Haxaco liên tiếp nâng cấp showroom Mercedes-Benz theo chuẩn MAR20X

Trong chưa đầy một tháng, Haxaco lần lượt đưa hai showroom Mercedes-Benz ở Hà Nội và TP.HCM vào diện mạo mới theo chuẩn MAR20X, tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm khách hàng.

Tọa lạc tại vị trí kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía tây, Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt được định hướng trở thành điểm đến thuận tiện cho khách hàng tại TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Showroom mang đến không gian bán lẻ theo tiêu chuẩn MAR20X, đáp ứng đa dạng nhu cầu trải nghiệm và chăm sóc xe của khách hàng.

Diện mạo hoàn toàn mới

Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt sở hữu diện tích xây dựng hơn 4.100 m2, trong đó các khu vực được bố trí theo từng chức năng và nhóm sản phẩm. Cách tổ chức này giúp khách hàng dễ dàng khám phá các mẫu xe, đồng thời thuận tiện trao đổi với đội ngũ tư vấn trong suốt quá trình mua xe.

Showroom Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt theo chuẩn MAR20X ra mắt đầu tháng 8.

Xưởng dịch vụ có công suất phục vụ lên đến 400 xe/tháng. Ngay từ khâu tiếp nhận, mỗi xe đều được kiểm tra và ghi nhận tình trạng thực tế trước và sau khi sửa chữa bằng ứng dụng CitNOW. Sau đó, hệ thống sẽ gửi đến khách hàng toàn bộ dữ liệu hình ảnh và video trong quá trình chăm sóc xe.

Showroom có quy mô hơn 4.100 m2.

Khu vực bảo dưỡng trang bị máy móc chuyên dụng thế hệ mới như máy thay lốp tự động, máy cân bằng bánh xe điện tử, hệ thống kiểm tra và cân chỉnh góc đặt bánh xe bằng công nghệ số, cùng thiết bị kiểm tra lực phanh hiện đại.

Xưởng dịch vụ trang bị công nghệ và thiết bị chuyên dụng cao cấp.

Đối với hạng mục đồng sơn, xưởng sở hữu khu vực sửa chữa thân xe đạt chứng nhận level 2. Song song đó, Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt có phòng sơn sấy nhập khẩu từ Italy, cho phép tái tạo chính xác màu sơn nguyên bản.

Đầu tư cho hệ thống, sẵn sàng tăng tốc

Haxaco là một trong những đối tác chiến lược của Mercedes-Benz trong suốt nhiều năm tại thị trường Việt Nam. Việc tiếp tục đầu tư nâng cấp showroom trong giai đoạn thị trường còn nhiều thách thức cho thấy định hướng phát triển dài hạn, với trải nghiệm khách hàng là nền tảng quan trọng để duy trì sức hấp dẫn của thương hiệu trong phân khúc xe sang.

Haxaco là một trong những đối tác đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tổng giám đốc Haxaco, đây là bước đệm để củng cố năng lực phục vụ khách hàng trong tương lai.

“Haxaco duy trì được lợi nhuận dương và công ty con đều tăng trưởng hai chữ số. Vì thế, chúng tôi tự tin hướng đến những mục tiêu dài hạn”, bà chia sẻ.

Ban lãnh đạo của Mercedes-Benz Việt Nam và Haxaco tại lễ khai trương.

Ông René Neumann, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, cho biết kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao. Họ không chỉ tìm kiếm phương tiện, mà còn mong muốn trải nghiệm mua sắm và dịch vụ xứng đáng với thương hiệu mà họ lựa chọn. Vì vậy, việc liên tục đầu tư vào mạng lưới bán lẻ và dịch vụ là một phần quan trọng trong cam kết của hãng tại Việt Nam.

Năm 2026, Mercedes-Benz Việt Nam mở đặt giữ chỗ cho mẫu thuần điện CLA 200 electric, GLS Edition 140 và Maybach GLS 480. Trong thời gian tới, MBV tiếp tục mang đến nhiều mẫu xe mới đầy hứa hẹn, đánh dấu giai đoạn tăng tốc quan trọng trong hành trình của hãng xe tại Việt Nam.