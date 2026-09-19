Đam mê đọc sách từ lớp 3 của tay vợt pickleball số 2 thế giới

Anna Bright (27 tuổi) bắt đầu mê đọc sách từ năm lớp 3 với "Cậu bé cưỡi rồng". Bên cạnh đó, tay vợt Mỹ còn thích viết về sự nghiệp và những chuyến đi.

Anna Bright được biết đến với khả năng đánh đôi và những lần xuất hiện tại Việt Nam với biệt danh “Ánh Dương”. Ảnh: @annabright.pb.

Trước khi đến với pickleball, Anna Bright (sinh năm 1999) từng thi đấu tennis cho University of California (Mỹ). Cô chuyển sang pickleball chuyên nghiệp năm 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những tay vợt nữ nổi bật, đặc biệt ở các nội dung đánh đôi, theo Pickleball.com.

Tại Veolia Pickleball National Championships 2026 ở Cary (North Carolina, Mỹ) hồi tháng 9, Bright giành cú đúp danh hiệu. Ở nội dung đôi nữ, cô đánh cặp cùng Anna Leigh Waters và thắng Jorja Johnson/Tyra Black 11-5, 11-6, 11-3 trong trận chung kết ngày 6/9. Đây là danh hiệu thứ 24 của Bright và Waters khi thi đấu cùng nhau. Trong suốt giải, bộ đôi chỉ để các đối thủ ghi tổng cộng 28 điểm sau 11 game.

Bright sau đó tiếp tục vô địch đôi nam nữ cùng Hayden Patriquin. Cặp hạt giống số 2 đánh bại Jorja Johnson/JW Johnson 11-9, 11-3, 11-7 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ hai của Bright và Patriquin khi đứng chung sân, sau chức vô địch tại Mesa hồi tháng 2.

Bên ngoài sân đấu, Bright có tình yêu với sách từ nhỏ. Khi được hỏi cuốn sách nào tạo ra khác biệt trong cuộc đời mình, cô nhắc đến Eragon (Cậu bé cưỡi rồng), tiểu thuyết giả tưởng của Christopher Paolini mà mình đọc từ thời tiểu học.

“Tôi đọc nó vào năm lớp 3 và cuốn sách đã khơi dậy tình yêu đọc sách”, Bright chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Pickleball Magazine cuối năm 2023.

Tay vợt 27 tuổi cho biết Cậu bé cưỡi rồng là cuốn sách đầu tiên khiến mình thực sự say mê việc đọc. Ảnh: Momo Bookstore.

Cậu bé cưỡi rồng là tập đầu trong loạt tiểu thuyết The Inheritance Cycle (Di sản thừa kế) của Paolini. Câu chuyện xoay quanh Eragon, một thiếu niên tình cờ tìm thấy vật tưởng là viên đá nhưng thực chất là trứng rồng. Khi con rồng Saphira nở ra, cậu bị cuốn vào thế giới của phép thuật, những người cưỡi rồng và cuộc chiến chống lại một đế chế.

Paolini bắt đầu viết Cậu bé cưỡi rồng khi còn ở tuổi thiếu niên. Tác phẩm ban đầu được gia đình ông tự xuất bản, trước khi Alfred A. Knopf phát hành rộng rãi tại Mỹ năm 2003. Cuốn sách sau đó trở thành một trong những tác phẩm fantasy dành cho độc giả trẻ nổi bật của thập niên 2000 và được chuyển thể thành phim năm 2006.

Nhiều năm duy trì thói quen đọc sách phần nào giúp Bright rèn luyện khả năng viết và diễn đạt. Những năm gần đây, cô phát triển Brighter Pickleball, bản tin điện tử thường chia sẻ về các giải đấu, chiến thuật, quá trình tập luyện và những góc nhìn riêng về pickleball. Bright cho biết viết là hoạt động cô “thực sự thích” và muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó.

Các bài viết không chỉ tập trung vào kỹ thuật thi đấu. Bright còn ghi lại trải nghiệm trong sự nghiệp, những suy nghĩ về áp lực, động lực thi đấu và nhận xét về các tay vợt khác. Cô xem Brighter Pickleball như nơi chia sẻ những bài học tích lũy sau mỗi giải đấu cũng như quan điểm về môn thể thao mình theo đuổi.

Những chuyến du đấu cũng trở thành chất liệu cho các bài viết của Bright. Trong bài viết Becoming Vietnam’s Pickleball Sunshine (tạm dịch: Trở thành ‘Ánh Dương pickleball’ của Việt Nam), đăng ngày 7/4 sau một tuần thi đấu và trải nghiệm tại Hà Nội, cô dành nhiều nội dung kể về cuộc sống bên ngoài sân đấu.

Bright cho biết chuyến đi mang đến cơ hội khám phá Việt Nam nhiều hơn so với các chặng tour châu Á trước đó, khi lịch trình của cô thường chủ yếu di chuyển quanh khách sạn, sân đấu và sự kiện. Tại Hà Nội, tay vợt trải nghiệm đi xe máy, ghé phố "đường tàu" và thử nhiều món ăn địa phương. Cũng trong chuyến đi này, cô được bạn bè đặt tên Việt là “Ánh Dương”, tương ứng với “sunshine” mà Bright sử dụng trong tiêu đề bài viết.