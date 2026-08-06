BTS đẩy cả Kpop vào thế khó

Phản đối việc Grammy 2027 tạo ra Best Asian Pop Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc), BTS quyết định tẩy chay giải thưởng này.

Quyết định không gửi bất kỳ tác phẩm nào tham dự Grammy 2027 của BTS không chỉ tạo ra làn sóng tranh luận về hạng mục mới Best Asian Pop Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc) mà còn đặt toàn bộ ngành công nghiệp Kpop trước một lựa chọn nhạy cảm.

Ngay sau thông báo của BTS, cộng đồng người hâm mộ Army đồng loạt đưa ca khúc Aliens - một bài hát trong album Arirang với chủ đề về cảm giác bị xem là "người ngoài cuộc" - lên vị trí số một bảng xếp hạng iTunes tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, dù album đã phát hành từ nhiều tháng trước. Động thái này được xem là lời ủng hộ dành cho quyết định của nhóm, theo The Korea Herald.

Nhiều người hâm mộ và giới quan sát cho rằng BTS đang phản đối hạng mục Grammy mới dành riêng cho nhạc pop châu Á. Theo họ, việc tách riêng nghệ sĩ châu Á vào một hạng mục riêng vô tình tạo nên ranh giới thay vì thúc đẩy sự bình đẳng trong hệ thống giải thưởng.

Grammy tiếp tục đối mặt sức ép về tính công bằng

Sau khi công bố quyết định, cả 7 thành viên BTS đều chia sẻ thông điệp trên mạng xã hội với mong muốn âm nhạc nên được lắng nghe và ghi nhận đúng giá trị, không bị giới hạn bởi khu vực hay ngôn ngữ.

Giáo sư Hong Seok Kyeong của Đại học Quốc gia Seoul nhận định Grammy không chỉ là một chiếc cúp mà còn là biểu tượng của quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, theo bà, quyền lực đó chỉ tồn tại khi nghệ sĩ và công chúng tiếp tục trao cho nó sự đồng thuận. Việc BTS từ chối tham dự, theo nữ học giả, chính là hành động rút lại sự đồng thuận ấy.

Bà cũng cho rằng Kpop hiện không còn phụ thuộc vào sự công nhận từ thị trường âm nhạc Mỹ như trước. Sự phát triển của ngành công nghiệp này chủ yếu đến từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, thay vì sự thừa nhận của các thiết chế văn hóa phương Tây.

BTS quyết định không gửi bất cứ tác phẩm nào đến Grammy. Ảnh: Rolling Stone.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách nhìn này.

Zeena Koda, thành viên Viện Hàn lâm Thu âm và là một trong những người tham gia thúc đẩy việc thành lập hạng mục mới, khẳng định giải thưởng không được tạo ra dành riêng cho BTS. Theo bà, mục tiêu là mở thêm cơ hội cho những nghệ sĩ châu Á chưa từng có nhiều cơ hội xuất hiện tại Grammy.

Koda cho biết hạng mục này là kết quả của nhiều năm vận động nhằm tăng sự hiện diện của nghệ sĩ châu Á tại lễ trao giải. Bà nhấn mạnh người chiến thắng sẽ do các chuyên gia và thành viên Viện Hàn lâm bình chọn, thay vì dựa trên phiếu bầu của công chúng.

Tuy nhiên, nhà sản xuất từng đoạt giải Grammy, Sleep Deez, cho biết trong một buổi phát trực tiếp rằng Viện Hàn lâm vẫn coi BTS là ứng cử viên lý tưởng cho chiến thắng đầu tiên ở hạng mục này.

Trích dẫn lời một người trong nội bộ Viện Hàn lâm mà anh tuyên bố là đã nói chuyện cùng, Sleep Deez cho biết: “Họ nói họ không tạo ra giải thưởng này để dành riêng cho BTS. Nhưng nếu họ nói không mong BTS giành được giải thưởng này thì là nói dối. Bởi việc BTS giành được giải thưởng này, có nghĩa các nhóm nhạc khác trong tương lai cũng noi theo và muốn giành được giải thưởng đó vì BTS từng chiến thắng”.

Theo quy định của Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ, một bản thu chỉ có thể được gửi vào một hạng mục trình diễn. Đồng nghĩa nếu một ca khúc được đăng ký ở hạng mục Best Asian Pop Performance, sẽ không thể cạnh tranh tại Best Pop Duo/Group Performance - hạng mục BTS từng 3 lần được đề cử, từ năm 2021 đến 2023.

Trong khi đó, Viện Hàn lâm Thu âm cũng lên tiếng làm rõ rằng việc tham gia hạng mục nhạc pop châu Á không đồng nghĩa nghệ sĩ bị loại khỏi các hạng mục quan trọng như Album của năm, Bản thu của năm hay Ca khúc của năm. Tuy nhiên, quy định về hạng mục trình diễn vẫn buộc các hãng đĩa phải lựa chọn giữa Best Asian Pop Performance và hạng mục trình diễn khác.

Cuộc tranh luận lần này diễn ra trong bối cảnh Grammy nhiều năm qua liên tục bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quy trình bình chọn.

Các đề cử hiện do khoảng 15.000 thành viên Viện Hàn lâm Thu âm bỏ phiếu, thay vì dựa trên thành tích thương mại như doanh số hay lượt phát trực tuyến. Hệ thống này từng vấp phải nhiều chỉ trích.

Năm 2021, The Weeknd tuyên bố tẩy chay Grammy sau khi không nhận được đề cử nào. Frank Ocean cũng từ chối gửi album Blonde tham dự vì cho rằng quy trình đề cử đã lỗi thời. Tại Grammy 2024, Jay-Z công khai nhắc đến việc Beyoncé chưa từng chiến thắng hạng mục Album của năm dù sở hữu nhiều giải Grammy nhất lịch sử.

Các công ty Kpop đứng trước lựa chọn khó

Quyết định của BTS cũng khiến các công ty giải trí Hàn Quốc phải cân nhắc chiến lược tham dự Grammy năm nay.

Theo Korea JoongAng Daily, hạn chót nộp hồ sơ là 21/8 nhưng nhiều công ty vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện các nghệ sĩ Kpop có ba lựa chọn: không tham gia Grammy như BTS; chỉ gửi tác phẩm vào các hạng mục truyền thống như Album của năm hoặc Best Pop Duo/Group Performance; hoặc tham gia hạng mục Best Asian Pop Performance để tăng cơ hội nhận đề cử.

Đây được xem là lựa chọn không đơn giản. Một bộ phận Army cho rằng việc tham gia hạng mục mới sẽ vô tình hợp thức hóa cách phân loại theo khu vực mà BTS đang phản đối. Ngược lại, nhiều nghệ sĩ châu Á khác xem đây là cơ hội hiếm hoi để được ghi nhận tại Grammy.

Rosé nhận 3 đề cử quan trọng nhờ bản hit APT. tại Grammy 2026. Ảnh: Xports News.

Hiện chỉ có BTS, Rosé và Katseye là những nghệ sĩ Kpop nhận được đề cử Grammy. Tuy nhiên, nhiều nhóm nhạc đã gửi tác phẩm dự thi cho Giải Grammy thường niên lần thứ 68, bao gồm Seventeen, Twice, Stray Kids, Ateez, Riize, Tomorrow X Together, aespa, IVE, Le Sserafim, các thành viên Jennie, Jisoo và Lisa của BlackPink hay Jin, J-Hope, RM của BTS với tư cách nghệ sĩ solo.

Nhiều nghệ sĩ Kpop và các chủ tịch công ty giải trí trong ngành cũng đã gia nhập Học viện Thu âm trong những năm gần đây, chẳng hạn JYP Entertainment, Park Jin Young, các thành viên của Twice và Stray Kids.

Và giờ đây, việc Grammy giới thiệu hạng mục mới cùng sự tẩy chay từ BTS, quyết định gửi tác phẩm dự thi vốn rất bình thường ở những năm trước thì nay trở thành lựa chọn chiến lược nhạy cảm.