CUBHCM mở rộng học bổng với giáo dục tài chính và trải nghiệm STEM

Năm 2026, CUBHCM tiếp tục phát triển chương trình “Kế hoạch ươm mầm đại thụ”, kết hợp học bổng với giáo dục tài chính, STEM và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Sau 18 năm triển khai tại Việt Nam, Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP.HCM (CUBHCM) tiếp tục phát triển chương trình "Kế hoạch ươm mầm đại thụ" theo hướng kết hợp giáo dục, công nghệ và kỹ năng sống, tạo thêm cơ hội phát triển cho học sinh.

Theo đó, trong năm 2026, CUBHCM hỗ trợ tài chính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục được đi học, với tổng số tiền gần 720 triệu đồng. Từ thời điểm khởi động năm 2008, chương trình đã hỗ trợ gần 25.000 học sinh, với tổng giá trị học bổng đạt khoảng 14 tỷ đồng .

Theo thời gian, hoạt động này không chỉ giảm bớt áp lực tài chính cho các gia đình mà còn góp phần củng cố hệ thống giáo dục địa phương, trở thành một trong những chương trình hỗ trợ giáo dục có nền tảng vững chắc tại Việt Nam.

Năm nay, chương trình tiếp tục mô hình triển khai liên vùng, quy tụ Hội Khuyến học TP.HCM, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng, trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý, giáo viên và cán bộ địa phương. Bên cạnh học bổng, chương trình này phát triển thành nền tảng tích hợp hoạt động học tập và gắn kết cộng đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ sự phát triển dài hạn của học sinh, chương trình còn mở rộng hoạt động giáo dục. Cùng với trường Đinh Thiện Lý, CUBHCM giới thiệu loạt sáng kiến học tập, bao gồm các buổi hướng dẫn kỹ năng học tập và giáo dục kiến thức tài chính thực tiễn, được lồng ghép trong bối cảnh hàng ngày. Thông qua trò chơi tương tác và công cụ giảng dạy, học sinh được hướng dẫn để hiểu về quản lý tiền bạc, phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, đồng thời áp dụng khái niệm tài chính cơ bản trong cuộc sống.

CUBHCM đánh dấu năm thứ 18 triển khai chương trình “Kế hoạch ươm mầm đại thụ” tại Việt Nam, với tổng giá trị học bổng gần 720 triệu đồng.

Ngoài ra, “Kế hoạch ươm mầm đại thụ” năm nay còn tích hợp hoạt động liên quan đến STEM thông qua hoạt động trình diễn, tương tác với robot và trải nghiệm thực hành sinh động. Những hoạt động này mang lại cho học sinh, đặc biệt là các em đến từ khu vực còn hạn chế điều kiện, cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ hiện đại. Đồng thời, chương trình góp phần mở rộng góc nhìn về cơ hội học tập và phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, khu vực tư vấn hướng nghiệp chuyên biệt cũng được thiết lập tại sự kiện, cung cấp định hướng thiết thực về lộ trình học tập và kế hoạch tương lai, qua đó giúp học sinh có thêm cơ sở tham khảo giá trị để đưa ra bước đi phù hợp trong hành trình phát triển của mình.

CUBHCM tổ chức hoạt động giúp học sinh hiểu về quản lý tài chính cơ bản.

Về phân bổ học bổng, chương trình hỗ trợ học sinh ở nhiều cấp học. Tại Đà Nẵng, 100 học sinh tiểu học và THCS nhận học bổng 1 triệu đồng/em; 40 học sinh THPT nhận học bổng đặc biệt trị giá 12 triệu đồng/em. Học bổng nhằm hỗ trợ các em trong giai đoạn chuẩn bị bước lên bậc học cao hơn. Tại TP.HCM, 140 học sinh tiểu học và THCS cũng được trao học bổng 1 triệu đồng/em.

Ông Lin Keng Yang, Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP.HCM, chia sẻ: “Thông qua chương trình ‘Kế hoạch ươm mầm đại thụ’, chúng tôi hướng đến việc cung cấp hỗ trợ tài chính, đồng thời trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cần thiết cho sự phát triển bền vững. Sáng kiến này phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương và nuôi dưỡng nguồn nhân tài tương lai của Việt Nam”.

Hoạt động trình diễn robot và trải nghiệm STEM mang đến cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại cho học sinh.

Ông Trương Tịnh Hà - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý - nhận định: “Tận dụng thế mạnh chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi vinh dự đồng hành cùng CUBHCM trong việc triển khai sáng kiến có ý nghĩa và tạo tác động tích cực như chương trình ‘Kế hoạch ươm mầm đại thụ’. Sự hợp tác này mang đến cơ hội giá trị để học sinh tham gia vào hoạt động phục vụ cộng đồng, vừa góp phần bồi dưỡng năng lực lãnh đạo gắn với tinh thần trách nhiệm xã hội”.

Qua nhiều năm, chương trình “Kế hoạch ươm mầm đại thụ” phát triển từ sáng kiến tập trung vào học bổng thành nền tảng toàn diện, tích hợp hỗ trợ học tập và phát triển kỹ năng, đồng thời hợp tác chặt chẽ trường học và cộng đồng địa phương nhằm củng cố vai trò trong việc thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam.

Được định hướng bởi niềm tin rằng giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững, CUBHCM ưu tiên sự đồng hành lâu dài thay vì sự hỗ trợ mang tính ngắn hạn. Thông qua nỗ lực bền bỉ để tạo ra tác động sâu rộng, lâu dài và có ý nghĩa, CUBHCM góp phần trao quyền cho học sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cộng đồng.