Giữa biến động thị trường, đâu là giá trị thực của bất động sản?

Từ biến động vàng, kim cương đến tiềm năng của bất động sản, hai chuyên gia cùng lý giải vì sao giá trị thực luôn là “yếu tố sống còn” trong giai đoạn thị trường thay đổi.

Từ biến động vàng, kim cương đến tiềm năng của bất động sản, hai chuyên gia cùng lý giải vì sao giá trị thực luôn là “yếu tố sống còn” trong giai đoạn thị trường thay đổi.

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Show: Podcast Nam Long xoay quanh giá trị thực trong chu kỳ biến động

Host: Thảo Uyên

Khách mời:

Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn

Anh Đặng Hữu Phát - Giám đốc Kinh doanh Nam Long Mekong

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Giữa lúc vàng, cổ phiếu, Bitcoin và bất động sản cùng biến động, câu hỏi đặt ra cho nhà đầu tư là làm sao phân biệt giá tăng theo hiệu ứng thị trường với giá trị thực của một tài sản.

Trong podcast Nam Long với chủ đề “Giá trị thực trong chu kỳ biến động”, anh Đinh Minh Tuấn và anh Đặng Hữu Phát phân tích các yếu tố giúp bất động sản giữ giá trị lâu dài. Đó là pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư uy tín, hạ tầng kết nối, khả năng ở, cho thuê hoặc kinh doanh và tiềm năng phát triển của khu vực.

Hai khách mời cũng bàn về tâm lý chạy theo đám đông, những đợt tăng giá do “cá mập” tạo sóng và bài học từ biến động của vàng, kim cương. Theo các chuyên gia, tài sản gắn với nhu cầu thực, có thể khai thác và tạo dòng tiền thường sở hữu nền tảng bền vững hơn khi thị trường điều chỉnh.

Từ góc nhìn đó, podcast đi sâu vào xu hướng đô thị tích hợp và sức bật của bất động sản Nam Cần Thơ. Nam Long II Central Lake được đưa ra như trường hợp cụ thể với quy mô 43,8 ha, hơn 800 sản phẩm đã bàn giao, hơn 2.000 cư dân cùng hệ tiện ích phát triển theo 5 trụ cột gồm sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm.

Chương trình còn đặt ra bài toán đầu tư trong giai đoạn lãi suất cao, từ việc gửi ngân hàng đến tìm kiếm bất động sản đa công năng. Trong đó, Grand Boulevard Collection được giới thiệu là dòng nhà phố trên đại lộ rộng 47 m, kết hợp công năng sinh sống, kinh doanh và cho thuê tại khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân.