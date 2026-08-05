Cù Thị Trà trong phim giờ vàng 'Lửa trắng'

Khán giả "Lửa trắng" không ngừng suy đoán về Sương, nhân vật gợi cảm có thân phận đặc biệt; diễn viên thủ vai này tiết lộ Sương sẽ không đồng hành đến cuối phim.

Sau những vai phản diện trên màn ảnh nhỏ, Cù Thị Trà trở lại với hình tượng nhiều màu sắc hơn trong Lửa trắng. Nhân vật Sương ban đầu khiến khán giả nghĩ là người của băng nhóm Trường “nổ”, nhưng thực chất là một cơ sở bí mật hỗ trợ lực lượng công an phá án.

Trong chương trình VTV Kết nối, nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết với vai diễn này, cô chấm 7/10 cho bản thân. Điều khiến cô tiếc nuối là chưa thể truyền tải trọn vẹn những gì ê-kíp và đạo diễn kỳ vọng. “Nếu có cơ hội làm lại, chắc chắn tôi sẽ diễn tốt hơn”, Cù Thị Trà chia sẻ.

Cù Thị Trà vào vai Sương, nhân vật hỗ trợ lực lượng công an phá án.

Với cô, Sương là một trong những nhân vật khó nhất từ trước đến nay bởi luôn phải tồn tại hai con người trong một. “Thách thức lớn nhất với Trà là làm sao biến hóa từ một cô gái vừa lả lơi, mời gọi sang khoảnh khắc quả quyết, lạnh lùng. Trà phải lột tả sao cho khán giả vừa thấy mình đang làm nhiệm vụ, phải biến bản thân thành một kiểu người khác để lấy được lòng tin và tiếp cận tội phạm”, Cù Thị Trà chia sẻ.

Không chỉ áp lực về tâm lý nhân vật, Cù Thị Trà còn trải qua nhiều thử thách về điều kiện ghi hình. Nữ diễn viên cho biết đoàn phim quay thành hai đợt với thời tiết trái ngược. Những ngày đầu, nhiệt độ chỉ khoảng 13 độ C nhưng cô vẫn phải mặc trang phục ngắn theo đúng tạo hình của Sương. Đặc biệt, ở cảnh rửa xe, cô phải diễn vẻ quyến rũ khi dầm nước giữa thời tiết rét buốt.

Ở giai đoạn ghi hình tiếp theo, thời tiết chuyển sang nắng nóng khiến cả ê-kíp phải liên tục lau mồ hôi và dặm lại lớp trang điểm cho nữ diễn viên.

Cù Thị Trà cũng cho biết đây là lần đầu cô đóng cặp với diễn viên Mạnh Cường. Những cảnh thân mật, mời gọi giữa hai nhân vật đòi hỏi họ phải trao đổi kỹ để tạo sự tự nhiên trên màn ảnh. Về số phận của nhân vật, Cù Thị Trà tiết lộ Sương sẽ không đồng hành đến cuối phim và “có thể ra đi bất cứ lúc nào”.

Cù Thị Trà sinh năm 1999, từng theo học Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô bén duyên với nghệ thuật từ công việc mẫu ảnh. Năm 2021, Trà có một vai nhỏ trong phim truyền hình Hành trình công lý. Trải nghiệm ấy đã khơi dậy niềm yêu thích diễn xuất của cô.

Đến năm 2022, Cù Thị Trà quyết định theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp và liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình. Cái tên Cù Thị Trà được nhiều khán giả biết đến khi vào vai Anh Thu trong Chúng ta của 8 năm sau. Dù không phải nhân vật chính, vai “tiểu tam” của cô lại tạo hiệu ứng mạnh và sau đó, cô liên tục được gọi bằng những biệt danh như “tiểu tam đẹp nhất màn ảnh”, “tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh”. Theo Cù Thị Trà, đó vừa là áp lực vừa là bằng chứng cho thấy nhân vật đã ghi dấu trong lòng khán giả.

Cù Thị Trà liên tiếp góp mặt trong các bộ phim giờ vàng.

Sở hữu gương mặt sáng cùng vóc dáng nổi bật, Cù Thị Trà thừa nhận ngoại hình giúp cô có thêm cơ hội khi bước chân vào nghề, nhưng cũng khiến cô phải đối diện với định kiến. Với Lửa trắng, nữ diễn viên hy vọng nhân vật Sương sẽ giúp cô làm mới bản thân sau loạt vai phản diện trước đó. “Sương có cả mặt sáng lẫn mặt tối. Tôi mong khán giả sẽ theo dõi hết hành trình của nhân vật trước khi đưa ra phán xét”, cô chia sẻ.

Cù Thị Trà khá kín tiếng về đời tư. Cô muốn khán giả quan tâm nhiều hơn đến các vai diễn thay vì chuyện tình cảm. Trà tâm sự, khi trưởng thành, điều khiến cô rung động không còn là vẻ ngoài hay sự hào nhoáng mà là sự tử tế, tôn trọng và thấu hiểu trong mối quan hệ.