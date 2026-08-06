Bé gái lai từng được mệnh danh 'thiên thần nhí' giờ ra sao?

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Tháng 6 vừa qua, Breanna Youn đăng tải một video nhảy theo nhạc dễ thương trên trang cá nhân sau thời gian dài không có cập nhật mới. Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước diện mạo mới nhất của cô gái sinh năm 2009, thậm chí không ít người chẳng còn nhận ra cô. "Tôi lướt qua và tự hỏi: 'Ai đây nhỉ, mình chưa gặp bao giờ', rồi khi nhìn lại tên mới biết là Breanna. Trời ơi tôi già quá rồi", một người theo dõi bình luận. "Thời gian trôi nhanh quá, tôi như chứng kiến Breanna lớn lên vậy", một người khác viết.
Việc nhiều người bất ngờ trước diện mạo hiện tại của Breanna cũng là điều dễ hiểu bởi cô đặc biệt nổi tiếng vào giai đoạn 5-7 tuổi. Khi đó, sức ảnh hưởng của cô gái lai Philippines - Hàn Quốc không kém cạnh các "hot kid" bây giờ, thậm chí sở hữu người hâm mộ tại nhiều nước và được mệnh danh là "thiên thần nhí".
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Cụ thể vào năm 2014, mẹ của Breanna - bà Jocelyn, người Philippines - đăng tải nhiều hình ảnh của con lên mạng để làm kỷ niệm. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng sự lém lỉnh của cô bé lai nhanh chóng được nhiều người yêu quý. Ngoài Malaysia, Singapore, Indonesia, Breanna còn đặc biệt nổi tiếng ở các nước Trung Đông.
Trang Koreaboo từng đưa tin nhiều fan của Breanna ở Dubai mời cô bé và gia đình sang du lịch, bao trọn gói nhiều dịch vụ đắt đỏ. Bản thân Breanna và gia đình cũng có 2 năm sống tại đây trước khi trở về Hàn Quốc. Thậm chí, có tin đồn cô được một đại gia nhận làm con nuôi, cho thừa hưởng nhiều đặc quyền của cuộc sống thượng lưu hay tặng cô xe Rolls Royce nhân ngày sinh nhật.
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Tuy nhiên, bố mẹ Breanna nhanh chóng phủ nhận các tin đồn, cho biết cả gia đình không hề có sự hỗ trợ tài chính nào trong thời gian ở Dubai. Cả nhà sống trong một căn hộ nhỏ, không có xe hơi. Cha mẹ Breanna đến đây chủ yếu để khảo sát khi bố cô muốn khởi nghiệp.
Dù vậy, công việc mẫu ảnh và hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng cũng đủ để giúp Breanna đem về số tiền không nhỏ cho gia đình. Song, bố mẹ "thiên thần nhí" cũng chọn lọc thương hiệu và lịch trình làm việc để cân bằng cuộc sống cho con.
Theo thời gian, ngoại hình Breanna càng đổi khác, vẻ dễ thương dần nhường chỗ cho sự chững chạc, trưởng thành. So với lúc nhỏ, diện mạo khi lớn của cô gái lai được nhận xét ít gây ấn tượng hơn. Dù vẫn còn hơn 900.000 người theo dõi - so với hơn 1 triệu thời nổi tiếng nhất - số lượt tương tác các bài đăng của cô cũng chỉ dao động vài trăm đến hơn 1.000.
Ở tuổi 17, cuộc sống của Breanna cũng bình lặng hơn so với hồi nhỏ. Trang cá nhân của cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ thường ngày như hát nhép, nhảy theo nhạc hay vui chơi bên bạn bè, tần suất đăng tải cũng không thường xuyên, có lúc vài tháng mới cập nhật.
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