Đặc quyền khám phá Sơn Đoòng dành riêng cho khách hàng UOB Việt Nam

UOB Việt Nam hợp tác Oxalis mang đến đặc quyền thám hiểm Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm cho khách hàng, mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm vượt ngoài dịch vụ tài chính.

Ngân hàng UOB Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng với đặc quyền thám hiểm hang Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm hoàn toàn miễn phí mà không cần chờ đợi, thông qua hợp tác độc quyền cùng Oxalis.

Sức nóng hang Sơn Đoòng và xu hướng tiêu dùng cho trải nghiệm

Là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với quy mô đủ để chứa một tòa nhà chọc trời, sở hữu khu rừng, hệ thống thời tiết riêng và nhiều loài sinh vật độc đáo, Sơn Đoòng luôn mang sức hút đặc biệt, được xem là điểm đến “phải trải nghiệm một lần trong đời” với những du khách đam mê khám phá.

Với số lượng khách thám hiểm giới hạn tối đa 1.000 người/năm nhằm bảo tồn hệ sinh thái độc đáo của hang động, tour Sơn Đoòng thường kín chỗ trước nhiều năm, khiến đây trở thành trải nghiệm hiếm có.

Khối măng đá khổng lồ bên trong hang Sơn Đoòng.

Sức hấp dẫn của Sơn Đoòng là ví dụ điển hình của xu hướng chi tiêu cho trải nghiệm. Theo nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN năm 2025 do UOB và Boston Consulting Group phối hợp thực hiện, hơn 80% người tiêu dùng Việt Nam xem các khoản chi cho trải nghiệm là thiết yếu. Điều này cho thấy trải nghiệm trở thành một phần quan trọng trong cách mỗi người định nghĩa chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, khái niệm về giá trị trong chi tiêu cũng đang thay đổi, người tiêu dùng đang có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm “độc bản” khi những nơi đã đặt chân đến, điều tận mắt khám phá và khoảnh khắc khó quên không thể mua được chỉ bằng tiền.

Mở rộng hệ sinh thái đối tác, giúp khách hàng chạm đến hành trình hiếm có

Khi trải nghiệm đang dần trở thành thước đo mới của chất lượng sống, các tổ chức tài chính cũng xây dựng hệ sinh thái đối tác đa dạng, giúp khách hàng tiếp cận các trải nghiệm độc đáo, phù hợp với phong cách sống và đam mê cá nhân.

UOB Việt Nam là một trong những ngân hàng tiên phong với những “deal” độc quyền, mang đến trải nghiệm khó có thể sở hữu theo cách thông thường. Thông qua hợp tác với Oxalis và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, UOB Việt Nam đã mở ra hành trình khám phá Sơn Đoòng độc quyền trong tháng 8, dù các suất tour đã kín chỗ đến hết năm 2027. Đây là đặc quyền hiếm có dành cho những khách hàng đồng hành ngân hàng, mang đến trải nghiệm đáng nhớ và giá trị vượt ngoài lợi ích tài chính.

10 nhà thám hiểm đặc biệt của UOB Việt Nam tại hang Sơn Đoòng.

Cụ thể, 10 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất từ việc sử dụng các dịch vụ tài chính cá nhân từ tháng 10/2025 đến tháng 4 năm nay nhận được chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng độc quyền với lịch trình được thiết kế riêng và tài trợ toàn bộ chi phí.

Măng đá Wedding Cake (hay còn được gọi là Bánh Cưới) ở hố sụt 1 trong hang Sơn Đoòng.

Các hoạt động tích lũy gồm chi tiêu qua thẻ, duy trì số dư tài khoản, mở hoặc tái tục tiền gửi và thanh toán hóa đơn trên ứng dụng UOB TMRW Vietnam. Mỗi giao dịch thường ngày vì thế còn là hành trình tích lũy để chạm tới trải nghiệm đặc biệt.

Nối dài trải nghiệm, nâng tầm phong cách sống cùng UOB Việt Nam

Bên cạnh tour thám hiểm hang Sơn Đoòng độc quyền, chủ thẻ UOB tại Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia còn được giảm giá 10% khi đặt các tour du lịch của Oxalis như Hang Én, Tú Làn, Hang Va, Hang Tiên… Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12, giúp khách hàng có thêm thời gian lựa chọn hành trình phù hợp.

Ngân hàng UOB hiện phục vụ khoảng 8 triệu khách hàng trên khắp ASEAN. Với mạng lưới khu vực vững mạnh, UOB Việt Nam không chỉ mang các trải nghiệm quốc tế đến khách hàng Việt Nam mà còn đưa di sản thiên nhiên Việt Nam đến gần hơn với quốc tế. Cùng Oxalis và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngân hàng kỳ vọng tạo ra hành trình khám phá đáng nhớ cho khách hàng, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và du lịch Việt Nam ra thế giới.

Nhìn lại hành trình, ông Lê Tiến Hòa, một trong 10 khách hàng tham gia tour độc quyền, cho biết ông rất hạnh phúc khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của Sơn Đoòng. Bên cạnh trải nghiệm đáng nhớ cho bản thân, ông mong các danh thắng tuyệt đẹp của Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, góp phần đưa vẻ đẹp đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Địa hình độc đáo bên trong hang Sơn Đoòng

Không dừng lại ở những hành trình khám phá hang động kỳ vĩ, hệ sinh thái đặc quyền của UOB Việt Nam còn mở ra nhiều trải nghiệm phong cách sống khác biệt từ tiếp cận sớm các sự kiện giải trí quốc tế, nghỉ dưỡng tại hơn 20 khách sạn đạt MICHELIN Keys trên toàn cầu (nổi bật là Park Hyatt Saigon) đến ẩm thực tinh tuyển tại các nhà hàng danh tiếng. Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình của UOB tại đây.

Với triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm, cùng lợi thế từ mạng lưới khu vực và hệ sinh thái đối tác không ngừng mở rộng, UOB Việt Nam tiếp tục đồng hành khách hàng nâng tầm trải nghiệm sống, kết nối họ với những đặc quyền phù hợp với phong cách sống hiện đại và khát vọng khám phá giá trị mới.