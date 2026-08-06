Eto'o thoát án phạt nặng

Sau quá trình khiếu nại, CAF chính thức hủy bỏ lệnh cấm đến sân 4 trận cùng khoản phạt 20.000 USD đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, Samuel Eto'o.

Samuel Eto'o thoát án phạt từ CAF.

Hội đồng Khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) chính thức công bố quyết định hủy bỏ án phạt cấm đến sân 4 trận và khoản tiền phạt 20.000 USD đối với Eto'o, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon (FECAFOOT). Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời xóa bỏ mọi hệ quả pháp lý liên quan mà cựu cầu thủ Barcelona từng phải đối mặt theo phán quyết trước đó.

Nguyên nhân của án phạt ban đầu xuất phát từ các cáo buộc về hành vi sai trái trong trận đấu giữa Cameroon và Morocco tại AFCON 2025. Thời điểm ấy, Ủy ban Kỷ luật CAF cho rằng Eto'o vi phạm các quy định về đạo đức, tinh thần thể thao và tính trung thực của tổ chức. Tuy nhiên, phía FECAFOOT kiên trì theo đuổi tiến trình khiếu nại để bảo vệ vị Chủ tịch của mình.

Sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, CAF quyết định xóa bỏ các biện pháp trừng phạt đã ban hành. Phía Liên đoàn Bóng đá Cameroon ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh kết quả này, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tính công bằng và độc lập của hệ thống tư pháp bóng đá châu lục.

Việc được xóa án giúp Eto'o khôi phục hoàn toàn quyền hạn và vị thế trong các hoạt động bóng đá quốc tế. Đây được xem là một thắng lợi pháp lý quan trọng đối với cá nhân huyền thoại người Cameroon cũng như tổ chức FECAFOOT, khép lại những tranh cãi kéo dài xung quanh sự cố tại AFCON 2025.

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