Deschamps nhận đề nghị khủng sau khi rời tuyển Pháp

Chưa đầy một tháng sau khi rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đang trở thành mục tiêu săn đón của câu lạc bộ Al-Ahli.

Didier Deschamps nhận được sự quan tâm từ Al-Ahli.

Nhà cầm quân 57 tuổi vừa nhận được lời đề nghị dẫn dắt câu lạc bộ Al-Ahli từ Saudi Arabia với mức lương lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng khả năng thành công của thương vụ này là không cao, trừ khi có những biến động bất ngờ vào phút chót. Theo các nguồn tin thân cận, dù đôi bên có những liên hệ ban đầu, quá trình đàm phán hiện vấp phải nhiều rào cản.

Nguyên nhân chính dường như bắt nguồn từ những bất đồng trong quan điểm định hướng chiến lược giữa Deschamps và ban lãnh đạo Al-Ahli. Sự khác biệt về cách thức vận hành và đưa ra quyết định tại câu lạc bộ khiến tiến trình thương thảo rơi vào bế tắc.

Sau hành trình 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp, Deschamps bày tỏ mong muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm về bước đi tiếp theo. Ở tuổi 57, ông vẫn là một trong những cái tên đáng chú ý với cơ hội trở lại băng ghế huấn luyện luôn rộng mở.

Chia sẻ về tương lai, Deschamps cho biết ông chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào nhưng khẳng định chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá. Vị chiến lược gia người Pháp nói: “Tôi đang ở một vị thế ưu tiên vì bản thân có quyền được lựa chọn bến đỗ phù hợp nhất”.

Về phía "Les Bleus", sau khi chia tay nhà cầm quân 57 tuổi, đội bóng áo lam cũng ngay lập tức bổ nhiệm Zinedine Zidane là người thay thế.

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