Bé trai ho suốt một tháng, đi khám gia đình bất ngờ khi biết lý do

Bé trai 3 tuổi ở Khánh Hòa ho kéo dài hơn 1 tháng sau nghi sặc dị vật. Các bác sĩ nội soi phát hiện mảnh xương lươn mắc sâu phế quản.

Dị vật trong phế quản bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Suốt hơn một tháng, gia đình bé Đ.Đ.G.V. (3 tuổi, Khánh Hòa) đứng ngồi không yên khi nhìn con ôm ngực ho rút ruột từng cơn. Cậu bé được đưa đi gõ cửa khắp các phòng khám, bệnh viện từ lớn đến nhỏ.

Lần nào rời đi, tay bố mẹ cũng cầm theo một đơn thuốc điều trị viêm hô hấp, viêm phế quản kèm những liều kháng sinh. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của gia đình, cơn ho của đứa trẻ 3 tuổi vẫn kéo dài dai dẳng, không mấy thuyên giảm.

Khi đưa con vào khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), nút thắt mới dần được gỡ bỏ. Tấm phim X-quang chụp lồng ngực cho thấy một đám mờ bất thường ở 1/3 giữa phổi trái - tổn thương gần như "bất di bất dịch" suốt ba tuần qua dù trẻ đã uống đủ loại thuốc.

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều khi con vừa đi học nhà trẻ về. Đứa trẻ bất ngờ khàn tiếng thoáng qua, rồi những cơn ho dồn dập kéo đến, kèm theo từng đợt sốt dai dẳng. Những dấu hiệu này khiến ê-kíp nghi ngờ bệnh nhi có dị vật đường thở.

Bệnh nhi bị mắc dị vật được điều trị thành công. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi được chỉ định chụp cắt lớp vi tính lồng ngực độ phân giải cao (HRCT) kết hợp dựng hình đường thở. Kết quả phát hiện một dị vật nằm trong lòng phế quản thùy lưỡi, gây tắc nghẽn một phần và dẫn đến tình trạng viêm nhiễm kéo dài tại nhu mô phổi thùy lưỡi.

Theo các bác sĩ, khi dị vật lưu lại trong đường thở nhiều ngày hoặc nhiều tuần, phản ứng viêm mạn tính có thể tạo mô hạt bao quanh dị vật, làm hẹp lòng phế quản, tăng nguy cơ chảy máu và khiến việc lấy dị vật qua nội soi trở nên khó khăn. Trong một số trường hợp, nếu dị vật nằm quá sâu, bám chặt hoặc bị mô hạt che phủ, người bệnh có thể phải phẫu thuật mở ngực để lấy dị vật.

Trước tình huống này, ê-kíp đã hội chẩn đa chuyên khoa, chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhi. Với sự phối hợp giữa nhóm nội soi hô hấp can thiệp và gây mê hồi sức, dị vật được lấy ra thành công bằng nội soi phế quản ống mềm.

Dị vật được xác định là một mảnh xương lươn có nhiều góc cạnh sắc nhọn, nằm sâu trong lòng phế quản và gần như bị mô hạt che phủ hoàn toàn. Việc can thiệp thành công không chỉ giải quyết nguyên nhân gây nhiễm trùng kéo dài mà còn giúp trẻ tránh được nguy cơ phải phẫu thuật mở ngực.

Sau 24 giờ kể từ khi lấy dị vật, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ giảm ho, hết sốt, thở đều, phổi thông khí tốt hai bên. Kết quả chụp X-quang kiểm tra không ghi nhận còn dị vật cản quang trong đường thở, không có dấu hiệu tràn khí dưới da. Bệnh nhi sau đó được xuất viện trong tình trạng ổn định.