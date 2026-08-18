Chàng trai TP.HCM xây nhà để chứa chục nghìn cuốn truyện tranh

Là sở thích đi theo từ nhỏ, Công Toại xem những cuốn truyện tranh là liều thuốc xua đi những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống và không tiếc tiền đầu tư cho bộ sưu tập truyện đồ sộ.

Mỗi buổi sáng của Lê Thành Công Toại (sinh năm 1992, TP.HCM) đều bắt đầu bằng việc ghé "căn phòng truyện tranh" trong nhà. Sắp xếp lại những cuốn đã đọc hôm trước, anh ngắm nghía, tranh thủ lau chùi các mô hình đang đặt ngay ngắn trên kệ.

Đến tối trước khi đi ngủ, anh ghé thêm lần nữa, lựa những cuốn truyện ưng ý đem về phòng nhâm nhi. Với anh, căn phòng này như một không gian chữa lành, đồng thời lưu giữ, thỏa mãn đam mê lớn nhất cuộc đời.

"Dù công việc có mệt mỏi hay áp lực như thế nào, về nhà, tôi chỉ cần vào phòng lấy một cuốn truyện ra đọc rồi cất lại đúng vị trí cũ là lại thấy thoải mái tinh thần ngay, truyện cũng giúp tôi dễ ngủ nữa", Toại nói với Tri Thức - Znews.

Hàng chục nghìn cuốn truyện trong căn phòng 80 m2 của chàng trai TP.HCM Dành công sưu tầm hơn 20 năm, Công Toại (sinh năm 1992, TP.HCM) hiện sở hữu hàng trăm bộ truyện tranh cùng hàng nghìn mô hình nhân vật nổi tiếng.

Hơn 20 năm sưu tầm truyện tranh

Sở thích đọc truyện đến với Công Toại hồi 5-6 tuổi, từ khi mới biết đọc. Bố hay mua cho anh mấy cuốn truyện thiếu nhi ở tiệm sách cũ hay trên những chiếc xe đẩy bán trước cổng trường.

Lên cấp 2, cấp 3, Toại tự gom tiền tiêu vặt hay tiền bán ve chai để mua thêm những cuốn yêu thích, đam mê sưu tầm truyện cũng bắt đầu từ đó. Anh đặc biệt phấn khích khi nhìn thấy cả bộ truyện đầy đủ, được bảo quản ngay ngắn cùng nhau. Nhờ tính cẩn thận, nhiều cuốn truyện đọc từ hồi tiểu học vẫn được anh giữ tình trạng tốt đến bây giờ.

Đối với Toại, thật khó để chọn ra bộ truyện, nhân vật hay tác giả yêu thích nhất bởi mỗi bộ lại có sức hấp dẫn riêng. Song anh dành nhiều sự quan tâm cho các bộ manga, anime về thể thao, đấu trí, võ thuật như Slam Dunk, Haikyu hơn các bộ về tình cảm lãng mạn.

Công Toại thường dành thời gian chìm đắm trong căn phòng truyện tranh ở nhà.

"Càng lớn, sở thích dành cho những trang truyện của tôi càng đậm nét chứ không hề phai nhạt. Đây thậm chí còn là động lực để tôi đi làm kiếm tiền, tự chủ tài chính cho đam mê", anh chia sẻ.

Sau hơn 20 năm, chàng trai TP.HCM nói không đếm xuể số đầu truyện hiện sở hữu. Anh ước tính bản thân có ít nhất 100 bộ truyện, trong đó có những bộ hơn 100 tập. Tính thêm nhiều truyện lẻ, tổng số cuốn truyện lên tới hàng chục nghìn. Tất cả truyện trong bộ sưu tập, anh đều đã đọc qua ít nhất một lần và thực sự mua vì sở thích đọc.

Bên cạnh đó, anh còn mua nhiều mô hình nhân vật, hoạt cảnh trong các tác phẩm yêu thích, thông qua cả các bên bán lẻ trong nước lẫn đặt hàng tại nước ngoài như Nhật Bản.

