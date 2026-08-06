Bắt khẩn cấp 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư ở Bãi Cháy

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ chung cư ở phường Bãi Cháy.

Trong quá trình đấu tranh với tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Bãi Cháy phát hiện, xử lý một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ chung cư Greenbay Garden, thuộc tổ 33, khu Hùng Thắng 3.

Trước đó, khoảng 12h05 ngày 28/7, tổ công tác kiểm tra căn hộ số 1409, tòa B của chung cư này và phát hiện 3 phụ nữ gồm Vũ Thị Thanh (SN 2003, trú tỉnh Bắc Ninh), Vi Thị Hòe (SN 2004, trú tỉnh Nghệ An) và Sầm Thị Bé (SN 2003, trú tỉnh Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định Vũ Thị Thanh và Vi Thị Hòe dương tính với chất ma túy Ketamine, trong khi Sầm Thị Bé âm tính.

2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Thanh và Hòe khai đã cùng góp tiền mua Ketamine, chuẩn bị dụng cụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ vào rạng sáng cùng ngày. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Thanh và Vi Thị Hòe để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hồ sơ vụ án đã được hoàn thiện, đề nghị VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tham gia sử dụng, tàng trữ, mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời đề nghị các chủ cơ sở lưu trú, chủ căn hộ cho thuê và ban quản lý chung cư tăng cường quản lý cư trú, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.