Dùng AI, nhà sản xuất sách nói tiết kiệm 20-50% chi phí

Một nghiên cứu toàn cầu, được công bố bởi tổ chức Hội sách Frankfurt, cho thấy trí tuệ nhân tạo đang định hình lại việc sản xuất sách nói, podcast.

Hôm 11/9, Hội chợ sách Frankfurt (Frankfurter Buchmesse) đã công bố một báo cáo chuyên đề có tiêu đề "Ai đang kể lại tương lai? Việc áp dụng, sử dụng và triển vọng của AI trong sản xuất âm thanh", do Dosdoce (tổ chức tư vấn chuyên nghiên cứu, phân tích xu hướng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa) nghiên cứu và biên soạn. Tạp chí Publishing Perspectives phân tích dữ liệu từ báo cáo.

Chủ động tích hợp AI trong sản xuất sách nói

Để biên soạn báo cáo này, Dosdoce đã phỏng vấn 85 chuyên gia hàng đầu trong ngành: 50% đến từ các studio sản xuất âm thanh, 36% từ các nhà xuất bản và 14% từ các nền tảng phát trực tuyến hoặc nhà phân phối trên khắp châu Âu, Mỹ Latinh, Bắc Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Ảnh minh họa: Trong một phòng thu sách nói. Nguồn ảnh: CottonbroStudio.

Các cuộc phỏng vấn, nghiên cứu toàn cầu này nhằm mang tới cái nhìn rõ ràng về xu hướng sử dụng, lĩnh vực mà ngành đang tập trung áp dụng, cũng như những lợi ích và thách thức của công nghệ này.

AI là chủ đề được quan tâm và thảo luận sôi nổi trong ngành công nghiệp âm thanh năm qua. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết những người được hỏi đã chuyển từ thái độ thận trọng hoặc thậm chí từ chối sử dụng AI chỉ một hoặc hai năm trước sang việc khám phá và thử nghiệm công nghệ này trong một hoặc nhiều giai đoạn của quá trình sản xuất sách nói.

Trong số những người trả lời, 17% đã tích hợp AI vào sáu giai đoạn trong quy trình sản xuất của họ. Điều này chứng minh rằng việc áp dụng đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang cơ sở hạ tầng vận hành.

Tuy việc áp dụng AI trong ngành xuất bản sách nói đang phát triển, nhưng tốc độ áp dụng không nhanh bằng các ngành công nghiệp sáng tạo tương tự như âm nhạc, truyền hình/phim và trò chơi điện tử.

Ngành công nghiệp sách nói chuyển từ xem xét thận trọng sang chủ động thử nghiệm AI và định nghĩa lại quy trình sản xuất.

“Chỉ trong chưa đầy một năm, chúng ta đã chứng kiến ​​thái độ của ngành công nghiệp đối với AI chuyển từ ‘tiến bộ thận trọng’ sang ‘chủ động thử nghiệm và định nghĩa lại quy trình sản xuất’. Hơn hai phần ba số chuyên gia mà chúng tôi khảo sát đang đánh giá các công cụ AI và xây dựng quy trình làm việc thực tế xung quanh chúng - chứ không chỉ nói về nó tại các hội nghị”, Javier Celaya, người sáng lập Dosdoce, cho biết.

“Việc áp dụng không đồng đều: 85% sử dụng AI ở đâu đó trong chuỗi sản xuất âm thanh của họ, chỉ có 17% ​​tích hợp nó trên hơn sáu giai đoạn. Con số thống kê và thực tế hoạt động là hai câu chuyện khác nhau”, trích báo cáo.

Các nhà xuất bản dường như đang sử dụng công nghệ nhiều nhất để tối ưu hóa quy trình làm việc, mở rộng quy mô sản xuất cho các đầu sách cũ, đa dạng hóa ngôn ngữ và giọng điệu, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như giảm chi phí sản xuất sách nói tại các thị trường đang phát triển.

Đại diện nhà sản xuất âm thanh cho biết công nghệ đang được sử dụng cùng con người, chứ không phải để thay thế họ - cả trong quá trình sản xuất lẫn trong giọng đọc, tường thuật.

“Sự xuất hiện của các công ty lồng tiếng AI châu Phi là một bước phát triển đáng khích lệ, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thấy sự tiến bộ về chất lượng, sự đa dạng và khả năng thương mại của các giọng nói châu Phi cho việc tường thuật tác phẩm dài tập”, Ama Dadson, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của AkooBooks Audio (Ghana) và Đại sứ Âm thanh của Hội chợ Sách Frankfurt, cho biết.

