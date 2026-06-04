CEO Lazada Việt Nam nói về ‘cuộc chơi’ mới của thị trường TMĐT

Tập trung vào hàng chính hãng chất lượng cao và trải nghiệm mua sắm nâng tầm, Lazada tích hợp các nền tảng TMĐT hàng đầu châu Á nhằm trở thành điểm đến ưu tiên của người dùng.

Tập trung vào hàng chính hãng chất lượng cao và trải nghiệm mua sắm nâng tầm, Lazada tích hợp các nền tảng TMĐT hàng đầu châu Á nhằm trở thành điểm đến ưu tiên của người dùng.

Sau hơn thập kỷ tăng trưởng nóng, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang bước sang một giai đoạn cạnh tranh mới. Nếu trước đây cuộc đua chủ yếu xoay quanh trợ giá, miễn phí vận chuyển hay tốc độ giao hàng, thị trường hiện nay bắt đầu phân hóa rõ hơn theo định vị của từng nền tảng.

Với Lazada, lợi thế cạnh tranh được xác định là hàng hóa chính hãng chất lượng cao, đa dạng từ trong nước lẫn quốc tế, cùng trải nghiệm mua sắm nâng tầm. Đó cũng là lý do Lazada tích hợp các nền tảng TMĐT hàng đầu châu Á như TMall và Gmarket từ năm 2025, như một phần trong chiến lược lớn hơn, nhằm phát triển hệ sinh thái hàng chính hãng LazMall, đưa nền tảng trở thành điểm đến “top of mind” của thương hiệu và mua sắm chính hãng tại Việt Nam.

Hiện tại, khách hàng của Lazada chủ yếu là những người đặc biệt quan tâm đến chất lượng và dịch vụ. Ông Jason Liu, CEO Lazada Việt Nam cho rằng trong 3-5 năm tới, xu hướng này sẽ càng trở nên rõ nét hơn trên thị trường, khi yếu tố chất lượng và thương hiệu được đề cao hơn cả.

Điều này cũng được phản ánh rất rõ trong báo cáo “Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á” do Cube Asia thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường TMĐT Việt Nam đang chuyển dịch từ tăng trưởng dựa trên khuyến mãi sang “thương mại niềm tin”, nơi tính chính hãng, chất lượng hàng hóa và trải nghiệm dịch vụ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Từ đây, Cube Asia xác định một trong những động lực chủ chốt của thị trường thời gian tới là xu hướng mở rộng nguồn cung với danh mục sản phẩm chất lượng. Theo khảo sát, hơn 80% người tiêu dùng cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm các sản phẩm chính hãng. 80% trong số đó sẵn lòng thử nghiệm thương hiệu mới hoặc quốc tế nếu thương hiệu quen thuộc không có sẵn. Và trên thực tế, 91% người dùng đã khám phá ra những thương hiệu quốc tế với chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Có lẽ cũng vì vậy, thống kê của nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn suốt nhiều quý gần đây đều cho thấy các shop Mall (gian hàng chính hãng) dù chiếm tỷ trọng không cao về số lượng, nhưng luôn đóng góp đáng kể vào tổng doanh số của các nền tảng TMĐT lớn tại Việt Nam.

Đứng trước một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường, ông Jason Liu cho biết Lazada Việt Nam sẽ tập trung cải thiện hệ sinh thái hàng chính hãng LazMall nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa và trải nghiệm người dùng để mang lại sự an tâm và hài lòng cho người mua.

Tuy nhiên, nền tảng không mở rộng theo hướng gia tăng nguồn cung đơn thuần, mà thực hiện chiến lược lớn này ở quy mô hệ sinh thái. Với lợi thế từ tập đoàn mẹ Alibaba Group, Lazada đang xây dựng một cầu nối trực tiếp giữa người tiêu dùng Việt Nam với hai sàn TMĐT chính hãng hàng đầu châu Á là TMall (Trung Quốc) và Gmarket (Hàn Quốc).

Việc tích hợp trực tiếp hai sàn TMĐT hàng đầu châu Á, TMall và Gmarket, vào ứng dụng Lazada đã mở ra “thiên đường mua sắm” hàng chính hãng chất lượng cao từ châu Á cho người tiêu dùng Việt. Sự hiện diện của TMall, kênh mua sắm hàng chính hãng của Taobao, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế và nội địa Trung và Gmarket, một trong những nền tảng hàng đầu tại Hàn Quốc, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái của LazMall. Người tiêu dùng Việt giờ đây có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn hàng quốc tế chính hãng đa dạng, từ điện tử, gia dụng, làm đẹp, thời trang.

Đây cũng chính là những nhóm ngành hàng có doanh số tốt nhất trên TMĐT Việt Nam hiện nay. Dữ liệu của Metric.vn cho thấy 3 lĩnh vực dẫn đầu doanh số trên 4 nền tảng lớn nhất thị trường trong quý I/2026 tiếp tục là Làm đẹp ( 24.427 tỷ đồng ), Thời trang nữ ( 20.953 tỷ đồng ) và Nhà cửa - Đời sống ( 18.246 tỷ đồng ).

Giờ đây, thông qua Lazada, người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng từ một số thương hiệu nổi tiếng vốn chỉ được phân phối độc quyền trên TMall và Gmarket.

Thực tế, nhiều năm qua, người Việt vẫn mua hàng Trung Quốc hay Hàn Quốc thông qua hình thức xách tay, order hộ hoặc các kênh trung gian. Những nền tảng xuyên biên giới gần đây cũng giúp việc tiếp cận nguồn hàng quốc tế trở nên dễ dàng hơn. Nhưng theo Lazada, điều thị trường còn thiếu là một cách tiếp cận đơn giản, minh bạch và đáng tin cậy.

“Chúng tôi làm mọi thứ rất khác”, ông Jason Liu nhấn mạnh. Thay vì liên hệ từng người bán riêng lẻ, hỗ trợ họ mở và vận hành gian hàng, thực hiện đơn hàng xuyên biên giới, Lazada tận dụng hạ tầng công nghệ của Alibaba Group để tích hợp ở quy mô hệ sinh thái.

Chỉ cần nhà bán hàng của TMall hoặc Gmarket xác nhận tham gia, một gian hàng tương tự sẽ tự động xuất hiện trên Lazada chỉ sau vài phút, với AI hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ nội dung và hình ảnh sang tiếng Việt. Lazada đồng thời đảm nhận các khâu logistics và chăm sóc khách hàng, tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành cũng như tối ưu thời gian vận chuyển chỉ trong vòng 3-7 ngày.

Cũng nhờ công nghệ “mirror store” (công nghệ đồng bộ gian hàng tự động) này, giá bán và các chương trình khuyến mãi trên TMall và Gmarket được đồng bộ trên Lazada theo thời gian thực, giúp người tiêu dùng Việt Nam tận hưởng ưu đãi trong các dịp mega sale ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Kết hợp thêm các ưu đãi lớn từ Lazada, người dùng có thể yên tâm mua sắm hàng chính hãng quốc tế với mức giá rất cạnh tranh.

Từ khi triển khai vào tháng 9 năm ngoái, chỉ sau vài tháng Lazada đã tích hợp hàng nghìn nhà bán hàng từ TMall và Gmarket cùng hàng triệu sản phẩm. Trong năm 2026, nền tảng dự kiến mở rộng lên khoảng 20.000 nhà bán hàng quốc tế và 40 triệu sản phẩm trên toàn khu vực, góp phần mang đến thêm nhiều lựa chọn đa dạng hơn cho người Việt.

Theo Lazada, khả năng tích hợp nhanh chóng ở quy mô hệ sinh thái này đến từ lợi thế nguồn cung và công nghệ của Alibaba Group. Là đơn vị tiên phong phát triển mô hình TMĐT ở châu Á, Alibaba hiện trực tiếp sở hữu và hợp tác với nhiều nền tảng hàng đầu, trong đó có TMall và Gmarket. Nhiều năm qua, tập đoàn cũng ưu tiên dành nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng công nghệ, như điện toán đám mây và AI, nhằm tối ưu hóa toàn bộ hệ sinh thái.

