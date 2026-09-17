Cách tay vợt tennis số 1 thế giới cai điện thoại

Jannik Sinner thường ép mình cầm sách thay vì điện thoại mỗi khi rảnh. Gu đọc của tay vợt trải từ tiểu sử VĐV, tâm lý thể thao đến sách giải thích về đời sống.

Jannik Sinner thường mang sách theo trong các chuyến thi đấu và dùng việc đọc để lấp khoảng thời gian rảnh. Ảnh: @janniksin.

Jannik Sinner (sinh năm 2001), tay vợt số 1 thế giới người Italy, tiếp tục có mùa giải 2026 nổi bật với 6 danh hiệu tính đến giữa tháng 9. Anh vô địch 5 giải Masters 1000 trong năm gồm Indian Wells, Miami (Mỹ), Monte-Carlo (Monaco), Madrid (Tây Ban Nha) và Rome (Italy), đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon. Chiến thắng tại Rome còn giúp Sinner hoàn tất Career Golden Masters, trở thành tay vợt nam thứ hai sau Novak Djokovic vô địch đủ cả 9 giải Masters 1000.

Bên ngoài sân đấu, Sinner hiếm khi để mình rơi vào trạng thái không có gì để làm. Trước ATP Finals 2023, tay vợt cho biết anh gần như không biết cảm giác buồn chán là gì. Nếu thật sự rảnh, anh thường cố cầm một cuốn sách lên thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, theo Corriere della Sera.

Trong vali của Sinner khi đó là La cena (tạm dịch: Bữa tối), cuốn tiểu thuyết giật gân xoay quanh cuộc gặp của hai cặp đôi vào đêm 31/12 và những biến cố xảy ra sau đó. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận đọc sách không phải thói quen duy trì đều đặn. “Có những lúc tôi đọc rất nhiều và những lúc tôi hoàn toàn không đọc”, Sinner từng chia sẻ.

Thói quen đọc sách bắt đầu khi anh bước sang tuổi 20. Trong cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera năm 2022, khi được hỏi ba món đồ thường xuất hiện trên bàn cạnh giường, Sinner kể đến tablet để xem phim, máy tính để chơi Fortnite cùng bạn bè và một cuốn sách. “Tôi bắt đầu đọc rồi”, anh nói.

Khi phóng viên hỏi đang đọc sách của nhà văn Mỹ Salinger hay đại văn hào Nga Dostoevsky, Sinner cho biết anh đang đọc tác phẩm của ngôi sao bóng rổ người Mỹ LeBron James. Thời điểm đó, anh bắt đầu chú ý đến những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của các VĐV. “Tôi bắt đầu thích tiểu sử thể thao”, tay vợt cho biết.

Khi có thời gian trống, anh thường chọn sách thay vì lướt điện thoại, đặc biệt là các cuốn về thể thao và tâm lý. Ảnh: @libros.techai, Bookdot.

Trong những chuyến thi đấu tại Rome và Paris (Pháp) năm 2022, Sinner mang theo một cuốn sách khá dày về ngôi sao bóng rổ LeBron James. Anh cũng đang đọc gần xong một cuốn về Lindsey Vonn, cựu VĐV trượt tuyết người Mỹ. Open, tự truyện của Andre Agassi, khi ấy nằm trong danh sách những cuốn anh muốn đọc tiếp.

Một cuốn khác khiến Sinner đặc biệt hứng thú là Adrenalina, tự truyện của Zlatan Ibrahimović. Là người hâm mộ AC Milan, Sinner từng gặp cựu tiền đạo Thụy Điển tại trung tâm huấn luyện Milanello. Sau cuộc gặp, cá tính và cách nói chuyện của Ibrahimović khiến anh tò mò và tìm mua cuốn sách.

Sinner cho biết Adrenalina là một trong những cuốn anh đọc nhanh nhất. Dù thường đọc chậm và khó đọc hết một cuốn sách, anh bị cuốn vào những câu chuyện về sự nghiệp, quãng thời gian thi đấu tại Mỹ và các mâu thuẫn mà Ibrahimović từng trải qua.

Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera năm 2023, anh cho biết đang đọc một cuốn sách tiếng Đức được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, giải thích những hiện tượng đời thường như vì sao phô mai Gruyère có lỗ hay tại sao chim hồng hạc có màu hồng.

Sinner cho biết anh thích tìm hiểu cách mọi thứ vận hành. Vì thế, những cuốn sách anh chọn thường xoay quanh hành trình của các VĐV, tâm lý thể thao, cách bộ não hoạt động và những câu hỏi gần gũi trong đời sống.