Các ngân hàng 'bơm' hơn 1,35 triệu tỷ ra nền kinh tế sau nửa năm

Đến 26/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã tăng 7,41% so với cuối năm 2025, tương đương các ngân hàng đã “bơm ròng” ra nền kinh tế hơn 1,35 triệu tỷ qua kênh tín dụng.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cập nhật kết quả điều hành hoạt động ngành ngân hàng sau nửa đầu năm. Ảnh: SBV.

Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng diễn ra sáng 2/7, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết những tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Giá dầu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng; các ngân hàng trung ương phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại. Trong đó, một số ngân hàng trung ương như châu Âu, Nhật Bản đã tăng lãi suất.

Những diễn biến này đã tạo áp lực lên việc điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam.

Trong nước, sau 6 tháng đầu năm, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý và các chính sách vĩ mô khác với ưu tiên là kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hơn 1,35 triệu tỷ được "bơm" ra nền kinh tế sau nửa năm

Ông Hà cho biết NHNN đã điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Với lãi suất, trong nửa đầu năm nay, NHNN đã giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế. Nhà điều hành cũng có công văn chỉ đạo các nhà băng triển khai giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay. Ngày 9/4, NHNN đã làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, sau cuộc họp, các ngân hàng đều đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi mới đối với các kỳ hạn 6 tháng trở lên; đồng thời giảm lãi suất cho vay nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Về tỷ giá, lãnh đạo NHNN cho biết thời gian qua, tỷ giá và thị trường ngoại tệ đã chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế cũng như các thách thức, khó khăn trong nước. Trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường.

Các ngân hàng đã "bơm ròng" ra nền kinh tế hơn 1,35 triệu tỷ đồng sau nửa đầu năm qua kênh cho vay. Ảnh: Nam Khánh.

Liên quan chính sách tín dụng, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết năm nay, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Từ ngày làm việc cuối của năm 2025, NHNN đã có văn bản gửi các ngân hàng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các nhà băng chủ động thực hiện. Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản.

Tính đến ngày 26/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng , tăng 7,41% so với cuối năm 2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Với tốc độ này, các ngân hàng đã “bơm ròng” ra nền kinh tế hơn 1,35 triệu tỷ đồng qua kênh cho vay sau nửa đầu năm, tương đương gần một nửa mục tiêu nhà điều hành đặt ra cho cả năm nay.

Chính sách tiền tệ thời gian tới

Thời gian tới, lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong đó, NHNN sẽ tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, đảm bảo kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, trong đó NHNN sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng nhà băng.

Nhà điều hành cũng dự kiến tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, nhằm ổn định thị trường ngoại tệ.

Với chính sách tín dụng, NHNN cho biết sẽ chỉ đạo các ngân hàng tăng trưởng tín dụng an toàn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế… theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Đồng thời, yêu cầu các nhà băng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngoài ra, lãnh đạo NHNN cũng cho biết sẽ chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động an toàn; quyết liệt xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh...