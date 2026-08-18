Hai không gian, hai sắc thái sống và kinh doanh song hành tại SOHO

Tại SOHO, The Global City, 2 nhà mẫu The Classic và SOHO Social Club mở ra giải pháp không gian phù hợp với đa dạng phong cách sống và nhu cầu vận hành khác nhau của khách hàng.

Giá trị của nhà phố thương mại không chỉ được xác lập bởi vị trí hay diện tích, mà còn nằm ở khả năng linh hoạt thích ứng với nhu cầu không ngừng thay đổi. Thông qua cách tổ chức công năng, kết nối các tầng và xử lý không gian, cấu trúc kiến trúc có thể mở ra nhiều phương thức khai thác.

Mỗi phương án không chỉ định hình trải nghiệm và cách thức vận hành mà còn kiến tạo không gian kinh doanh và sinh sống mang dấu ấn riêng của từng thương hiệu. Nếu The Classic đề cao sự riêng tư, tinh tế và chiều sâu trải nghiệm, SOHO Social Club mở ra cách tiếp cận cởi mở hơn - nơi sáng tạo, tương tác cộng đồng và nhịp sống đô thị cùng hiện diện, tạo nên không gian giàu năng lượng và bản sắc.

Nhà mẫu The Classic - sự riêng tư trở thành một phần trong giá trị trải nghiệm

The Classic là hình mẫu đại diện cho cách tổ chức không gian phù hợp với mô hình kinh doanh đề cao sự chỉn chu và riêng tư, tách biệt giữa hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm sống.

Trên diện tích khoảng 95 m2, tổng diện tích sàn khoảng 346,6 m2 trải rộng 5 tầng; 2 tầng dưới được dành cho hoạt động thương mại, trong khi 3 tầng trên mở ra không gian sinh hoạt tách biệt cho gia đình. Cách bố trí này tạo nên ranh giới vừa đủ giữa công việc và đời sống để hai nhịp vận hành có thể song hành trong cùng một căn nhà mà vẫn giữ chất lượng riêng của mỗi trải nghiệm.

Nhà mẫu The Classic tại số 18 đường N3, SOHO - The Global City.

The Classic được định hình như hình mẫu nhà phố mang tinh thần thanh lịch và kín đáo, nơi hoạt động kinh doanh hòa vào đời sống theo nhịp điệu nhẹ nhàng hơn. Cách bố trí không gian đề cao cảm giác chỉn chu, riêng tư và sự tinh tế trong từng trải nghiệm, phù hợp mô hình kinh doanh đặt chất lượng, chiều sâu và dấu ấn cá nhân làm trọng tâm.

Tinh thần ấy được thể hiện qua hình ảnh tiệm bánh thủ công kết hợp quán café sách, lấy cảm hứng từ những cửa tiệm duyên dáng trên các tuyến phố châu Âu. Từ nội thất, ánh sáng đến bầu không khí đều được tiết chế vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi nhưng có gu, nơi khách hàng có thể chậm lại để thưởng thức một tách cà phê, một món bánh được làm thủ công và những cuộc gặp gỡ theo cách riêng. Qua The Classic, SOHO gợi mở phong cách kinh doanh mà trải nghiệm, sự tinh tế và chất sống của chủ nhân cùng hiện diện tự nhiên trong một mái nhà.

Không gian kinh doanh thanh lịch tại The Classic.

Bước lên những tầng trên, nhịp sống tại The Classic dần chuyển sang sắc thái riêng tư hơn. Đây là không gian dành cho gia đình, nơi khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi và tận hưởng được tổ chức hợp lý để đáp ứng nhu cầu thường nhật sau một ngày làm việc. Mỗi tầng đảm nhiệm vai trò riêng nhưng vẫn kết nối trong tổng thể liền mạch.

The Classic đại diện cho một trong những layout tiêu biểu của SOHO, phù hợp mô hình kinh doanh đề cao sự riêng tư và chiều sâu trải nghiệm như spa, boutique café, nhà hàng, cửa hàng sách hay văn phòng tư vấn. Ở đó, sự tinh tế không nằm ở những biểu đạt phô trương mà được cảm nhận qua bầu không khí, cách tổ chức không gian và chi tiết vừa đủ để tạo nên cảm xúc cho cả chủ nhân lẫn khách ghé thăm.

Không gian sống ấm áp ở các tầng trên, đề cao sự riêng tư cho gia chủ.

Với thiết kế tối ưu, khu vực kinh doanh và không gian sinh hoạt tại The Classic được phân tách có chủ đích. Nhờ đó, chủ sở hữu vừa có thể duy trì hiệu quả kinh doanh, vừa tận hưởng không gian sống riêng tư sau những giờ làm việc năng suất.

Nhà mẫu SOHO Social Club - không gian dành cho sáng tạo, kết nối cộng đồng

Nếu The Classic đại diện cho nhịp kinh doanh riêng tư và yên tĩnh, SOHO Social Club mang tinh thần của mô hình kinh doanh đề cao tính sáng tạo trong không gian và kết nối cộng đồng. Trên diện tích đất khoảng 133 m2, với tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 347,8 m2, điểm nhấn đặc biệt của căn nhà nằm ở thang máy được bố trí lùi về phía sau cùng khoảng xẻ khe bên hông vừa tạo nên các “khoảng thở” khác biệt, vừa mở ra giá trị cảm nhận rõ nét trong không gian. Ánh sáng tự nhiên len qua từng tầng, kết hợp luồng gió đối lưu giúp căn nhà luôn thoáng đãng, dễ chịu, gợi cảm giác như căn villa phố giữa lòng đô thị.

Trên nền tảng đó, 5 tầng được tổ chức theo cấu trúc linh hoạt: Tầng trệt và tầng một dành cho hoạt động kinh doanh, trong khi 3 tầng trên là không gian sinh hoạt. Thang máy được bố trí lùi về phía sau, nhường phần lớn diện tích cho hoạt động tương tác, tạo nên khoảng không rộng thoáng và dễ dàng thích ứng với nhiều mô hình vận hành.

SOHO Social Club đề cao sự kết nối cộng đồng và tạo điều kiện cho cách bài trí sáng tạo.

Lấy tinh thần sáng tạo và kết nối làm trọng tâm, SOHO Social Club phù hợp mô hình kinh doanh như café, thương hiệu thời trang, studio, co-working space hay căn hộ dịch vụ. Khi không gian đủ cởi mở để đón dòng khách, đủ linh hoạt để thích ứng với nhiều hoạt động và đủ truyền cảm hứng để cộng đồng tự nhiên hình thành, thương hiệu có thêm nền tảng để phát triển bền vững.

Không gian sống sang trọng, tinh tế tại những tầng trên dành cho gia chủ.

Tọa lạc tại khu đô thị chuẩn quốc tế ở trung tâm TP.HCM, SOHO được cộng hưởng bởi hệ tiện ích “all-in-one” của The Global City. Từ trung tâm thương mại quy mô 123.000 m2, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp thể thao - giải trí City Park, trường King’s College Wimbledon TP.HCM - một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới với gần 200 năm truyền thống học thuật, đến bệnh viện quốc tế và chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn diễn ra quanh năm, tất cả cùng kiến tạo nhịp sống sôi động cho SOHO - nơi cuộc sống, giao thương và trải nghiệm không ngừng cộng hưởng.

Giá trị ấy sẽ tiếp tục được mở rộng khi The Global City dần hoàn thiện theo quy hoạch. Dự kiến, khu đô thị sẽ đón hơn 150.000 lượt người đến sinh sống, làm việc, học tập, giao thương và giải trí mỗi ngày. Cùng với đó, khoảng 40.000 cư dân từ hơn 20 tòa tháp căn hộ sẽ lần lượt hiện diện khi các phân khu cao tầng từng bước được bàn giao, dự kiến từ quý IV năm nay, cùng hơn 20.400 nhân sự làm việc tại tòa nhà văn phòng trong tương lai. Dòng người, cộng đồng cư dân và trải nghiệm được bồi đắp mỗi ngày sẽ kiến tạo sức sống đô thị bền vững, trở thành nền tảng để SOHO phát triển như khu phố giao thương sôi động và gia tăng giá trị theo thời gian.

Song hành với khách hàng trên hành trình sở hữu không gian kinh doanh và tận hưởng cuộc sống tại SOHO, Masterise Homes cùng đối tác chiến lược Techcombank mang đến giải pháp tài chính linh hoạt thông qua chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị - Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” với lãi suất đảm bảo 5%/năm trong 24 tháng đến năm 2028; ân hạn nợ gốc 24 tháng; ân hạn lãi 6 tháng cùng quà tặng tri ân mùa Vu Lan trị giá 1 cây vàng. Chương trình áp dụng theo chính sách bán hàng hiện hành từ ngày 1/8 đến hết ngày 30/9.