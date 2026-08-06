Chuyến bay săn nhật thực toàn phần

Một chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha Iberia sẽ đưa các nhà khoa học lên độ cao khoảng 9.100 m để quan sát nhật thực toàn phần và phát trực tiếp sự kiện.

Chuyến bay mang số hiệu IB1473 sẽ phát trực tiếp hành trình quan sát nhật thực ngày 12/8. Ảnh: Space.

Ngày 12/8, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện. Tây Ban Nha là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để quan sát khi Mặt Trời dần lặn. Ngoài các sự kiện được tổ chức dọc theo dải nhật thực toàn phần, người hâm mộ thiên văn toàn cầu có thể theo dõi hiện tượng này qua buổi phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của hãng hàng không Iberia.

Theo Euronews, chuyến bay mang số hiệu IB1473 (được đặt theo năm sinh của nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus) sẽ cất cánh từ sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas, vận hành ở độ cao khoảng 9.100 m và thực hiện lộ trình qua khu vực Palencia.

Nhóm nghiên cứu thuộc dự án Shelios sẽ có mặt trên chuyến bay. Từ độ cao hành trình, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời (vành nhật hoa) trong điều kiện thuận lợi hơn, do không bị nhiễu bởi các hiện tượng khí quyển như khi quan sát từ mặt đất.

Ông Diego Fernández, Giám đốc Chiến lược, Chuyển đổi và Phát triển bền vững của Iberia, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được tham gia một sáng kiến kết nối hàng không, khoa học và đổi mới sáng tạo, tận dụng lợi thế độ cao hành trình để đóng góp vào việc nghiên cứu hiện tượng thiên văn đặc biệt này".

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1912, người dân trên bán đảo Iberia có cơ hội quan sát nhật thực toàn phần.

Theo bản đồ do NASA công bố, ngoài Tây Ban Nha, Greenland và Iceland cũng nằm trên dải nhật thực toàn phần. Với những người ở đúng dải này, thời gian Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn sẽ kéo dài khoảng hai phút.

Trong khi đó, nhiều thành phố lớn ở châu Âu như London, Paris, Brussels và Lisbon sẽ quan sát được nhật thực một phần. Madrid và Barcelona tuy nằm ngoài dải nhật thực toàn phần nhưng Mặt Trời vẫn sẽ bị che khuất tới 99%.