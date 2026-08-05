Bất ngờ với Xuân Mạnh

Xuân Mạnh cho thấy vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Xuân Mạnh (trái) có vai trò quan trọng ở hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến

Thống kê trên trang chủ ASEAN Cup 2026 cho thấy Xuân Mạnh nằm trong top 10 cầu thủ có số đường chuyền thành công nhiều nhất giải. Anh thực hiện thành công 169 đường chuyền kể từ đầu giải, với tỷ lệ chính xác đạt 86%. Ở phần sân đối phương, con số này là 65%, vẫn được đánh giá ấn tượng với một trung vệ.

Được xếp chơi ở vị trí trung vệ lệch phải trong hệ thống ba trung vệ của HLV Kim Sang-sik, Xuân Mạnh nhanh chóng thích nghi và cho thấy vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi từ tuyến dưới.

Ở khía cạnh phòng ngự, Xuân Mạnh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cầu thủ của CLB Hà Nội có 4 pha tắc bóng kể từ đầu giải, tỷ lệ thành công lên tới 67%. Bên cạnh đó, anh còn có 4 pha đánh chặn và 12 lần giải nguy, góp phần giúp hàng thủ tuyển Việt Nam duy trì sự chắc chắn trước sức ép từ đối phương.

Tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A sau 3 trận. Ảnh: Minh Chiến.

Đáng chú ý, Xuân Mạnh không mắc sai lầm đáng kể nào trong khâu phòng ngự và luôn giữ được sự ổn định ở vị trí được giao. Những đóng góp của cầu thủ 30 tuổi giúp tuyển Việt Nam chưa phải nhận bàn thua nào kể từ đầu ASEAN Cup 2026.

Những con số trên phản ánh hình mẫu hậu vệ hiện đại mà HLV Kim đang xây dựng. Xuân Mạnh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn các pha lên bóng của đối thủ mà còn là mắt xích quan trọng trong quá trình triển khai bóng từ tuyến dưới.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, sự ổn định của Xuân Mạnh mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

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Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.