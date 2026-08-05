Cristiano Ronaldo khoe dàn siêu xe 'đồ chơi' giá hàng chục triệu USD

Đây có thể xem là một trong những lần đầu tiên Cristiano Ronaldo hé lộ một góc garage siêu xe đắt đỏ của mình trên mạng xã hội.

Cầu thủ Cristiano Ronaldo vừa đăng tải hình ảnh trên trang Instagram cá nhân, hé lộ một góc kho siêu xe cá nhân. Bên dưới bài viết, cầu thủ người Bồ Đào Nha hóm hỉnh ghi kèm dòng trạng thái "My toys", gọi những cỗ máy V6, V8 trị giá hàng trăm, triệu USD là món đồ chơi của mình.

Trong số này, chiếc xe nổi bật nhất được Ronaldo ngồi ở nắp ca pô nhiều khả năng là chiếc Ferrari Monza SP1 trị giá hơn 1,95 triệu USD bởi cấu hình một chỗ ngồi đặc trưng cùng mũi xe đặt thấp, khoang lái mở. Đây là dòng xe thuộc dòng Icona biểu tượng của hãng xe ngựa chồm.

Siêu xe này được trang bị động cơ V12 6.5L tương tự Ferrari 812 Superfast, cho công suất 799 mã lực và mô-men xoắn 718 Nm.

Kế bên chiếc SP1 nhiều khả năng là chiếc Daytona SP3 cũng đến từ nhà Ferarri. Đây là chiếc xe được tiền đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha mua vào năm 2024, thuộc dải sản phẩm Icona với 599 chiếc được bán giới hạn toàn cầu.

Trái tim của Ferrari Daytona SP3 là động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, sản sinh công suất tối đa 840 mã lực và mô-men xoắn cực đại 697 Nm, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép F1 DCT. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,85 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 340 km/h.

Thời điểm đó, mức giá khởi điểm của Ferrari Daytona SP3 khi ra mắt có thể vào khoảng 2,25 triệu USD .

Góc ảnh "khoe" bộ sưu tập Ferrari Icona siêu hiếm của cầu thủ Cristiano Ronaldo. Ảnh: Cristiano Ronaldo.

Ở trung tâm của garage là chiếc Bugatti Veyron màu nâu carbon với giá khởi điểm hơn 3 triệu USD , được Ronaldo mua vào năm 2016. Đây chính là "phần thưởng" được cầu thủ người Bồ Đào Nha tặng tặng chính mình sau chiến thắng tại giải Euro năm 2016 dưới màu áo Real Madrid.

Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,6 giây và đạt tốc độ tối đa là 410 km/h. Thời điểm đó, đây là mẫu siêu xe nhanh nhất thế giới.

Ở góc phía xa, ta dễ dàng nhận ra phần đuôi xe độc đáo của chiếc McLaren Speedtail màu trắng trong garage của Cristiano Ronaldo. Đây là mẫu xe kế thừa tinh thần của chiếc McLaren F1 bởi việc sở hữu cấu hình 3 chỗ ngồi tương tự F1 và số lượng sản xuất tương đương nhau 106 chiếc.

McLaren Speedtail sử dụng động cơ V8 twin-turbo 4.0L cùng công nghệ parallel hybrid. Công suất tối đa của mẫu xe này đạt mức 1.070 mã lực và mô-men xoắn 1.150 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3 giây, 0 lên 200 km/h đạt 6,6 giây. Tốc độ tối đa được kiểm định của McLaren Speedtail lên đến 403 km/h.

Thời điểm ra mắt, một chiếc Speedtail có thể có giá khoảng 11,7 triệu USD .

Hai chiếc Bugatti Centodieci và McLaren Speedtail màu trắng được đặt trong garage. Ảnh: Cristiano Ronaldo.

Dù không nhìn logo hay tên xe, nhưng kiểu dáng cùng thiết kế mâm đặc trưng của chiếc Bugatti Centodieci màu trắng cũng dễ dàng được nhận ra trong bức ảnh.

Đây là phiên bản được lấy cảm hứng từ mẫu siêu xe huyền thoại EB110, kỷ niệm 110 năm thành lập thương hiệu Bugatti. Thời điểm ra mắt, mỗi chiếc Centodieci có giá khoảng 10 triệu USD và cũng chỉ có khoảng 10 chiếc được sản xuất giới hạn toàn cầu.

Bugatti Centodieci sở hữu khối động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp, công suất tối đa 1.600 mã lực. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số 7 cấp DSG. Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây, từ 0 lên 200 km/h trong 6,1 giây. Tốc độ tối đa của Centodieci được giới hạn ở mức 380 km/h.