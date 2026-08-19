Giải bài toán 'kinh nghiệm thực tế' của nhân sự PR trẻ từ giảng đường

Không giống nhiều lĩnh vực khác, nhân sự PR trẻ không chỉ cần tư duy sáng tạo mà phải chịu được áp lực tiến độ, kiểm soát ngân sách và xử lý các rủi ro phát sinh tại hiện trường.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của phần lớn sinh viên mới tốt nghiệp là khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và thực tế vận hành. Các bài tập mô phỏng hay case study giả định khó lòng phản ánh được độ phức tạp của thị trường.

Nhìn từ thực tế đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang (VLU), mô hình đưa "đề bài thật" từ doanh nghiệp vào chương trình học đang cho thấy một hướng đi hiệu quả để giải bài toán năng lực này.

Khoảng cách giữa kịch bản trên giấy và áp lực hiện trường

Trong ngành Quan hệ Công chúng (PR) và Tổ chức sự kiện, bản kế hoạch hay kịch bản sự kiện dù hoàn hảo đến đâu trên giấy vẫn chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị thực sự của nhân sự nằm ở khả năng thực thi và phản xạ hiện trường khi thiết bị gặp sự cố, luồng khách dồn tắc hay thông cáo báo chí cần điều chỉnh gấp.

Việc thiếu cọ xát thực tế khiến nhiều sinh viên dù sở hữu bảng điểm ấn tượng vẫn gặp khó khăn khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhận diện rào cản này, chương trình đào tạo ngành Quan hệ Công chúng tại VLU lựa chọn phương pháp tích hợp đề bài thực tế từ các doanh nghiệp đối tác ngay trong quá trình học. Sinh viên không đóng vai "người làm bài tập", mà được thực hành trong vai trò chuyên viên triển khai trực tiếp các dự án.

Sinh viên tham gia vận hành hậu trường và xử lý rủi ro kỹ thuật tại sự kiện.

Đi từ brief doanh nghiệp đến năng lực quản trị dự án

Thay vì dừng lại ở các bài thực hành mang tính lý thuyết, quá trình học tập tại VLU được thiết kế theo cấp độ tiệm cận với môi trường agency và doanh nghiệp. Từ năm thứ hai và năm thứ ba, sinh viên tiếp nhận các "brief" (yêu cầu dự án) thật từ các thương hiệu đối tác. Quá trình này đòi hỏi sinh viên tự vận hành xuyên suốt một chiến dịch: từ nghiên cứu đối tượng, xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch tài chính - nhân sự, cho đến đo lường chỉ số hiệu quả (KPI).

Việc phải tuân thủ quy chuẩn thương hiệu, làm việc với các đơn vị cung ứng (vendor) và chịu trách nhiệm về ngân sách giúp sinh viên sớm hình thành kỷ luật công việc. Mạng lưới hợp tác giữa nhà trường với các PR agency và tập đoàn truyền thông đảm bảo các bài toán luôn mang tính thời sự của thị trường.

Sinh viên ngành Quan hệ công chúng tại VLU tham gia dự án và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp từ năm 3.

Từ sự kiện học thuật đến năng lực nghề nghiệp thực tế

Trải nghiệm thực tế của sinh viên VLU không chỉ đến từ các môn học trên lớp mà còn thông qua các sự kiện học thuật được vận hành theo quy chuẩn chuyên nghiệp. Điển hình là cuộc thi EBuzz Media 2026 với chủ đề "The Turning Point" do Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông VLU phối hợp tổ chức.

Những bài học về quản lý rủi ro kỹ thuật, điều phối dòng người hay phối hợp với báo chí chính là giá trị thực tế khó tích lũy nếu chỉ học qua lý thuyết. Bên cạnh đó, hệ thống studio phát thanh - truyền hình mini và phòng lab đa phương tiện tại trường đóng vai trò là không gian thử nghiệm, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng sản xuất nội dung và diễn tập kịch bản trước khi bước ra các dự án thật.

Đặc biệt, sinh viên cũng có thêm lựa chọn học song bằng với ngành Truyền thông Đa phương tiện để nâng cao toàn diện kỹ năng và mở rộng năng lực nghề nghiệp.

Sinh viên PR VLU thực hành làm việc chuyên nghiệp tại không gian phòng thu hiện đại.

Portfolio thực chiến và góc nhìn về cơ hội nghề nghiệp

Sự dịch chuyển của thị trường truyền thông số đang mở ra nhiều vị trí công việc mới bên cạnh các mảng PR truyền thống, như Quản lý quan hệ Người ảnh hưởng (Influencer Relations), Chiến lược thương hiệu dựa trên nội dung (Content-led Brand Strategy), hay Quản lý truyền thông tích hợp.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên công nghệ, sinh viên VLU còn được học cách chủ động ứng dụng AI như một công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu, lắng nghe mạng xã hội và tối ưu quy trình sáng tạo nội dung, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc thực tế.

Báo cáo thị trường lao động từ TopCV cho thấy mức thu nhập trong mảng PR & Event có sự phân hóa và tăng trưởng rõ rệt theo kinh nghiệm thực tế. Vị trí Chuyên viên Sự kiện (Event Executive) có mức lương phổ biến 12-15 triệu đồng/tháng, cấp Quản lý (Event Manager) có thể đạt 17-35 triệu đồng/tháng.

Dư địa phát triển nghề nghiệp ngành PR là rất lớn, nhưng yếu tố then chốt để nhân sự trẻ gia nhập thị trường và đạt mức thu nhập kỳ vọng chính là năng lực thực chiến. Việc sở hữu một hồ sơ năng lực (portfolio) gồm các dự án thật đã triển khai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường giúp sinh viên rút ngắn thời gian bỡ ngỡ ban đầu và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Khảo sát từ Trường Đại học Văn Lang cho thấy 96,15% sinh viên ngành Quan hệ Công chúng có việc làm sau khi tốt nghiệp - một minh chứng phản ánh tính hiệu quả của mô hình đào tạo gắn liền với đề bài thực tế của doanh nghiệp.

Các sản phẩm dự án thực tế giúp sinh viên VLU hoàn thiện hồ sơ năng lực của mình.

Lý thuyết truyền thông cung cấp nền tảng tư duy, nhưng chính trải nghiệm thực tế mới tạo nên bản lĩnh làm nghề. Việc thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp thông qua các đề bài thực tế không chỉ giúp giải bài toán "kinh nghiệm thực tế" cho nhân sự mới ra trường, mà còn đóng góp cho thị trường truyền thông những thế hệ trẻ sẵn sàng đáp ứng ngay yêu cầu công việc.