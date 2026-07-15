Đồng Nai hút cư dân nhờ hạ tầng và mô hình đô thị tích hợp

Hạ tầng kết nối, quy hoạch ven sông và mô hình đô thị tích hợp đang giúp Đồng Nai trở thành điểm đến an cư mới ở phía đông TP.HCM.

Khi chất lượng sống và giá trị tích lũy dài hạn được chọn làm thước đo mới cho tổ ấm, những vùng đất sở hữu hạ tầng đồng bộ, không gian sống sinh thái cùng dư địa bứt phá lớn như Đồng Nai nhanh chóng trở thành tâm điểm đón đầu làn sóng dịch chuyển về phía đông TP.HCM.

Việc trở thành thành phố thứ 7 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của Đồng Nai. Từ vị thế trung tâm công nghiệp, địa phương đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và logistics, hướng đến mô hình đô thị đa chức năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sự thay đổi về vị thế kinh tế kéo theo nhu cầu tất yếu về không gian sống chất lượng cao đến TP Đồng Nai.

Theo đó, định hướng phát triển đô thị của Đồng Nai cũng đang chuyển dịch theo hướng lấy sông Đồng Nai làm trục sinh thái, cảnh quan, văn hóa và không gian phát triển đô thị. Yếu tố “xanh” và chất lượng sống được đặt ở vị trí trung tâm, tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan mặt nước để kiến tạo môi trường sống trong lành.

Không gian xanh được đề cao trong quy hoạch đô thị.

Chạy dọc theo sông Đồng Nai, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh với chiều dài khoảng 15,5 km, lộ giới 60 m được đẩy nhanh thi công, đóng vai trò trục kết nối chiến lược khi liên thông trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nhiều tuyến huyết mạch của vùng.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Cùng với Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Sân bay Quốc tế Long Thành, mạng lưới này rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đồng Nai với TP.HCM và các trung tâm kinh tế phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân trong học tập, làm việc và giao thương.

Trong xu thế này, mô hình “đô thị tích hợp” được đầu tư đồng bộ hạ tầng và hệ tiện ích nhằm đáp ứng 5 trụ cột của cuộc sống gồm an cư, làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm càng có lợi thế thu hút dân cư. Tọa lạc tại trung tâm vùng kinh tế động lực, khu đô thị Izumi City chính là đích đến hoàn hảo, hiện thực hóa bài toán an cư cho làn sóng dịch chuyển này.

Những tiện ích ngay bên thềm nhà tạo nên giá trị an cư đắt giá.

Tâm điểm của dự án là phân khu Izumi Canaria tiếp giáp gần 1 km mặt tiền sông cùng 15 công viên nội khu, với pháp lý minh bạch cùng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng từ các đối tác hàng đầu tại Nhật Bản. Sở hữu các tiện ích đa dạng như clubhouse, hồ bơi và khu thể thao phức hợp, Izumi Canaria mang lại không gian sống tiện nghi, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa kết nối cho các gia đình đa thế hệ.

Hiện những căn nhà đầu tiên của phân khu Izumi Canaria đang được hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ cuối năm 2026.

Với hệ thống hạ tầng và quy hoạch đô thị từng bước hoàn thiện, Đồng Nai đang trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong bức tranh đó, những khu đô thị được đầu tư bài bản, sở hữu vị trí kết nối và môi trường sống chất lượng như Izumi City chính là “điểm neo” cho làn sóng dịch chuyển tìm kiếm tổ ấm, mang lại giải pháp an cư vẹn toàn về nơi ở và tiềm năng tích lũy tài sản bền vững.