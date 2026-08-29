Đưa sách và tri thức đến gần cộng đồng vùng ven biển Đà Nẵng

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, tối 27/8, Thư viện Đà Nẵng phối hợp UBND xã Tam Hải tổ chức lễ khai mạc chương trình “Trưng bày tài nguyên thông tin và tuyên truyền giới thiệu sách”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Diễn ra từ ngày 27-29/8, chương trình giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân địa phương không gian trưng bày sách, báo, tư liệu, hình ảnh về lịch sử dân tộc, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Qua đó, góp phần giúp công chúng hiểu thêm về giá trị lịch sử, ý nghĩa và tầm vóc của những sự kiện quan trọng của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu cùng đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc.

Điểm nhấn của chương trình là khu vực giới thiệu các bài dự thi đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc qua các năm. Những tài liệu này góp phần tạo không gian đọc và khám phá tri thức sinh động, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là học sinh.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Thư viện Đà Nẵng đưa sách và tài nguyên thông tin đến gần hơn với cộng đồng vùng ven biển thông qua xe Thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức”.

Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, tìm hiểu lịch sử, đố vui và trò chơi vận động gắn với sách được tổ chức theo hướng gần gũi, hấp dẫn, tạo điều kiện để người dân, nhất là học sinh, tiếp cận sách và hình thành thói quen đọc.

Trao tặng tủ sách cho UBND xã Tam Hải.

Trong khuôn khổ chương trình còn có chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” do Thư viện Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố thực hiện và hoạt động chiếu phim Mưa đỏ.

Các hoạt động góp phần tạo không gian giao lưu, thưởng thức văn hóa, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng thông qua sách và các sản phẩm văn hóa.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Thông qua chuỗi hoạt động, Thư viện Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đưa sách và tri thức đến gần người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận tài nguyên thông tin cho cộng đồng.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng môi trường học tập thường xuyên, hướng tới gia đình học tập, cộng đồng học tập và xã hội học tập.