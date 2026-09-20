Bắt hint setlist tại concert Tinh hà 'say hi' cùng 'kim chủ' TPBank

Từ những bản phối triệu view đến setlist liên tục được fan gọi tên, Tinh hà “say hi” đang nóng lên từng ngày trước thềm concert 17/10 và 18/10 tại TP.HCM.

Khi ngày 1 và ngày 2 đã bán hết vé, câu hỏi của netizen lúc này là: Đâu là những giai điệu sẽ chính thức xuất hiện tại đêm concert Tinh hà “say hi”?

Khi fan dự đoán setlist cho concert Tinh hà “say hi”

Sức nóng của Tinh hà “say hi” không chỉ đến từ âm nhạc mà còn bởi câu chuyện phía sau mỗi tiết mục: Bản demo, cách nghệ sĩ phát triển ý tưởng và nỗ lực hoàn thiện màn trình diễn trọn vẹn. Càng theo dõi hành trình, fan càng có thêm “ứng viên” cho setlist trong mơ.

Với 24 “anh trai”, 24 màu sắc âm nhạc và cá tính riêng, danh sách tiết mục được yêu thích cũng ngày một dài thêm. Những cái tên như Thế giới của anh, Mưa vội phóng, Giải cứu thế giới, Secret, Tết tình, Laviem, MRT... liên tục được fan gọi tên cùng hàng loạt màn trình diễn được mong chờ tái xuất trên sân khấu concert Tinh hà “say hi” vào ngày 17/10 và 18/10 sắp tới.

Chủ đề đoán setlist cho concert Tinh hà “say hi” đang được cộng đồng fan quan tâm.

Từ đây, những cuộc “casting setlist” bắt đầu được fan ghép lại: Bài này nhất định phải có, màn kết hợp kia không thể thiếu, “anh trai” này nhất định phải xuất hiện cùng “anh trai” kia. Mỗi người một lựa chọn nhưng điểm chung là ai cũng đang có danh sách riêng cho đêm nhạc được chờ đợi bậc nhất tháng 10.

Trong lúc fan còn đang giải mã từng “hint”, TPBank - nhà tài trợ kim cương của chương trình - cũng chuẩn bị loạt trải nghiệm để hành trình đu show không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một tấm vé.

Trải nghiệm đu show hệ sành điệu cùng “kim chủ” TPBank

Bắt trọn không khí trước thềm concert, TPBank - nhà tài trợ kim cương của chương trình - mang tinh thần Tinh hà “say hi” vào ngay trải nghiệm ngân hàng số để fan không chỉ xem show mà còn có thêm nhiều cách hòa mình vào hành trình cùng các “anh trai” với đặc quyền hấp dẫn.

Thẻ TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản limited edition cùng giao diện app chuẩn vibe Tinh hà “say hi”- bộ đôi phụ kiện không thể thiếu trong hành trình đu concert.

Không còn visual tài chính quen thuộc, giao diện ứng dụng ngân hàng số TPBank lập tức được “đổi mood” rực rỡ theo đúng visual Tinh hà “say hi”. Cùng với đó là dòng thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản limited edition - "fashion item" mang đậm nét cá tính cho đời sống hàng ngày của giới trẻ. Fan có thể mở thẻ 100% online trên app TPBank chỉ trong 5 phút hoặc nhận thẻ trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch TPBank trên toàn quốc.

Đặc biệt, fan có thể cày vote cho anh trai mình yêu thích ngay trên app TPBank thông qua giao dịch và nhiệm vụ được triển khai trong chương trình. Mỗi lượt bình chọn là một lần tiếp sức để anh trai và tiết mục fan yêu thích có thêm cơ hội góp mặt tại sân khấu được mong chờ, từ livestage đến battle dance tại concert Tinh hà “say hi” ngày 17/10 và 18/10.

Khách hàng may mắn săn thành công vé concert Tinh hà “say hi”và voucher bình chọn nhờ các chương trình trên app TPBank.

Khi toàn bộ hạng vé chính thức nhanh chóng sold out sau khi mở bán 2 ngày concert, TPBank chính là "cứu tinh" đem đến những tấm vé concert cuối cùng cho người hâm mộ. Từ vòng quay may mắn, chương trình đua top giao dịch đến thử thách trên app TPBank, fan có thêm cơ hội săn vé concert Tinh hà “say hi” và đặc quyền dành riêng cho chương trình.

Đặc biệt, hội "phú ông, phú bà" hoàn toàn có thể khẳng định độ chịu chơi qua chương trình gia tăng số dư tài khoản hay gửi tiết kiệm trên app TPBank để sở hữu ngay tấm vé sky lounge concert Tinh hà “say hi”. Bằng các thói quen tài chính quen thuộc như chi tiêu, chuyển tiền hay tích góp mỗi ngày thành điểm chạm săn quà, TPBank giúp khách hàng đến gần hơn với concert.

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Bên cạnh hoạt động online, TPBank hứa hẹn tiếp tục mang đến loạt trải nghiệm hấp dẫn trực tiếp tại sự kiện: Booth check-in tương tác độc đáo, đặc quyền sky lounge đến quà tặng bí mật chưa từng hé lộ. Cùng chuẩn bị năng lượng và sẵn sàng bùng nổ trong đêm nhạc rực rỡ bậc nhất mùa thu này.