DeFi, TradFi và AI đang định hình tương lai tài chính

Sự hội tụ giữa tài chính phi tập trung (DeFi), tài chính truyền thống (TradFi) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra thay đổi mới trong cách hệ thống tài chính vận hành.

Trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026, ông Justin Sun, nhà sáng lập TRON, mang đến phiên tham luận với chủ đề “TRON và tương lai của tài chính: Từ DeFi đến TradFi đến AI”. Bài tham luận tập trung vào sự chuyển dịch của hệ thống tài chính khi TradFi, DeFi và AI ngày càng có khả năng kết nối, đồng thời đặt ra khả năng mới đối với cách con người và máy móc tham gia vào hoạt động kinh tế.

Theo ông Justin Sun, DeFi và TradFi không nhất thiết phải được nhìn nhận như 2 hệ thống đối lập. Khi blockchain ngày càng được ứng dụng rộng rãi, khả năng kết nối giữa tài chính truyền thống và hệ thống tài chính trên blockchain cũng mở rộng. Stablecoin được ông đề cập như ví dụ cho thấy tài sản số có thể đóng vai trò kết nối giữa hoạt động tài chính trên blockchain và nền kinh tế truyền thống.

Từ góc nhìn trên, blockchain không chỉ được xem như hệ thống tài chính thay thế mà còn có thể trở thành lớp hạ tầng hỗ trợ tương tác giữa các cấu trúc tài chính khác nhau. Quá trình này mở ra thêm không gian cho mô hình tài chính mới và thúc đẩy sự giao thoa giữa những hệ thống vốn được phát triển tương đối độc lập.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong phiên tham luận là sự thay đổi vai trò của AI trong hoạt động tài chính. Theo Justin Sun, AI đang dần chuyển từ công cụ hỗ trợ xử lý thông tin sang khả năng tự động thực hiện tác vụ. Trong tương lai, AI Agent có thể trực tiếp thực hiện giao dịch, thanh toán, thực thi smart contract và tương tác với hệ thống tài chính.

“AI Agent sẽ giao dịch, thanh toán và thực thi smart contract. Chúng sẽ tương tác tự động với các hệ thống tài chính”, ông Justin Sun chia sẻ.

Theo ông, sự xuất hiện của AI Agent có thể tạo ra thay đổi đáng kể với hạ tầng tài chính. Nếu trước đây phần lớn giao dịch được thực hiện bởi con người hoặc tổ chức, trong tương lai, một phần hoạt động kinh tế có thể được khởi tạo và thực hiện trực tiếp bởi tác nhân AI.

Khi hoạt động này diễn ra với tần suất cao, hệ thống tài chính sẽ cần đáp ứng nhu cầu xử lý giao dịch do máy móc thực hiện một cách liên tục và tự động. Ông Justin Sun cho rằng blockchain có thể đóng vai trò hạ tầng để ghi nhận, xác thực và thực thi giao dịch này thông qua cơ chế on-chain và smart contract.

Gian hàng trưng bày TRON tại Conviction 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Từ đó, DeFi, TradFi và AI có thể được nhìn nhận như thành phần ngày càng có khả năng bổ trợ cho nhau. TradFi tiếp tục giữ vai trò trong hệ thống tài chính hiện hữu. DeFi mở rộng hoạt động tài chính trên blockchain, trong khi AI mang đến khả năng tự động hóa và thực thi. Blockchain có thể đóng vai trò kết nối, cho phép con người, tổ chức và tác nhân AI tương tác với tài sản số và các giao thức tài chính.

Hoạt động gian hàng TRON tại Conviction 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo ông Justin Sun, tương lai của tài chính có thể không nằm ở việc một mô hình thay thế hoàn toàn mô hình khác mà ở khả năng kết nối giữa cấu trúc tài chính và công nghệ. Khi AI Agent ngày càng có khả năng trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh tế, sự hội tụ giữa DeFi, TradFi, blockchain và AI có thể trở thành hướng phát triển đáng chú ý của hệ thống tài chính trong giai đoạn tiếp theo.