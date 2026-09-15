Hàng nghìn người tham gia hành trình 'Our Beloved Ho Chi Minh City'

“Our Beloved Ho Chi Minh City” do One Central Saigon khởi xướng thu hút hàng nghìn người tham gia và ghi nhận hơn 1.000 tác phẩm từ cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố”.

Từ những miền ký ức hội tụ đến các câu chuyện được cộng đồng sẻ chia, tất cả cùng phác họa hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào và tôn vinh những phẩm chất làm nên bản sắc TP.HCM hôm nay.

Khi bản sắc thành phố được khám phá bằng trải nghiệm mới

Được khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, hành trình “Our Beloved Ho Chi Minh City” là lời tri ân từ One Central Saigon dành cho TP.HCM và những thế hệ đã cùng nhau bồi đắp nên bản sắc nơi đây. Diễn ra trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chuỗi hoạt động còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước luôn hiện hữu trong lòng mỗi người dân.

Người dân và du khách hào hứng trải nghiệm các hoạt động.

Từ hoạt động mở đầu hành trình, các địa danh biểu tượng xuất hiện trên dải hoarding bao quanh One Central Saigon đã gợi mở hình ảnh một Việt Nam đa dạng về bản sắc, nơi những miền ký ức và con người từ nhiều vùng đất cùng hội tụ tại TP.HCM.

Tiếp nối hành trình ấy, chuỗi hoạt động tại Công viên 23/9 mang những câu chuyện về thành phố đến gần hơn với cộng đồng thông qua trải nghiệm tương tác trực tiếp. Người dân và du khách không chỉ khám phá những tác phẩm được hình thành từ chính ký ức và góc nhìn của cộng đồng, mà còn chia sẻ cảm xúc và niềm tự hào của riêng mình dành cho TP.HCM.

Vào các khung giờ cao điểm, những màn trình diễn ánh sáng như thắp sáng từng lớp ký ức, thu hút dòng người qua đường dừng chân chiêm ngưỡng.

Thay vì tiếp cận theo hình thức triển lãm truyền thống, không gian trải nghiệm được thiết kế như một hành trình khám phá đa chiều với 3 trạm trải nghiệm, ứng dụng công nghệ hiển thị tiên tiến trên khối LED lập phương 360 độ và hệ thống màn hình cảm ứng. Mỗi hoạt động mở ra một cách tiếp cận khác nhau để khám phá TP.HCM: Từ đời sống thường nhật, kiến trúc đặc trưng, các công trình biểu tượng đến mạch nguồn di sản, văn hóa, nghệ thuật đã định hình nên bản sắc và sức sống đặc trưng của thành phố.

Khách tham quan ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và chia sẻ tình yêu, sự trân trọng cùng niềm tự hào dành cho một TP.HCM bao dung, nghĩa tình.

Từ giá trị được gìn giữ đến

câu chuyện đang được viết tiếp

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình chính là lễ trao giải cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố” do One Central Saigon và tạp chí điện tử Tri thức - Znews đồng tổ chức. Chỉ trong vòng 2 tuần phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 bài dự thi, trong đó có 100 tác phẩm xuất sắc được hội đồng giám khảo lựa chọn và chia sẻ tại chương trình.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, phát biểu và trao giải cho tác giả đoạt giải nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, đại diện đơn vị tổ chức, chia sẻ: “Một nghìn câu chuyện được viết nên đã góp phần lưu giữ ký ức quý giá và tiếp nối những giá trị làm nên bản sắc TP.HCM. Với Masterise Group, kiến tạo những giá trị mới luôn song hành việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa. Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong tầm nhìn kiến tạo One Central Saigon - một điểm đến mang tính biểu tượng, không gian kết nối cộng đồng, nơi những câu chuyện, niềm tự hào, tình yêu dành cho thành phố được gặp gỡ và sẻ chia. Trên nền tảng những giá trị làm nên căn tính riêng của TP.HCM, One Central Saigon thể hiện cam kết của Masterise Group trong việc đồng hành thành phố trên hành trình vươn mình thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, đồng thời gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản cho các thế hệ mai sau”.

Khoảnh khắc lưu niệm của các tác giả đoạt giải cùng ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi.

Từ phía tạp chí điện tử Tri thức - Znews, ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn, cho biết: “Bản sắc của một thành phố không chỉ được nhìn thấy bởi những công trình vĩ đại hay các dấu ấn lịch sử. Bản sắc ấy còn ẩn giấu trong nếp sống đời thường, cách con người gặp gỡ nhau, kết nối và lưu truyền ký ức qua nhiều thế hệ. Giá trị của cuộc thi là sự chân thực, đa dạng trong cảm nhận và cách kể câu chuyện về TP.HCM của các tác giả. Mỗi bài viết đều có góc nhìn riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên bức tranh đa sắc và đầy sức sống. Từng câu chuyện mở ra thêm không gian đối thoại để cộng đồng cùng nhìn lại, tri ân và tiếp tục viết nên chương mới cho TP.HCM hôm nay”.

Tọa lạc tại “tọa độ gốc” của TP.HCM, One Central Saigon hiện diện như một giao điểm, nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được lắng nghe và tương lai được cảm tác bằng những góc nhìn mới.

Nửa thế kỷ kể từ dấu mốc lịch sử trọng đại, TP.HCM đã vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo quan trọng của cả nước. Dấu son lịch sử 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn để những câu chuyện, ký ức và giá trị làm nên bản sắc thành phố tiếp tục được chia sẻ, gìn giữ, lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại.

Đó cũng chính là tinh thần dự án truyền tải qua “Our Beloved Ho Chi Minh City” - chuỗi hoạt động đồng hành định hướng của UBND TP.HCM trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa song hành với quá trình hiện đại hóa đô thị; đồng thời mở rộng phương thức để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những giá trị ấy bằng các hình thức tương tác và công nghệ mới.

Thông qua hành trình “Our Beloved Ho Chi Minh City”, hàng triệu trái tim, hàng nghìn ký ức, cảm xúc và câu chuyện riêng đã cùng gặp nhau để tạo nên bản sắc của TP.HCM hôm nay - một thành phố được bồi đắp bởi hàng triệu con người đã đến, gắn bó và chọn nơi đây là nhà. Từ “tọa độ gốc” Bến Thành, One Central Saigon đang định hình một điểm đến biểu tượng mới - giao điểm tinh hoa thế giới hòa cùng bản sắc Việt, tiếp nối trăm năm giá trị lịch sử bằng tất cả sự tri ân, khai mở một tương lai trăm năm rạng rỡ của thành phố mang tên Bác.