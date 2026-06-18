Điều khiến AI không thể thay thế họa sĩ

PGS, nhà giáo nhân dân Lê Anh Vân cho rằng dù trình độ của AI có thể một ngày bằng con người, AI không thể thay thế họa sĩ trong vai trò là "cầu nối" giữa bài viết và bạn đọc.

Đây là nhận định của PGS, Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân trong buổi Khai mạc Triển lãm Minh họa trên báo, tổ chức tại trụ sở Báo Nhân Dân, Hà Nội, chiều 18/6. Triển lãm là hoạt động của Báo Nhân Dân trong dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Triển lãm trưng bày khoảng 90 tranh minh họa trên báo của 23 họa sĩ thuộc nhiều thế hệ thực hành nghệ thuật tại Việt Nam. Từ những tên tuổi của Mỹ thuật Việt từ trước thời kỳ Đổi Mới như PGS, Nhà giáo Nhân dân Lê Anh Vân; tới những tác giả đóng góp vào sự tiến triển của mỹ thuật sau Đổi Mới tới nay như Đào Hải Phong, Phạm An Hải,...

Triển lãm còn có những cá tính hội họa đương đại đang được sự quan tâm của giới chuyên môn như Bùi Tiến Tuấn, Vũ Đình Tuấn,...; các họa sĩ trẻ với bảng màu minh họa phong phú như Trần Xuân Bình, Nguyễn Văn Đức,...

Triển lãm Minh họa trên báo, tổ chức tại trụ sở Báo Nhân Dân, Hà Nội. Ảnh: Thúy Hạnh.

Tranh là lời dẫn dụ bạn đọc vào thế giới chữ nghĩa

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, ông Lê Quốc Minh, nhận định báo chí có vai trò góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, lan tỏa các giá trị nhân văn và nâng cao trình độ thẩm mỹ của công chúng. Bởi thế, mỹ thuật luôn có sự hiện diện quan trọng với báo chí, làm phong phú ngôn ngữ biểu đạt của báo chí và tạo nên bản sắc riêng cho nhiều ấn phẩm.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân cho rằng trong thời đại công nghệ phát triển, sự sáng tạo, chiều sâu văn hóa và bản sắc cá nhân của báo chí, của mỹ thuật càng quan trọng. "Công nghệ có thể hỗ trợ hoạt động báo chí nhưng không thể thay thế cảm xúc, khả năng sáng tạo và trách nhiệm xã hội của con người. Đó cũng chính là thông điệp mà triển lãm hôm nay muốn gửi tới công chúng", ông Lê Quốc Minh nói.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân, ông Lê Quốc Minh phát biểu tại khai mạc Triển lãm. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Cùng quan điểm, họa sĩ Lê Anh Vân khẳng định họa sĩ và tác phẩm là cầu nối cần thiết giữa nội dung báo chí và bạn đọc. Tranh minh họa tạo ấn tượng đầu mạnh mẽ với độc giả, dẫn dụ độc giả đi sâu vào thế giới của chữ và nghĩa.

Họa sĩ vẽ tranh minh họa cũng cần nắm bắt tinh thần của bài báo, có hiểu biết về văn học, báo chí, xã hội, có năng lực suy nghĩ nhanh, tạo hình tốt, tưởng tượng phong phú.

Làm thế nào để tranh minh họa vừa thể hiện được cái "thần" của bài viết, vừa có những suy nghiệm cá nhân của họa sĩ, vừa gây ấn tượng với độc giả, vừa vẽ kịp "hạn chốt nộp bài" - là công việc không đơn giản của họa sĩ minh họa. Chính độ phức tạp và yêu cầu cần nhiều "cảm nhận" của công việc khiến AI không thể thay thế họa sĩ, dù AI trong tương lai có thể vẽ giỏi tương đương họa sĩ.

Dù công nghệ có tiếp tục phát triển, người xem vẫn muốn ngắm nhìn cái cảm, ánh nhìn của một người nghệ sĩ dành cho một văn bản. Độc giả trân trọng cách nhìn thế giới của một người nghệ sĩ, và tác phẩm chỉ là một biểu hiện cho cách nhìn ấy.

Một góc trưng bày tranh tại triển lãm. Ảnh: Thúy Hạnh.

Sức gợi mở của tranh minh họa

Chia sẻ với Tri thức - Znews, họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng tranh minh họa truyền tải thông tin theo một hình thức thú vị.

Một mặt, tranh vẽ hiển lộ được cái cốt tủy của bài báo theo ngôn ngữ hội họa. Một mặt, sự trừu tượng của tranh có sức gợi rộng hơn so với ảnh, mời gọi độc giả suy tưởng thêm về vấn đề.

Triển lãm cho thấy sự gắn bó của báo chí, văn chương và mỹ thuật ở Việt Nam qua thời gian, và sự gắn bó ấy là đóng góp ý nghĩa vào bản sắc nhân văn của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhiều năm qua, Báo Nhân Dân vẫn duy trì sự đồng hành của các họa sĩ trên ấn phẩm báo chí. Từ truyện ngắn, thơ, tùy bút đến các số báo đặc biệt và những sự kiện lớn của đất nước, nhiều thế hệ họa sĩ đã cùng tham gia sáng tạo với tòa soạn. Đó là một sự gắn bó nghề nghiệp bền bỉ, được vun đắp bằng sự tôn trọng lẫn nhau giữa những người làm báo và người làm nghệ thuật.