Công Toại hiện có hàng chục nghìn cuốn truyện và mô hình nhân vật sau nhiều năm sưu tầm.

Hiện, Công Toại kinh doanh sân cầu lông ở phường Thới An. Mỗi tháng, anh chi khoảng 15-20 triệu đồng cho việc mua sách truyện, mô hình. Cao điểm trong 3 tháng hè, khi nhiều hãng tung ra các bộ mô hình mới, mức chi có thể lên tới 30 triệu đồng.

"Đây là con số nằm trong khả năng kinh tế của tôi, tôi và gia đình thấy chấp nhận được. Đấy là tôi còn chủ yếu sưu tầm mô hình nhựa do các hãng truyện tranh sản xuất hàng loạt, có giá trung bình vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, với những mô hình đặt làm riêng từ các studio, giá trị còn cao hơn nhiều", anh cho biết.

Xây nhà để chứa truyện tranh

Năm 2020, khi thấy căn phòng nhỏ trong nhà không còn đủ sức chứa bộ sưu tập khổng lồ, Công Toại vét tiền tiết kiệm, vay thêm bố mẹ để mua một mảnh đất dựng nhà riêng. Trong căn nhà rộng 120 m2, anh chỉ dành ra một phòng ngủ rộng 35 m2, thêm nhà vệ sinh, phòng ăn và phòng khách, khoảng 80 m2 còn lại đều dành cho căn phòng chứa truyện đặc biệt.

Ngay khi xây dựng, Toại đã yêu cầu thiết kế phòng phải kín hoàn toàn để tránh bụi bẩn, kín gió. Các kệ sách cũng được đặt mua riêng, lắp đặt chắc chắn và xếp cao tới trần nhà.

Để dễ tìm, Toại sắp xếp truyện và mô hình theo nhóm, ví dụ truyện thể thao, đấu trí hay truyện của cùng tác giả. Hiện, giữa căn phòng chứa hàng chục nghìn cuốn, anh vẫn dễ dàng nhớ được vị trí từng tác phẩm.

"Tôi hay đùa đây là căn phòng 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' trong nhà, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào", Toại nói.

Các bộ truyện, mô hình được sắp xếp theo nhóm để dễ tìm.

Đến năm 2022, sau khi kết hôn và có con, cấu trúc căn nhà Toại vẫn được giữ nguyên. Vì còn nhỏ, em bé vẫn ngủ với bố mẹ, không gian hiện vẫn thoải mái để 3 thành viên sinh hoạt.

Dù không chung đam mê, bà xã Toại cũng ủng hộ sở thích của chồng vì sự lành mạnh và là nguồn động viên tinh thần lớn cho anh nhiều năm qua. Số tiền Toại chi tiêu hàng tháng cho sưu tầm cũng đã được cả hai thống nhất.

"Tôi rất vui khi được bố mẹ và bà xã ủng hộ. Ngoài truyện tranh, tôi cũng chẳng còn thú vui nào khác", anh nói.

Không chỉ có bộ sưu tập đồ sộ, tình yêu truyện của Toại còn được anh thể hiện qua khoảng 20 hình xăm trên cơ thể. Trong đó 4, hình lớn nhất là các nhân vật Hanamichi (Slam Dunk), Shoyo Hinata (Haikyu), Sena Kobayakawa (Eyeshield 21) và Isagi Yoichi (Bluec Lock).

Vì vẫn duy trì mua truyện đều đặn, Toại cho biết căn phòng hiện tại cũng sẽ sớm chật kín. Để dự trù, anh đã mua thêm một mảnh đất nhỏ sát vách căn nhà hiện tại. Thời gian tới, khi có thêm nhu cầu, anh sẽ xây nối thêm vào không gian hiện có.

"Dù có thay đổi gì trong nhà, căn phòng truyện tranh sẽ là thứ không bao giờ tôi đụng đến. Nó quá quý giá", Toại bày tỏ.