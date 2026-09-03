Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Dòng chảy - Khi bạn ở phiên bản tốt nhất

Trong cuốn sách này, hai nhà tâm lý học Stewart I. Donaldson và Matthew Dubin tiếp nối lý thuyết của Mihaly Csikszentmihalyi về “dòng chảy” - trạng thái con người hoàn toàn đắm chìm vào một hoạt động đến mức quên thời gian và mọi mệt mỏi. Đây là chìa khóa giúp con người sống trọn vẹn, tập trung và hạnh phúc giữa thế giới ngày càng phức tạp và biến động không ngừng.

Sách hay Ebook

Cách tạo kết nối chất lượng giữa con người

  • Thứ năm, 3/9/2026 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lắng nghe là yếu tố quan trọng giúp quyết định chất lượng kết nối giữa con người. Sự lắng nghe chủ động bao gồm ba khía cạnh là nhận thức, cảm xúc, và hành vi.

chất lượng ảnh 1

Khi chăm chú lắng nghe, con người dễ tạo được sự kết nối với nhau. Ảnh: TvN.

Để hòa vào dòng chảy tập thể, ta cần chăm chú lắng nghe người khác, không phải chỉ để đối đáp cho có, mà để thấu hiểu. Việc lắng nghe đòi hỏi nỗ lực và năng lượng, và là yếu tố quyết định chất lượng kết nối giữa con người. Có bao nhiêu lần ai đó bắt đầu nói, và trong đầu ta đã vội nghĩ cách trả lời khi họ còn chưa dứt câu? Khi làm thế, ta vô tình bỏ lỡ phần còn lại của thông tin và dồn năng lượng vào việc ghi nhớ nội dung phản hồi của mình.

Đồng nghĩa với chăm chú lắng nghe, sự lắng nghe chủ động bao gồm ba khía cạnh: nhận thức, cảm xúc, và hành vi (Jones và cộng sự, 2019, dẫn lại từ Abrahams và Groysberg, 2021).

Khía cạnh nhận thức có nghĩa là hoàn toàn tập trung vào những thông tin rõ ràng và ẩn ý của người nói, đảm bảo ta hiểu những điều mình đang nghe. Khía cạnh cảm xúc liên quan đến việc kiểm soát cảm xúc của bản thân trong lúc đối thoại, bình tĩnh, đồng cảm, không tỏ ra chán nản, bực bội hay bồn chồn. Khía cạnh hành vi có nghĩa là ta thể hiện sự quan tâm thông qua lời nói hoặc cử chỉ, giúp người kia cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.

Có nhiều chiến lược để rèn luyện kỹ năng lắng nghe. Một trong những chiến lược ưa thích là lắng nghe với ý định đặt câu hỏi sau đó. Việc phải nghĩ ra câu hỏi buộc ta phải tập trung hơn vào nội dung người kia đang nói, và phản hồi của ta sẽ khuyến khích người nói diễn giải sâu hơn, từ đó ta có thêm cơ hội lắng nghe và hiểu biết nhiều hơn.

Một chiến lược hiệu quả và phổ biến khác là lặp lại đúng những ngôn từ của họ. Điều này có hai lợi ích: giúp ta tiếp thu nội dung, và khiến người đối diện cảm thấy thật sự được lắng nghe (Abrahams và Groysberg, 2021).

Steward I. Donaldson, Matthew Dubin / NXB Trẻ

chất lượng lắng nghe đồng cảm nhận thức hành vi cảm xúc

Bình luận

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    State Hall của Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna được xem là một trong những sảnh thư viện hoàng gia tráng lệ trên thế giới. Mỗi năm nơi đây có thể đón hơn 300.000 lượt khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý