Bảo hiểm AAA tạo điểm tựa an tâm cho người trẻ

Bên cạnh du lịch, công nghệ hay những trải nghiệm mới, người trẻ đang dành thêm ngân sách cho một giá trị vô hình nhưng ngày càng được coi trọng, đó là sự an tâm.

Khi ổn định tài chính trở thành một phần của chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần, người trẻ đang định nghĩa lại khái niệm “giàu có”. Không chỉ nằm ở số dư tài khoản hay mức thu nhập, tài chính vững vàng còn được nhìn nhận qua khả năng duy trì sự ổn định, chủ động trước những thay đổi để tận hưởng cuộc sống theo cách mình lựa chọn.

Xu hướng này được phản ánh qua khảo sát năm 2025 của Intuit - công ty phần mềm tài chính hàng đầu tại Mỹ. Trong đó, 64% Gen Z ưu tiên “sự an tâm” hơn việc chỉ tập trung tích lũy tài sản, trong khi 62% Gen Z và Millennials cho biết họ mong muốn có trải nghiệm sống tốt hơn thay vì chỉ nhìn vào số tiền kiếm được.

Sự thay đổi ấy đã thể hiện qua những xu hướng trong thời gian gần đây như “loud budgeting” (chủ động đặt giới hạn chi tiêu để nói không với những khoản mua sắm hoặc cuộc vui không cần thiết) hay “no-buy” (tạm ngừng mua sắm để kiểm soát hành vi tiêu dùng bốc đồng). Đằng sau những trào lưu này là một cách tiếp cận tài chính thực tế hơn, chi tiêu không chỉ để sở hữu, mà để bảo vệ giá trị ưu tiên dài hạn.

Từ “chi tiêu ít hơn” đến “chi tiêu có chủ đích”

Kiểm soát tài chính không còn là tiết kiệm, mà là biết chi tiêu đúng chỗ, có chủ đích. Thay vì tự mình gánh trọn mọi rủi ro khi có sự cố phát sinh, người trẻ chọn cách san sẻ áp lực đó qua các giải pháp bảo hiểm phi nhân thọ linh hoạt. Một khoản phí nhỏ đổi lại sự an tâm cho sức khỏe, tài sản hay các chuyến du lịch, giúp họ vừa tận hưởng cuộc sống hiện tại, vừa vững vàng trước những biến số bất ngờ.

Bảo hiểm được người trẻ xem như một phần của kế hoạch tài chính chủ động.

Kết quả dẫn từ khảo sát Capgemini Top Trends 2025 - Life Insurance cho thấy sản phẩm càng linh hoạt càng dễ thu hút thế hệ Gen Z và Millennials. Điều này lý giải những giải pháp phi nhân thọ đơn giản mức phí dễ tiếp cận, mua theo nhu cầu đang gần hơn với lựa chọn của giới trẻ.

Điểm tựa an tâm cho những nhu cầu khác nhau của người trẻ

Mỗi người đều có một phong cách sống và cách phân bổ tài chính khác nhau, kéo theo nhu cầu bảo vệ rất đa dạng. Đó có thể là sự an tâm cho những chuyến du lịch, sự chủ động trước các vấn đề sức khỏe, hay lá chắn an toàn cho tài sản gia đình. Khi không có một đáp án chung cho tất cả, các gói bảo hiểm ngày càng được cá nhân hóa để vừa vặn với từng mục tiêu và nhịp sống riêng của từng người.

Ngân sách hợp lý cho bảo hiểm có thể giúp san sẻ áp lực tài chính khi phát sinh sự cố.

Với những người yêu du lịch và trải nghiệm, bảo hiểm du lịch toàn cầu của Bảo hiểm AAA cung cấp 29 quyền lợi, hợp tác cùng mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp tại hơn 50 quốc gia, với dịch vụ hỗ trợ 24/7 và chi trả trực tiếp chi phí y tế ở nước ngoài. Với bảo hiểm du lịch trong nước, khách hàng có thể lựa chọn một trong ba hình thức theo chuyến đi, tại khách sạn hoặc tại điểm du lịch.

Ở nhóm khách hàng quan tâm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm AAA cung cấp quyền lợi nội trú và ngoại trú, liên quan đến những rủi ro lớn như ung thư, bệnh hiểm nghèo, dịch bệnh, cùng dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 tại hệ thống bệnh viện liên kết trên toàn quốc.

Trong đời sống thường ngày, các sản phẩm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm cháy nổ hướng đến những nhu cầu thiết yếu hơn của cá nhân và gia đình, bổ sung lớp bảo vệ trước những rủi ro có thể phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày.

Với người trẻ, một kế hoạch tài chính tốt nằm ở khả năng phân bổ tài chính cho những điều thực sự quan trọng, tận hưởng hiện tại, chuẩn bị cho tương lai và duy trì sự chủ động trước những phát sinh bất ngờ.

Khi trải nghiệm số trở thành một phần của giá trị bảo hiểm

Vốn đã quen với việc tìm kiếm thông tin, đăng ký dịch vụ và hoàn tất giao dịch trên môi trường số, Gen Z và Millennials kỳ vọng hành trình bảo hiểm đơn giản và thuận tiện hơn. Hợp đồng điện tử, đăng ký trực tuyến hay phát hành hợp đồng nhanh giúp giảm bớt những thủ tục có thể tạo ra rào cản trong quyết định mua.

Người trẻ có thể lựa chọn phạm vi bảo vệ dựa trên nhu cầu, ngân sách và kế hoạch cá nhân.

Với Bảo hiểm AAA, trải nghiệm số không chỉ dừng ở thời điểm tham gia. Khi có vấn đề xảy ra, quy trình bồi thường, tốc độ xử lý và sự minh bạch mới là lúc khách hàng trực tiếp cảm nhận giá trị sản phẩm. Việc ứng dụng AI và tự động hóa từ tiếp nhận thông tin, xử lý hồ sơ đến hỗ trợ khách hàng giúp thời gian được rút ngắn đáng kể, giảm thủ tục và tạo ra hành trình bảo hiểm liền mạch hơn.

Khi sự “giàu có” được đo bằng khả năng làm chủ cuộc sống, việc bảo vệ những giá trị đã gây dựng trở thành mảnh ghép tất yếu của tư duy tài chính hiện đại. Đồng hành xu hướng đó, Bảo hiểm AAA mang đến các giải pháp bảo vệ linh hoạt, tối ưu, hiện đại đóng vai trò như một “Điểm tựa an tâm” để người trẻ có thể chủ động hơn với tài chính, vững vàng hơn trước những thay đổi và an tâm hơn để tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.