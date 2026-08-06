Bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi liêng

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993; trú tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương, TP Hà Nội); Bùi Văn Quyền (SN 1993; trú tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương, TP Hà Nội); Phùng Thị Thắm (SN 1982; hộ khẩu thường trú tại 123B Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: thôn La Thành, xã Đoài Phương, TP Hà Nội); Ngô Văn Tiến (SN 1988; trú tại xã Xuân Cầm, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Cư (SN 1989; trú tại thôn Vạn Thắng 1, xã Cổ Đô, TP Hà Nội).
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Các đối tượng tại hiện trường.
Tại hiện trường, Công an xã Đoài Phương đã thu giữ tang vật liên quan gồm hơn 46 triệu đồng tiền mặt và 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá là công cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc.
Hiện Công an xã Đoài Phương tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
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