Hoàng Đức quá toàn diện

Hoàng Đức không chỉ giỏi chuyền bóng mà còn gây ấn tượng với khả năng hỗ trợ phòng ngự tại ASEAN Cup 2026.

Hoàng Đức giữ băng thủ quân tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến

Những thống kê sau 3 trận vòng bảng cho thấy tiền vệ tuyển Việt Nam đang là một trong những cầu thủ có khả năng tranh chấp hiệu quả nhất giải đấu. Cụ thể, sau 3 lần ra sân, Hoàng Đức thực hiện tổng cộng 8 pha tắc bóng, trong đó có 5 pha thành công. Thành tích này giúp anh đứng trong nhóm 5 cầu thủ có số pha tắc bóng nhiều nhất giải, đồng thời là cầu thủ có thống kê tốt nhất của tuyển Việt Nam ở hạng mục này.

Bên cạnh 8 pha tắc bóng, Hoàng Đức còn có 2 lần đánh chặn và một pha giải nguy. Dù những chỉ số này không quá nổi bật so với các hậu vệ, chúng cho thấy vai trò quan trọng của anh trong việc giúp tuyển Việt Nam thu hồi bóng từ khu vực giữa sân, qua đó giảm áp lực lên hàng phòng ngự.

Không chỉ hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, Hoàng Đức còn khẳng định bản thân là một trong những chân chuyền hàng đầu của tuyển Việt Nam. Ở trận thắng 3-0 trước Indonesia hôm 3/8, tiền vệ 28 tuổi gây ấn tượng với hàng loạt thống kê nổi bật, trong đó có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93% ở phần sân đối phương. Đáng chú ý, những đường chuyền dài của Hoàng Đức đạt tỷ lệ chính xác 100%, góp phần mở ra thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành Indonesia.

Với nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ thuật xử lý bóng điềm tĩnh cùng khả năng sáng tạo vượt trội, tiền vệ này tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa, trở thành mắt xích không thể thiếu trong lối chơi của tuyển Việt Nam.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.