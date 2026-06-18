Chương trình đào tạo TMĐT chuyển dịch theo hướng thực hành và ứng dụng

Nhu cầu nâng cao kỹ năng của nhà bán TMĐT dịch chuyển theo hướng thực tiễn hơn, với sự quan tâm lớn dành cho chương trình đào tạo gắn với vận hành thực tế và ứng dụng công cụ số.

Khi thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam mở rộng, mô hình kinh doanh của nhà bán ngày càng phức tạp; hiệu quả vận hành không còn chỉ phụ thuộc vào sản phẩm, giá bán mà còn gắn với năng lực quản lý gian hàng, phát triển nội dung, tối ưu hiển thị và quản trị trải nghiệm khách hàng.

Sự thay đổi này kéo theo nhu cầu nâng cao kỹ năng số và năng lực vận hành của nhà bán, đồng thời phù hợp định hướng phát triển TMĐT ở cấp quốc gia. Theo Quyết định số 1568/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030”, hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ năng số được xác định là một trong những trọng tâm, hướng đến nâng cao năng lực ứng dụng TMĐT trên phạm vi toàn quốc và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.

Xu hướng đào tạo trong lĩnh vực TMĐT dịch chuyển sang mô hình linh hoạt và dễ tiếp cận, đặc biệt là hình thức trực tuyến, giúp giảm rào cản địa lý và tạo điều kiện cho nhà bán ở nhiều khu vực. Nội dung đào tạo cũng được thiết kế sát hơn với nhu cầu thực tế.

Học đi đôi với hành

Chương trình đào tạo trong hệ sinh thái TMĐT dịch chuyển theo hướng thực hành, xoay quanh bài toán tối ưu gian hàng, xây dựng nội dung sản phẩm, quản lý quảng cáo và cải thiện hiệu quả chuyển đổi. Song song, nhiều mô hình đào tạo theo dạng “case study thực tế” được triển khai rộng rãi.

Khóa đào tạo được thiết kế tập trung vào vấn đề nhà bán thường gặp trong quá trình kinh doanh trên sàn.

Từ đó, Học viện Shopee University trở thành điểm chạm quan trọng trong hành trình kết nối và học hỏi của nhà bán. Trung bình mỗi tháng, chương trình đào tạo của Shopee University thu hút hơn 4.000 lượt đăng ký, phản ánh nhu cầu được nâng cao kỹ năng TMĐT ngày càng lớn.

Nổi bật là khóa đào tạo “Khám shop”, nơi nhà bán giàu kinh nghiệm trực tiếp phân tích hoạt động của 3-5 gian hàng mỗi buổi. Khóa học tập trung “giải mã” tình huống vận hành thực tế như hình ảnh sản phẩm, nội dung mô tả, chiến lược giá và cách tối ưu hiển thị. Cách tiếp cận này giúp chuyển quá trình đào tạo sang đối thoại hai chiều, tạo điều kiện để người học trao đổi theo từng tình huống cụ thể và tìm ra giải pháp phù hợp cho gian hàng trực tuyến của mình.

Chương trình dành cho nhà bán mới cũng được triển khai theo hướng có hệ thống hơn, giúp người học làm quen nguyên tắc vận hành cơ bản, cách xây dựng gian hàng và định hình chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn đầu.

Tiêu biểu là lộ trình “Nhập môn buôn sàn” được Học viện Shopee University triển khai và kết nối nhiều hình thức đào tạo, bao gồm talkshow với chuyên gia, webinar về vận hành và hướng dẫn tăng trưởng.

Từ nâng cao kỹ năng đến ứng dụng công cụ vào vận hành thực tế

Đào tạo TMĐT hiện nay dịch chuyển sang chương trình gắn với công cụ vận hành thực tế, đặc biệt trong xây dựng nội dung và tối ưu gian hàng. Khi quyết định mua sắm ngày càng chịu ảnh hưởng bởi cách gian hàng được trình bày, từ hình ảnh sản phẩm đến nội dung truyền thông, thì việc đầu tư vào nội dung trở thành yếu tố quan trọng trong việc giữ chân người dùng và thúc đẩy chuyển đổi. Tuy nhiên, nhiều nhà bán, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, gặp khó khăn trong khâu sản xuất hình ảnh do hạn chế về nguồn lực. Vì vậy, nhu cầu đối với công cụ đơn giản, dễ sử dụng để hỗ trợ tạo nội dung chất lượng ngày càng gia tăng.

Thấu hiểu nhu cầu này, Shopee phối hợp Canva tổ chức buổi webinar trực tuyến tập trung hướng dẫn nhà bán cách tận dụng công cụ thiết kế để nâng cao chất lượng hình ảnh gian hàng. Sự kiện đã thu hút hơn 600 nhà bán tham gia.

Buổi đào tạo trực tuyến do Shopee phối hợp Canva thực hiện thu hút nhiều nhà bán tham gia.

Tại buổi chia sẻ, nhà bán trên Shopee được tiếp cận hệ sinh thái giải pháp toàn diện của Canva, nổi bật là bộ công cụ thiết kế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Canva AI) và không gian sáng tạo chuyên sâu Magic Studio. Bên cạnh đó, sự tích hợp của công cụ Canva Docs, Sheets và Presentations mang đến giải pháp tối ưu, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất nội dung và quản lý kinh doanh. Nhờ vậy, nhà bán có thể tự tay xây dựng hệ thống hình ảnh chuyên nghiệp, thu hút khách hàng và thiết lập tài liệu vận hành gian hàng. Đồng thời, nhà bán được hỗ trợ tối đa với voucher trải nghiệm miễn phí 6 tháng tài khoản Canva Pro để thuận tiện ứng dụng công cụ vào thực tế.

Nhìn chung, đào tạo TMĐT ngày càng thực tiễn hơn, nhất là khi kỹ năng số và khả năng sử dụng công cụ trực tuyến đang trở thành yếu tố quan trọng giúp nhà bán nâng cao hiệu quả kinh doanh và hướng tới tăng trưởng dài hạn.