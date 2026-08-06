Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi liêng

  • Thứ năm, 6/8/2026 09:58 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Đoài Phương bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi liêng tại nhà của chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, xã Đoài Phương).

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993; trú tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương, TP Hà Nội); Bùi Văn Quyền (SN 1993; trú tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương, TP Hà Nội); Phùng Thị Thắm (SN 1982; hộ khẩu thường trú tại 123B Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: thôn La Thành, xã Đoài Phương, TP Hà Nội); Ngô Văn Tiến (SN 1988; trú tại xã Xuân Cầm, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Cư (SN 1989; trú tại thôn Vạn Thắng 1, xã Cổ Đô, TP Hà Nội).

đánh bạc, hình thức chơi liêng, nhà riêng ảnh 1

Các đối tượng tại hiện trường.

Tại hiện trường, Công an xã Đoài Phương đã thu giữ tang vật liên quan gồm hơn 46 triệu đồng tiền mặt và 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá là công cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Hiện Công an xã Đoài Phương tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang pháp luật về cư trú" cung cấp những thông tin, quy định pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện về những vấn đề gần gũi, quan trọng và liên quan trực tiếp đến mọi người dân như: hồ sơ, thủ tục, trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú; hồ sơ, thủ tục, các trường hợp khai báo tạm vắng.

https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-qua-tang-6-doi-tuong-danh-bac-duoi-hinh-thuc-choi-lieng-tai-nha-rieng-203747.html

PV/Bảo vệ Pháp luật

đánh bạc hình thức chơi liêng nhà riêng Hà Nội đánh bạc hình thức chơi liêng nhà riêng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý