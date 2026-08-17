Cái chết của Người Nhện

Sự kiện "Soft Words at Sunset" được coi là lời tiễn biệt dành cho người hùng Spider-Man, để anh có thể thực sự nghỉ ngơi, khép lại hành trình kéo dài 64 năm.

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Xuất hiện lần đầu vào năm 1962, Spider-Man suốt nhiều thập niên qua vẫn là nhân vật nổi tiếng nhất của Marvel Comics. Được biết đến với khiếu hài hước, số phận thường xuyên gặp xui xẻo, tinh thần vị tha và sức mạnh siêu phàm, Spider-Man đã trở thành nhân vật trung tâm của vô số đầu truyện trong nhiều thập kỷ. Những bộ truyện nổi bật nhất về Người Nhện có thể kể đến The Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man và Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Peter Parker là Spider-Man đầu tiên. Nhưng những năm gần đây, vũ trụ đa chiều Spider-Verse và những phiên bản Spider-Man đến từ tương lai đã đưa đến nhiều nhân vật như Miles Morales, Spider-Gwen, Miguel O'Hara và Peter Porker, hay Spectacular Spider-Ham. Ý tưởng này cũng trở thành nền tảng cho loạt phim điện ảnh nổi tiếng Spider-Verse, trong đó Miles Morales là nhân vật chính.

Spider-Man, hay Người Nhện, từ lâu đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng, được yêu thích nhất của Marvel trên cả truyện tranh lẫn màn ảnh. Tuy nhiên, hành trình của siêu anh hùng nào rồi cũng sẽ phải đi đến hồi kết. Theo CBR, Marvel cuối cùng đã tiết lộ về sự ra đi của anh hùng có khả năng bắn tơ.

Cụ thể, sự việc bi kịch này xuất hiện trong loạt truyện mới mang tên Mary Jane: Face It, Tiger. Tại đây, Spider-Man một lần nữa phải đối mặt với số phận nghiệt ngã.

Người Nhện thay đổi

Mary Jane: Face It, Tiger, tuyển tập truyện tranh mới của Marvel, xoay quanh Mary Jane Watson (MJ), một nhân vật quan trọng của thương hiệu và cũng là người tình của Peter Parker. Trong tuyển tập gồm nhiều câu chuyện ngắn về MJ, một phân cảnh đặc biệt xác nhận nơi Peter Parker yên nghỉ cũng như hoàn cảnh dẫn đến cái chết của anh. Đây là hồi kết cho Spider-Man phiên bản “Final Stand”, tức Spider-Man của Trái Đất-312500.

Spider-Man phiên bản Final Stand lần đầu xuất hiện trong The Amazing Spider-Man #500, được xây dựng như một phiên bản gai góc, cứng rắn và từng trải hơn nhiều so với hình tượng Người Nhện thường thấy. Nhân vật này có nhiều nét tương đồng với Logan (Wolverine) ở phần cuối câu chuyện của anh.

Trước khi qua đời, Spider-Man phiên bản Final Stand chạm trán một tên tội phạm. Thay vì khống chế kẻ xấu mà không gây thương tích nghiêm trọng như Peter Parker thời trẻ có thể đã làm, Final Stand Spider-Man đập mạnh tên tội phạm vào tường, khiến hắn qua đời ngay lập tức. Hành động nóng nảy này hoàn toàn trái ngược với tính cách của Peter khi còn trẻ, nhưng đồng thời cho thấy vị siêu anh hùng đã thay đổi nhiều đến mức nào theo thời gian.

Spider-Man ngày càng biến đổi theo thời gian. Ảnh: Sony.

Trước đó, với phim Spider-Man: Brand New Day, người xem cũng phần nào được chứng kiến những hệ quả mà Peter Parker phải đối mặt khi che giấu danh tính thật. Cảm xúc bị dồn nén và việc sống với lời nói dối về thân phận khiến sức mạnh của anh bắt đầu mất kiểm soát.

Peter biết được rằng nguyên nhân chính là phản ứng của cơ thể trước sang chấn tâm lý kéo dài. Những tổn thương sau cái chết của dì May, việc tự xóa mình khỏi ký ức của cả thế giới và một thời gian dài sống cô độc khiến DNA nhện trong cơ thể cậu bắt đầu mất cân bằng.

Peter càng cô lập bản thân, phần "con người" càng suy yếu. Điều đó đồng nghĩa DNA nhện ngày càng chiếm ưu thế. Nói cách khác, Peter đang mất dần bản sắc của Peter Parker và ngày càng trở nên giống một con nhện.

Lời từ biệt cho hành trình 64 năm

Trở lại với Mary Jane: Face It, Tiger, những chủ đề tương tự cũng xuất hiện trong câu chuyện về việc Spider-Man kết liễu tên tội phạm: Thế giới đã trở nên khắc nghiệt hơn, và chính anh cũng trở nên cứng rắn, lạnh lùng hơn.

Trong câu chuyện Soft Words at Sunset thuộc Mary Jane: Face It, Tiger, MJ đến thăm mộ Peter Parker. Trên Trái Đất-312500, Peter từng tuyệt vọng tìm cách trả thù và cuối cùng đã ngã xuống khi truy đuổi những kẻ sát hại dì May.

Cảnh tượng MJ tiễn biệt Spider-Man. Ảnh: Marvel Comics.

Phân cảnh này được xây dựng đầy xúc động khi MJ, lúc này đã bước sang tuổi 60, bày tỏ nỗi nhớ bạn trai. Cô để lại cho anh lời nhắn: “Em nhớ tiếng cười, giọng nói, những cái chạm đầy âu yếm và đôi mắt của anh. Em nhớ những lúc ngắm anh ngủ. Em nhớ chúng ta. Nhưng em vẫn ổn, vẫn đang sống tốt. Tháng này em vừa tròn 60 tuổi. Anh có thể tưởng tượng được không? Vì vậy, đừng lo cho em nhé, được không? Hãy yên nghỉ nhé”.

Những ngày cuối đời của Peter khá u ám. Anh phải đối mặt với sự thất vọng và một thế giới tràn ngập tội phạm, nơi anh cảm thấy mình bất lực trước khả năng thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận những việc tốt đẹp mà anh đã làm trong suốt cuộc đời.

Trên bia mộ của Peter, dòng chữ “I love you” (Em yêu anh) được tạo nên bằng những sợi tơ nhện, tượng trưng cho tình yêu bền bỉ giữa Peter và MJ. Ảnh hưởng mà Peter để lại cho những người xung quanh, đặc biệt là Mary Jane, không thể bị xóa nhòa. Phân cảnh Soft Words at Sunset vì thế được coi là lời tiễn biệt dành cho một người hùng đã làm nhiều điều tốt đẹp cho thế giới, để cuối cùng anh có thể thực sự nghỉ ngơi, khép lại hành trình kéo dài 64 năm.