Chất lượng giọng nói và minh bạch bản quyền

Mặc dù các nhà cung cấp công nghệ có thể hứa hẹn tiết kiệm chi phí từ 85-95%, nhưng những gì người tham gia khảo sát báo cáo lại thấp hơn đáng kể (20% và 50% trong năm thứ hai và thứ ba áp dụng AI).

Báo cáo lưu ý rằng sự khác biệt này có thể là do việc sử dụng AI trong một hoặc hai giai đoạn của quy trình sản xuất chứ không phải trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Mặc dù tiết kiệm chi phí và tốc độ quy trình sản xuất là hai lý do quan trọng để sử dụng AI trong sản xuất sách nói, nhưng 86% người tham gia khảo sát đã nêu chất lượng giọng nói và tính minh bạch về bản quyền, và 79% nêu vấn đề bảo mật dữ liệu khi lựa chọn nhà cung cấp để hợp tác, cho thấy sự thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng công nghệ này.

Một số đơn vị làm sách nói ngần ngại với AI bởi chưa tìm được phương án phù hợp cho hai vấn đề lớn: Chất lượng giọng nói và minh bạch bản quyền. Ảnh minh họa: CottonbroStudio.

15% số người được hỏi lựa chọn tập trung hoàn toàn vào mô hình sản xuất chỉ dựa vào con người, họ đã nêu ra một số lý do không sử dụng công nghệ, chẳng hạn quan điểm ưu tiên con người, thiếu hứng thú cá nhân, hạn chế và rào cản công nghệ đối với chất lượng sản xuất, yêu cầu của khách hàng không sử dụng AI, hạn chế về ngôn ngữ hoặc quy trình nội bộ chưa sẵn sàng.

50% rào cản đối với việc mở rộng quy mô sử dụng AI đến từ những hạn chế do các đại lý bản quyền, nhà xuất bản và tác giả đặt ra. Nhưng lý do sâu xa hơn về việc tại sao các nhóm này lại đưa ra những hạn chế đó, chẳng hạn chất lượng giọng kể của AI chưa đạt đến mức độ tiên tiến, lo ngại rằng thính giả sẽ không phản hồi tích cực với giọng kể của AI, một cách để bảo vệ người kể chuyện là con người, hoặc sự thiếu tin tưởng tự nhiên đối với công nghệ, lại không được đưa ra.

Dù còn do dự về việc sử dụng AI hay không, 86% người được hỏi cho biết họ kỳ vọng ngành công nghiệp này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hoặc ở mức độ vừa phải nhờ AI trong ba năm tới, với sự tăng trưởng liên tục mở rộng danh mục sách nói sang các đầu sách cũ, sách học thuật, sách chuyên ngành và sách ngôn ngữ không phải tiếng Anh.

Nghiên cứu toàn cầu này xem xét cách sử dụng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại việc sản xuất sách nói, kịch nói và podcast. Dựa trên các nghiên cứu và báo cáo trước đó mà Dosdoce và Hội chợ sách Frankfurt đã công bố trong ba năm qua, nghiên cứu này đánh giá cách công nghệ đang được sử dụng như thế nào trong lĩnh vực sách nói.

“Trong thời đại mà những từ ngữ sáo rỗng được sử dụng quá nhiều, chúng tôi rất vui mừng khi có thể công bố một báo cáo chắc chắn, được nghiên cứu kỹ lưỡng, thực sự giúp chúng tôi đánh giá tốt hơn tình hình hiện tại của thị trường sách nói đang phát triển nhanh chóng”, bà Martina Barth, Giám đốc Khách hàng trọng điểm mảng Sách nói, Hội chợ Sách Frankfurt cho biết.

“Đây là một trong những báo cáo khó khăn nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong ba năm qua, chính xác là vì trí tuệ nhân tạo vẫn là một vấn đề nhạy cảm trong ngành xuất bản - nhiều người tham gia khảo sát sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, bài học kinh nghiệm và hiểu biết với chúng tôi, nhưng chỉ với điều kiện là dữ liệu đó phải được ẩn danh và tổng hợp”, Celaya nói.

“Câu hỏi thực sự mà ngành công nghiệp âm thanh đang phải đối mặt không phải là liệu trí tuệ nhân tạo và lời kể của con người có thể cùng tồn tại hay không - rõ ràng là chúng sẽ cùng tồn tại - mà là liệu sự tăng trưởng có đi kèm với sự minh bạch hay không", người sáng lập Dosdoce, nhận định.

Niềm tin, một khi đã mất đi, sẽ tốn kém hơn nhiều để xây dựng lại so với chi phí sản xuất bất kỳ đầu sách nào bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo.