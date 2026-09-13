Câu lạc bộ Sách của Oprah kỷ niệm 30 năm truyền cảm hứng đọc

Tròn 30 năm câu lạc bộ Sách của Oprah ra đời, "nữ hoàng truyền thông" thực hiện tháng kỷ niệm với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Oprah bên cuốn sách thứ 119 mà bà chọn giới thiệu. Ảnh: Oprahdaily.

Câu lạc bộ Sách của Oprah hoạt động từ 17/9/1996. Từ đó tới nay, bà đã giới thiệu 124 cuốn sách tới độc giả.

30 năm qua, câu lạc bộ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cộng đồng yêu sách, tiếp tục giới thiệu sách ngay cả sau khi chương trình "The Oprah Winfrey Show" kết thúc vào năm 2011.

Ngày nay, những lựa chọn của bà trùng khớp với cuộc trò chuyện cùng tác giả trong podcast của mình. "Việc giới thiệu một cuốn sách và thấy người khác cũng thích nó mang lại cho tôi một chút cảm giác thích thú - cũng như việc trò chuyện với các tác giả, những người nổi tiếng", Winfrey chia sẻ với USA TODAY trong một tuyên bố.

Oprah Winfrey đang khởi động tháng kỷ niệm với "30 cuốn sách tôi không thể quên", một chuỗi bài đăng hàng ngày trên mạng xã hội tiết lộ một cuốn sách vẫn còn gây ấn tượng mạnh mẽ với bà.

Oprah cùng cuốn sách thứ 114 mà bà lựa chọn - Hoàng đế xứ Gladness. Ảnh: Oprahdaily.

Lựa chọn đầu tiên của bà là Finding Me (tạm dịch: Đi tìm chính mình) của Viola Davis, cuốn sách thứ 95 mà Winfrey chọn trong tháng 4/2022. Cuốn sách này, cùng các tác phẩm khác được chọn vào Câu lạc bộ Sách của Oprah, sẽ được giới thiệu trong một bộ sưu tập tuyển chọn mới trên cửa hàng Amazon nhân dịp kỷ niệm này.

"Bà trùm truyền thông" cũng sẽ khuyến khích người hâm mộ tham gia thử thách đọc sách mới cùng Goodreads. Diễn ra từ ngày 15/9 đến ngày 30/12, bất cứ ai đọc một cuốn sách đã được Câu lạc bộ Sách của Oprah chọn trước đây sẽ nhận được huy hiệu thành tích Thử thách Đọc sách Mùa thu của Câu lạc bộ Sách Oprah trên hồ sơ của mình.

Chuỗi sự kiện kéo dài một tháng của Winfrey sẽ lên đến cao trào với cuộc trò chuyện đặc biệt trong chương trình podcast Oprah's Book Club bắt đầu từ ngày 29/9, với sự trở lại của các tác giả đã được chọn trước đó như Viola Davis, Barbara Kingsolver, Abraham Verghese, Elizabeth Strout.

Winfrey được ca ngợi vì đã giúp việc đọc sách trở nên "dễ tiếp cận và gần gũi" hơn đối với cộng đồng lao động.