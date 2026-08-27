Đề thi bằng lái xe hạng B - các câu hỏi về thứ tự di chuyển nên lưu ý

Bộ 600 câu hỏi thi bằng lái xe có nhiều tình huống sa hình kiểm tra quy tắc nhường đường, nhận diện biển báo và vạch kẻ đường mà người dự thi nên lưu ý để tránh mất điểm.

Bên cạnh các bài thi lý thuyết về ý nghĩa biển báo, giới hạn vận tốc hay những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật lái xe, cấu tạo và sửa chữa, những bài thi trực quan kiểm tra về thứ tự di chuyển ở các nút giao cũng là loạt câu mà nhiều người dự thi sát hạch lái xe hạng B cần quan tâm.

Dưới đây là một số câu hỏi đáng lưu ý được trích từ tác phẩm Tổng hợp 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được Bộ Công An, Cục Cảnh sát Giao thông biên soạn.

Quy tắc ưu tiên tại nút giao có vòng xuyến

Tại câu hỏi số 504, thứ tự di chuyển đúng quy tắc giao thông là xe mô-tô, xe tải, xe khách và cuối cùng là xe con. Điểm cốt lõi khiến nhiều người dự thi dễ nhầm lẫn nằm ở quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau.

Theo quy định, khi vào giao lộ có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người lái xe phải nhường đường cho phương tiện đi đến từ bên trái. Xét theo chiều di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, xe mô-tô không gặp bất kỳ vướng mắc hay phương tiện nào ở phía bên trái nên được ưu tiên đi trước.

Kế tiếp là xe tải, xe khách và xe con sẽ lần lượt di chuyển theo đúng thứ tự này.

Phân biệt biển cấm xe mô-tô và xe gắn máy

Ở câu hỏi 507, đáp án chính xác là cả 3 hướng. Bài thi đưa ra tình huống xe gắn máy đứng trước ba ngã rẽ với các biển cấm ở hướng 2 và hướng 3.

Nhiều thí sinh thường nhầm lẫn biển báo P.104 "Cấm xe mô-tô" (có hình người ngồi lái) ở hướng 2 là cấm cả xe gắn máy. Tuy nhiên, theo quy chuẩn giao thông, biển cấm xe mô-tô không có giá trị cấm xe gắn máy (phương tiện có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3 hoặc công suất động cơ điện dưới 4 kW).

Đồng thời, biển P.102 ở hướng 3 chỉ cấm xe ôtô. Do đó, người điều khiển xe gắn máy hoàn toàn được phép lưu thông vào cả 3 hướng.

Quy định đè vạch kẻ đường khi vượt xe

Tình huống ở câu 531 xác định xe con là phương tiện thực hiện hành vi vượt đúng quy tắc giao thông. Khi quan sát vạch kẻ đường, làn đường mà xe con đang di chuyển được phân chia bằng vạch đứt nét màu vàng, cho phép các phương tiện được phép đè vạch để thực hiện thao tác vượt xe khi đảm bảo an toàn.

Ngược lại, xe tải phía sau đã cán qua vạch nét liền màu vàng để vượt. Việc đè hoặc lấn qua vạch kẻ đường nét liền là hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, khiến phương tiện này mắc lỗi ở tình huống sa hình trên.

Thứ tự ưu tiên của các loại xe làm nhiệm vụ

Sa hình câu 494 yêu cầu người thi xác định thứ tự di chuyển đúng giữa xe chữa cháy, xe cứu thương và xe con. Đáp án chính xác là xe chữa cháy đi trước, tiếp theo là xe cứu thương và cuối cùng là xe con.

Dù cả 2 phương tiện chuyên dụng đều thuộc nhóm xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ, luật Giao thông đường bộ quy định rõ thứ tự ưu tiên lần lượt là xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an rồi mới đến xe cứu thương. Vì vậy, xe chữa cháy được quyền qua giao lộ đầu tiên, sau đó đến xe cứu thương và xe con đi sau cùng.

Tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu theo làn đường

Tại câu 500, 2 phương tiện di chuyển đúng quy tắc giao thông là xe con và xe tải. Khi qua giao lộ có đèn tín hiệu phân theo từng làn đường, người điều khiển phải quan sát đồng thời tín hiệu đèn và hướng mũi tên chỉ dẫn. Trong sa hình, làn đường của xe con có đèn xanh chỉ hướng rẽ phải và xe con bật đèn xin đường rẽ phải.

Làn giữa của xe tải có đèn xanh đi thẳng và xe tải di chuyển thẳng. Ngược lại, xe khách ở làn rẽ trái và xe mô-tô ở làn đi thẳng đều vi phạm khi di chuyển lúc đèn tín hiệu tương ứng hiển thị màu đỏ.