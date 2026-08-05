Hoàng Hên đấu khẩu với ngôi sao nhập tịch Indonesia

Màn khẩu chiến của Đỗ Hoàng Hên và hậu vệ Justin Hubner thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Việt Nam và Indonesia sau trận đấu giữa đôi bên tối 3/8.

Thất bại 0-3 của Indonesia trước tuyển Việt Nam tại lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026 hôm 3/8 khiến CĐV xứ vạn đảo thất vọng. Kết quả này còn châm ngòi cho màn khẩu chiến giữa hậu vệ Justin Hubner và Đỗ Hoàng Hên trên mạng xã hội.

Dòng bình luận thu hút sự quan tâm của Hoàng Hên.

Sau khi trận đấu trên sân Pakansari khép lại, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng lan sang các nền tảng trực tuyến. Theo truyền thông Indonesia, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã đăng tải bài viết ăn mừng chiến thắng trên Threads, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Dưới một bài đăng liên quan trên Instagram, Hubner đã để lại bình luận đầy thách thức.

Trung vệ nhập tịch của Indonesia nhắc lại thành tích của đội nhà trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 với thông điệp: "Họ quên mất những gì chúng tôi từng làm với họ ở vòng loại World Cup rồi sao?". Không dừng lại ở đó, Hubner tiếp tục mỉa mai khi cho rằng Việt Nam chỉ vừa giành chiến thắng ở một giải đấu không thuộc hệ thống chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Hubner muốn nói tới hai thất bại liên tiếp với tổng tỷ số 0-4 của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 3/2024. Hai trận thua ấy đã đẩy tuyển Việt Nam xuống vực sâu thất vọng, đồng thời đặt dấu chấm hết cho thời gian cầm quyền của HLV Philippe Troussier.

Phát biểu này của cầu thủ sinh năm 2003 nhanh chóng tạo ra nhiều tranh cãi. Ngay lập tức, cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên đáp trả ngắn gọn: "Nói nhiều quá".

Hoàng Hên đang chơi tốt ở ASEAN Cup 2026 và là nhân tố chủ chốt trên hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Màn khẩu chiến giữa hai cầu thủ lập tức lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Đông đảo người hâm mộ từ cả Việt Nam lẫn Indonesia đã để lại bình luận bày tỏ quan điểm. Không ít CĐV kêu gọi hai đội sớm tái đấu trong khuôn khổ một trận đấu thuộc FIFA Days để phân định thắng thua.

Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ cho rằng các cầu thủ Indonesia nên im lặng và tập trung cải thiện màn trình diễn. "Hãy nhìn cách Indonesia thua bạc nhược ngay trên sân nhà kìa", một tài khoản bình luận. Một CĐV khác viết: "Dù không mang đến lực lượng mạnh nhất, Indonesia vẫn phải xem lại màn trình diễn vừa qua".

Trang CNN Indonesia cũng dẫn lại màn khẩu chiến của Hoàng Hên và Hubner, cho rằng bầu không khí căng thẳng ở trận đại chiến vẫn chưa được dập tắt.

Hubner hoàn tất thủ tục nhập tịch và bắt đầu khoác áo các đội tuyển Indonesia từ năm 2024. Anh đã ra sân trong hai chiến thắng của Indonesia trước Việt Nam hồi tháng 3/2024. Nhưng tại ASEAN Cup 2026, hậu vệ này không góp mặt vì bị CLB chủ quản từ chối cho phép tham dự.

Tuyển Việt Nam và Indonesia vẫn có thể tái đấu nếu đôi bên vào được chung kết ASEAN Cup. Hai đội còn cơ hội gặp nhau thêm một lần nữa khi nằm cùng nhóm ở FIFA ASEAN Cup vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới, tổ chức chính tại Indonesia.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.