Cuốn sách yêu thích của 'nữ thần Kpop'

Kim Seol Hyun bị thu hút bởi những nhân vật phải tự đưa ra lựa chọn ở trạng thái lo lắng, thiếu chắc chắn. Trong đó, "Project Hail Mary" là cuốn sách cô yêu thích nhất.

Tờ DongA đưa tin mới đây nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kim Seol Hyun đăng video để tổng kết việc đọc sách trong nửa đầu năm. Nữ diễn viên giới thiệu 10 cuốn sách đã đọc, đồng thời chọn ra tác phẩm cô yêu thích nhất và chia sẻ những cảm nhận riêng về từng cuốn.

Là người duy trì thói quen đọc sách và thường xuyên tham gia các nhóm thảo luận về sách, Kim Seol Hyun mong muốn chia sẻ với khán giả những tác phẩm cô đã đọc cũng như những suy nghĩ đọng lại sau mỗi cuốn.

Trong danh sách 10 tác phẩm, nữ diễn viên lần lượt giới thiệu Project Hail Mary, Where the Crawdads Sing, The Greenhouse at the End of the Earth… Trong đó, cuốn sách được Kim Seol Hyun yêu thích nhất là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Project Hail Mary của Andy Weir.

Cuốn sách thu hút Kim Seol Hyun

Nữ diễn viên cho biết tác phẩm giúp cô cảm nhận rõ sức hấp dẫn của thể loại khoa học viễn tưởng. Những yếu tố khoa học được xây dựng theo cách dễ tiếp cận, kết hợp với sự hài hước và hành trình của một nhân vật không hoàn hảo đã tạo nên sức hút đặc biệt.

Điều khiến Kim Seol Hyun yêu thích hơn cả là nhân vật chính phải liên tục tiến về phía trước dựa trên lòng nhân đạo, thay vì trở thành một hình mẫu hoàn hảo ngay từ đầu. Cô cũng khuyên khán giả nên đọc tiểu thuyết trước khi xem bản điện ảnh chuyển thể. Theo Kim Seol Hyun, sách cho phép người đọc tiếp cận trực tiếp suy nghĩ của nhân vật, qua đó hiểu rõ hơn lý do họ đưa ra từng quyết định.

“Thật thú vị khi biết chính xác nhân vật chính nghĩ gì trước khi hành động”, cô nói.

Từ việc lựa chọn các cuốn sách yêu thích, Kim Seol Hyun cũng nhận ra một điểm chung trong gu đọc của cô. Cô bị thu hút bởi những nhân vật phải tự đưa ra lựa chọn trong trạng thái lo lắng, thiếu chắc chắn và không có sẵn đáp án đúng, hơn là những người chỉ hành động sau khi đã biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.

Qua video, nữ diễn viên cho thấy việc đọc sách với cô không đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn là cách quan sát con người và suy ngẫm về những lựa chọn trong cuộc sống.

Kim Seol Hyun duy trì thói quen đọc sách suốt thời gian dài vừa qua. Ảnh: The Present.

Sức hấp dẫn của Project Hail Mary

Project Hail Mary là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất bản năm 2021 của Andy Weir. Theo tờ Esquire, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý, có 9 tuần nằm trong danh sách bán chạy của The New York Times và được đề cử giải Hugo cho Tiểu thuyết hay nhất năm 2022.

Đây là cuốn tiểu thuyết thứ ba của Weir, sau The Martian và Artemis (2017). Điểm đặc trưng trong sáng tác của nhà văn là sự kết hợp giữa những ý tưởng khoa học phức tạp với cách kể chuyện dễ tiếp cận. Weir từng được đào tạo về khoa học máy tính và làm lập trình viên cho trò chơi Warcraft II: Tides of Darkness. Sau đó, ông dành nhiều năm viết truyện ngắn khoa học viễn tưởng và đăng tải chúng trên website cá nhân.

Ý tưởng cho cuốn sách The Martian bắt nguồn từ niềm say mê của Weir với việc tìm lời giải cho những vấn đề thực tế trong các chuyến du hành không gian. Ông từng đặt câu hỏi về cách con người có thể thực hiện một nhiệm vụ đưa người lên sao Hỏa, sau đó lần lượt tính toán những rủi ro có thể xảy ra. Quá trình nghiên cứu được thực hiện rất kỹ, từ cơ học quỹ đạo, điều kiện trên sao Hỏa, lịch sử khám phá vũ trụ đến thực vật học.

Thành công của The Martian giúp Weir có một lượng độc giả đặc biệt, trong đó có nhiều người làm việc trong lĩnh vực khoa học và hàng không vũ trụ. Nhà văn từng nhấn mạnh ông luôn cố gắng đạt độ chính xác cao về mặt khoa học và xem đây là một trong những đặc điểm quan trọng nhất trong cách viết của mình.

Andy Weir là tác giả của cuốn sách Project Hail Mary. Ảnh: Latour/Variety/REX/Shutterstock.

Với Project Hail Mary, Weir tiếp tục đẩy cách tiếp cận này xa hơn. Câu chuyện bắt đầu từ một ý tưởng giả định: điều gì sẽ xảy ra nếu tồn tại một dạng vi sinh vật có khả năng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng của các ngôi sao?

Từ câu hỏi đó, nhà văn xây dựng nên astrophage, một dạng sống bí ẩn có khả năng phát triển và di chuyển giữa các vì sao.

Astrophage vừa là mối đe dọa đối với sự sống khi khiến các ngôi sao mất năng lượng, vừa trở thành nguồn nhiên liệu đặc biệt giúp tàu vũ trụ di chuyển với tốc độ chưa từng có. Nhân vật chính vì thế phải thực hiện một nhiệm vụ gần như cảm tử để tìm cách ngăn chặn thảm họa và cứu nhân loại.

Dù được xây dựng trên nền tảng khoa học dày đặc, Project Hail Mary không chỉ nói về vũ trụ hay những giới hạn của công nghệ. Tác phẩm đồng thời đặt con người, khả năng thích nghi, sự hợp tác và tình bạn vào trung tâm câu chuyện. Chính sự kết hợp giữa khoa học, sinh tồn và yếu tố nhân văn giúp cuốn sách trở thành một trong những tác phẩm được chú ý nhất của Andy Weir.

MGM sau đó mua bản quyền chuyển thể cuốn tiểu thuyết để sản xuất bộ phim cùng tên và giao vai chính cho Ryan Gosling. Tính đến tháng 4, bộ phim thu tổng cộng 515,9 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu, theo Box Office Mojo.