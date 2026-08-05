Có nên mở quạt cho thoáng khi đang bật máy lạnh?

Nhiều người nghĩ bật quạt khi mở máy lạnh sẽ tốn điện hơn. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách, quạt giúp phòng mát nhanh, phân bổ hơi lạnh đều và có thể tiết kiệm điện.

Kết hợp quạt với máy lạnh đúng cách giúp không khí lạnh phân bổ đều hơn, tăng hiệu quả làm mát và có thể góp phần tiết kiệm điện.

Do không khí lạnh có xu hướng chìm xuống dưới còn không khí nóng tích tụ ở phía trên, quạt giúp lưu thông không khí, giảm chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực, nhờ đó căn phòng mát nhanh và đồng đều hơn.

Bên cạnh đó, tăng nhiệt độ của điều hòa thêm khoảng 1 độ C có thể giúp giảm điện năng tiêu thụ. Trong khi đó, quạt điện thông thường chỉ tiêu thụ khoảng 30-75W, thấp hơn rất nhiều so với máy lạnh (khoảng 700-2.000W). Vì vậy, lượng điện tiết kiệm được nhờ giảm tải cho điều hòa thường lớn hơn phần điện mà quạt tiêu thụ.

Ngoài lợi ích về hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện, quạt còn giúp hạn chế tình trạng luồng khí lạnh tập trung vào một vị trí cố định. Không khí mát được phân tán đều hơn trong phòng, giảm cảm giác lạnh buốt ở giường ngủ hoặc ghế sofa, đồng thời mang lại sự thoải mái mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp.

Cách kết hợp quạt và máy lạnh

Để phát huy những lợi ích này, người dùng cần kết hợp quạt và máy lạnh đúng cách.

Để tăng hiệu quả làm mát, người dùng nên bật điều hòa và quạt cùng lúc trong khoảng 30 phút đầu. Lúc này, nên để quạt ở mức gió trung bình và hướng luồng gió dọc theo căn phòng hoặc lên trần thay vì thổi trực tiếp vào người. Cách làm này giúp hơi lạnh lưu thông nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm mát và phân bổ nhiệt độ đồng đều trong phòng.

Sau khi căn phòng đã đạt nhiệt độ mong muốn, có thể giảm quạt xuống mức gió thấp hoặc chuyển sang chế độ quay để tiếp tục lưu thông không khí. Đồng thời, nên tăng nhiệt độ điều hòa lên khoảng 26-28°C. Nhờ luồng gió từ quạt, người dùng vẫn cảm thấy mát mẻ dù điều hòa không phải hoạt động ở mức nhiệt quá thấp, từ đó góp phần tiết kiệm điện.

Vào ban đêm, khi phòng đã đủ mát, nên để quạt ở mức gió nhẹ hoặc cài chế độ hẹn giờ từ 1-2 giờ để tránh cơ thể bị lạnh khi ngủ sâu. Bên cạnh đó, không nên để cả quạt và điều hòa cùng thổi trực tiếp vào đầu hoặc mặt trong suốt đêm vì có thể gây khô mắt, khô mũi, đau họng hoặc đau mỏi cổ vai gáy.

Nếu điều hòa có chế độ Sleep, người dùng nên tận dụng để nhiệt độ tự động tăng dần về sáng, giúp cơ thể dễ thích nghi hơn.

Bạn không nên để quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu và cổ trong thời gian dài. Ảnh: Magnific.

Những lưu ý khi kết hợp quạt và máy lạnh

Bác sĩ Neha Solanki, chuyên gia hô hấp tại Cleveland Clinic, khuyến cáo người dùng tránh một số sai lầm phổ biến khi kết hợp quạt với máy lạnh.

Trước hết, không nên cài đặt điều hòa ở mức quá thấp (20-22°C) rồi bật quạt mạnh với hy vọng phòng sẽ mát nhanh hơn, bởi cách này vừa làm tăng điện năng tiêu thụ vừa dễ khiến cơ thể bị lạnh quá mức.

Bên cạnh đó, không nên để quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu và cổ trong thời gian dài vì có thể gây khô mắt, khô mũi, đau họng hoặc đau mỏi cổ vai gáy.

Người dùng cũng cần vệ sinh quạt, máy lạnh và bộ lọc định kỳ, đồng thời mở cửa thông gió khi cần để hạn chế bụi, nấm mốc và các chất gây dị ứng tích tụ trong không gian kín.

Ngoài ra, người mắc hen suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm xoang và các bệnh lý gây khô mắt, khô miệng thường nhạy cảm hơn với môi trường máy lạnh.

Người cao tuổi cũng dễ mất nước do khả năng giữ nước suy giảm, trong khi phụ nữ có xu hướng bị khô mắt và khô niêm mạc nhiều hơn do ảnh hưởng của hormone. Những nhóm này nên duy trì nhiệt độ phòng hợp lý, uống đủ nước và vệ sinh điều hòa định kỳ để hạn chế các triệu chứng khó chịu.