Du lịch với sách bùng nổ hè năm 2026

Các hoạt động du lịch gắn liền sách như chọn sách phù hợp chuyến đi, có kỳ nghỉ riêng để đọc sách hay đến những nơi trong sách đang trở thành xu hướng thịnh hành.

Minh họa. Ảnh: Forbes.

Trang Vice dẫn dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Skyscanner, 55% khách du lịch cho biết họ đã đặt hoặc cân nhắc đặt một chuyến đi lấy cảm hứng từ thế giới văn học. Ngoài ra, lượt sử dụng bộ lọc "thư viện" trên trang web này đã tăng 70% trên toàn cầu so với cùng kỳ năm ngoái.

Skyscanner cho biết: "Dù là lần theo dấu chân của các nhân vật anh hùng trong truyện, lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ thong thả để đọc sách, hay tìm đến những hiệu sách và thư viện đẹp nhất thế giới, mọi người đang kết hợp du lịch và văn học để tìm sự thư thái, kết nối lại với bản thân và tái tạo năng lượng".

Lý do đằng sau xu hướng mới?

Theo Forbes, trong bối cảnh quá tải với thế giới số, du khách đang tìm đến nhịp sống chậm hơn, nơi sách vừa là thú vui giải trí, vừa là cách trau dồi kiến thức, đồng thời dẫn lối cho các chuyến đi, đưa con người đắm mình vào thế giới sách.

Đọc sách và du lịch vốn gắn bó mật thiết với nhau. Thực tế, khi con người bắt đầu đi lại bằng tàu hỏa vào thế kỷ 19, các nhà xuất bản đã bắt đầu bán tiểu thuyết lãng mạn và trinh thám bìa mềm tại các nhà ga ở London. Hãng Penguin Books lúc đó thậm chí còn lắp đặt máy bán sách tự động PenguinCubator ngay trên sân ga.

Việc xu hướng này quay trở lại vào thời điểm hiện tại là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhiều báo cáo cho thấy xu hướng du lịch chậm lại đang ngày càng rõ rệt, với nhiều chuyến đi hướng tới trải nghiệm điểm đến theo cách truyền thống, ngắt kết nối với thế giới mạng và hòa nhịp với xu hướng skillcation, kết hợp du lịch với việc học hỏi một kỹ năng mới.

Du lịch với sách ngày càng đa dạng về loại hình. Ảnh: Mercury.

Skyscanner nhận định trong khảo sát của mình: "Sách mở ra cả thế giới trước mắt, đưa con người đến gần hơn với những vùng đất, nền văn hóa và góc nhìn mới mẻ. Với 85% người mua sách đọc để 'thư giãn hoặc tạm lánh khỏi thực tại', không có gì ngạc nhiên khi việc đọc sách khơi dậy niềm đam mê xê dịch, và sách vẫn là người bạn đồng hành quan trọng trong các chuyến đi của nhiều người.

Đọc sách và du lịch có mối liên hệ mật thiết: sách truyền cảm hứng cho những chuyến đi thực tế, và chính những chuyến đi đó lại tạo không gian để con người đắm mình vào những trang sách".

Ngành du lịch đón đầu

Một số công ty đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng đang lên này. Ví dụ, công ty du lịch EF Ultimate Break tại Mỹ đã ra mắt nhiều chuyến đi lấy cảm hứng từ BookTok (cộng đồng yêu sách trên TikTok). Theo Vice, đây là sáng kiến đầy hứa hẹn về mặt lợi nhuận.

Công ty này chia sẻ trên trang web của mình: "Hãy hình dung về những bờ biển đầy nắng ở Croatia mang phong cách Emily Henry, những đỉnh núi Thụy Sĩ gợi nhớ đến thế giới trong ACOTAR, những khung cảnh kỳ ảo bước ra từ Harry Potter, hay bề dày lịch sử sánh ngang với những truyền thuyết trong Percy Jackson.

Hãy đi khắp thế giới, trải nghiệm thực tế những cuốn tiểu thuyết yêu thích và kết nối với những người cùng đam mê sách trong các chuyến đi lấy cảm hứng từ văn học. Chương mới trong hành trình của bạn bắt đầu từ đây".

Tại Mỹ, độc giả cũng dễ dàng có cơ hội khám phá nhiều lễ hội văn học ở các thành phố lớn như Charleston, Santa Fe và Aspen; qua đó, tham gia các buổi giao lưu với tác giả, thảo luận về sách và chia sẻ những trải nghiệm chuyên sâu.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền mới có thể trải nghiệm khám phá kết hợp với văn học. Trên thực tế, hoạt động này có thể đơn giản chỉ là ghé thăm các hiệu sách độc lập gần nhà, tổ chức một buổi đọc sách tại thư viện địa phương, hay thậm chí tham quan nơi ở cũ của các nhà văn nổi tiếng.

Dù là hình thức nào, mục đích chính vẫn là nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách song song với việc khám phá những địa điểm mới.