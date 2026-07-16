Hãng di động sắp biến mất

Việc OnePlus rút khỏi Mỹ và châu Âu đánh dấu bước lùi lớn của thương hiệu Android từng được người dùng yêu thích nhờ cấu hình mạnh và giá cạnh tranh.

OnePlus sẽ rút lui khỏi thị trường khỏi thị trường Mỹ và châu Âu. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, kế hoạch rút lui là một phần trong quá trình tái cấu trúc của Oppo, công ty mẹ của OnePlus. Thương hiệu từng được cộng đồng Android yêu thích sẽ bắt đầu rút khỏi thị trường Mỹ và châu Âu ngay trong tuần này. Người phát ngôn của Oppo và OnePlus từ chối bình luận về thông tin này.

Nếu được triển khai, OnePlus sẽ thu hẹp mạnh sự hiện diện tại các thị trường phương Tây. Thương hiệu này vẫn tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, việc đóng cửa một phần có thể giúp OnePlus mở rộng ra phần còn lại của thế giới, trong đó hãng đặt trọng tâm vào thị trường Ấn Độ.

Realme, một thương hiệu điện thoại khác thuộc Oppo, cũng sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Oppo dự kiến tập trung nguồn lực vào một số khu vực có kết quả kinh doanh khả quan. Công ty sẽ ưu tiên Trung Âu cũng như đẩy mạnh thiết bị Realme tại Bắc Âu, gồm Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Iceland.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Oppo đối mặt nhiều sức ép. Mảng điện thoại của công ty gặp thách thức lớn tài chính. Các yếu tố địa chính trị cũng tạo thêm rủi ro cho việc một thương hiệu Trung Quốc bán điện thoại tại Mỹ. Ngoài ra, Oppo còn liên quan đến vụ kiện của Apple về bí mật thương mại. Những yếu tố này khiến hoạt động quốc tế của hãng trở nên phức tạp hơn.

OnePlus từng là cái tên tạo nhiều chú ý trong giới công nghệ. Những mẫu điện thoại đời đầu của hãng được đánh giá cao nhờ hiệu năng mạnh, giao diện Android ít tùy biến và giá dễ tiếp cận. Công thức này giúp OnePlus có một cộng đồng người dùng trung thành.

Tuy nhiên, vị thế đó đã suy giảm trong vài năm gần đây. Tại Mỹ, Apple và Samsung vẫn thống trị thị trường smartphone.

Ở Trung Quốc, Oppo có kết quả tốt hơn. Hãng chỉ đứng sau Huawei và Apple, song thị trường nội địa cũng không còn thuận lợi. Theo IDC, lượng xuất xưởng smartphone tại Trung Quốc giảm 4,3% trong quý II/2026 khi so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí linh kiện tăng cũng gây áp lực lên các nhà sản xuất. Bộ nhớ đắt hơn khiến việc phát triển điện thoại giá rẻ dần trở thành gánh nặng với nhiều công ty.