“Chúng tôi ghi nhận sự đón nhận tích cực với số lượng đông đảo người dùng tìm đến Lazada để mua sắm hàng chính hãng quốc tế. Thực tế, có những thương hiệu mà bạn sẽ không thể mua được trên các nền tảng khác, chỉ có thể mua trên Lazada. Đó đều là các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, mẫu mã đẹp, đi kèm dịch vụ giao hàng và chăm sóc khách hàng tốt. Chúng tôi rất vui mừng vì làm được những điều này, qua đó giúp Lazada trở nên khác biệt”, CEO Jason Liu chia sẻ.

Với hệ sinh thái TMĐT mà Lazada đang xây dựng, người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội tận hưởng nguồn hàng hóa chính hãng chất lượng cao với trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy và mức giá rất cạnh tranh. Thay vì thông qua các kênh xách tay hay trung gian, khách hàng giờ đây có thể mua trực tiếp hàng hoá, sản phẩm chính hãng đến từ các nền tảng TMĐT hàng đầu Trung Quốc và Hàn Quốc với mức giá đồng bộ ngay tại thị trường nội địa, trong khi vẫn được miễn phí vận chuyển và đổi trả thuận tiện.

Theo CEO Lazada Việt Nam, mua sắm vì vậy không còn đơn thuần là sở hữu thêm một món đồ mới, mà trở thành cách người dùng tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn theo phong cách riêng của mình.

“Tôi tin rằng đây là khởi đầu cho một giai đoạn mới của tiêu dùng tại Việt Nam, nơi khoảng cách địa lý không còn là rào cản để sở hữu những điều tốt đẹp nhất. Lazada sẽ là người đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong hành trình nâng tầm chất lượng sống này”, CEO Lazada Việt Nam bày tỏ.

Ở chiều ngược lại, trước những lo ngại việc mở rộng nguồn hàng quốc tế sẽ gây thêm áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa, ông Jason Liu cho rằng điều này thực tế sẽ càng làm phong phú thêm các lựa chọn, góp phần thu hút người dùng đến với nền tảng và từ đó nhà bán hàng Việt Nam cũng hưởng lợi.

Vị lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh các thương hiệu và ngành hàng quốc tế được tích hợp vào nền tảng Lazada không cạnh tranh trực diện với các thương hiệu nội địa. “Nhà bán hàng địa phương vẫn chiếm tỷ trọng chính. Nguồn lực và các hoạt động vận hành hàng ngày của đội ngũ Lazada vẫn tập trung chủ yếu hỗ trợ các nhà bán địa phương, có thể kể đến như các lễ hội mua sắm và ngày hội thương hiệu Super Brand Day”, ông nói thêm.

Ông đồng thời chỉ ra, Lazada hiện ghi nhận tệp khách hàng có mức chi tiêu trung bình cao hơn mặt bằng chung của thị trường, đồng thời tỷ lệ trả hàng cũng thấp hơn đáng kể. Theo ông, đây là nhóm người dùng coi trọng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ - yếu tố tạo ra giá trị dài hạn cho cả nền tảng lẫn nhà bán hàng.

“Việt Nam là một thị trường lớn, nơi thương mại điện tử được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi cam kết đầu tư dài hạn và tạo khác biệt bằng hàng chính hãng và trải nghiệm mua sắm chất lượng”, ông Jason Liu khẳng định.

Từ năm 2018 khi Lazada tiên phong triển khai mô hình LazMall, cho đến hiện tại tiếp tục tích hợp với các sàn TMĐT hàng đầu châu Á như TMall và Gmarket, nền tảng đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến “top of mind” cho người tiêu dùng muốn tìm kiếm hàng hóa chính hãng, chất lượng cao và trải nghiệm mua sắm tin cậy, cũng như thu hút các thương hiệu có cùng định hướng tập trung vào chất lượng tham gia kinh doanh trên nền tảng. Trong bối cảnh TMĐT Việt Nam bước vào kỷ nguyên “thương mại niềm tin”, chiến lược xây dựng một hệ sinh thái mua sắm chính hãng, chất lượng cao và liền mạch xuyên biên giới nhiều khả năng sẽ trở thành lợi thế khác biệt quan trọng của Lazada trong nhiều năm tới.