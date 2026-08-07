Bánh mì Huynh Hoa, Bún nước tương Healthy vô địch 'Giải đấu Quán đỉnh'

Một bên là thương hiệu bánh mì hơn 35 năm tuổi, một bên là quán online mới hoạt động hơn một năm, song cả hai đều tạo dấu ấn đậm nét nhờ chất lượng món và sự ủng hộ từ khách hàng.

Trên các ứng dụng giao đồ ăn, một thương hiệu lâu năm và một quán mới đều có cơ hội xuất hiện trước cùng một nhóm khách hàng. Tuy nhiên, để được lựa chọn và nhớ đến, khả năng hiển thị hay ưu đãi là chưa đủ. Chất lượng món ăn, trải nghiệm và cách thương hiệu kết nối khách hàng mới là những yếu tố quyết định họ có thể đi xa đến đâu.

Đây cũng là bài toán Bánh mì Huynh Hoa và Bún nước tương Healthy cần giải quyết khi tham gia “Giải đấu Quán đỉnh” trên GrabFood. Một thương hiệu bước vào cuộc thi với danh tiếng được xây dựng qua nhiều thập kỷ, thương hiệu còn lại mang theo sự linh hoạt của một mô hình kinh doanh trực tuyến.

Chất lượng là điểm khởi đầu

Đi ngang qua đường Lê Thị Riêng hay Phan Xích Long (TP.HCM), không khó để bắt gặp hàng dài thực khách và tài xế giao đồ ăn chờ trước cửa Bánh mì Huynh Hoa. Sức hút của tiệm đến từ ổ bánh mì đầy đặn với thịt nguội, chả, jambon, pate và bơ được chế biến theo công thức riêng.

Ra đời từ năm 1989, Bánh mì Huynh Hoa đã trở thành một trong những thương hiệu bánh mì quen thuộc với người dân địa phương lẫn du khách. Dù đã có lượng khách hàng ổn định, thương hiệu vẫn tìm cách tiếp cận thêm những nhóm thực khách mới, đặc biệt trên các kênh trực tuyến.

Việc tham gia “Giải đấu Quán đỉnh” là một trong những bước đi đó. “Đây không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là cơ hội để thương hiệu mở rộng độ phủ, gia tăng kết nối với cộng đồng yêu ẩm thực và tiếp cận thêm nhiều khách hàng”, bà Lê Kim Hoa, chủ thương hiệu Bánh mì Huynh Hoa, cho biết.

Tham gia chương trình “Giải đấu Quán đỉnh” là cách Bánh mì Huynh Hoa mở rộng độ phủ và tiếp cận thêm nhiều khách hàng.

Trong chiến lược thi đấu, Huynh Hoa tiếp tục đặt sản phẩm đã làm nên tên tuổi của thương hiệu suốt hơn 3 thập kỷ làm trọng tâm. Thay vì thay đổi quá nhiều để chạy theo cuộc thi, quán tập trung duy trì hương vị quen thuộc, chuẩn bị đủ nguyên liệu và đảm bảo chất lượng đồng đều khi lượng đơn tăng cao.

Lượng khách hàng trung thành được tích lũy qua nhiều năm cũng trở thành một lợi thế đáng kể. Thông qua loạt bài đăng trên mạng xã hội, chương trình ưu đãi và lời kêu gọi ủng hộ, Bánh mì Huynh Hoa khuyến khích khách quen tiếp tục lựa chọn quán trong suốt các vòng thi, đồng thời tạo cơ hội để những khách hàng mới trải nghiệm sản phẩm.

“Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Huynh Hoa kết hợp truyền thông trên nhiều nền tảng, tung các chương trình ưu đãi với voucher giảm giá tới 50% để thu hút và khuyến khích khách đặt đơn. Nhờ đó, nhiều khách hàng có thêm cơ hội trải nghiệm sản phẩm, còn chúng tôi cũng có dịp tri ân thực khách đã luôn đồng hành và ủng hộ Bánh mì Huynh Hoa”, bà Kim Hoa nói thêm.

Bánh mì Huynh Hoa triển khai nhiều chương trình truyền thông sáng tạo, thúc đẩy sự ủng hộ của khách hàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp/Bánh Mì Huynh Hoa.

Nếu Bánh mì Huynh Hoa bước vào cuộc thi với lợi thế của thương hiệu được nhiều thế hệ thực khách biết đến, Bún nước tương Healthy lại bắt đầu gần như “từ con số 0” trên môi trường số.

Nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), Bún nước tương Healthy là một quán nhỏ hoạt động chủ yếu qua kênh trực tuyến. Quán mới đi vào hoạt động hơn một năm, khi anh Bùi Nguyễn Thái Nhàn quyết định chọn một món ăn đơn giản, quen thuộc nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu về những bữa ăn nhẹ nhàng và lành mạnh. “Tôi chọn món bún nước tương với mong muốn mang đến khách hàng những bữa ăn ngon và lành mạnh. Thêm nữa, cách chế biến của món này cũng tương đối đơn giản, phù hợp kinh doanh online”, anh Nhàn chia sẻ.

Theo anh, điều giúp quán được thực khách yêu thích trước hết nằm ở công thức pha nước tương riêng, kết hợp nguồn nguyên liệu tươi được lựa chọn mỗi ngày. Từ khâu chế biến đến đóng gói, quán đều chú trọng sự sạch sẽ và chỉn chu để món ăn vẫn giữ được chất lượng khi giao đến tay khách hàng.

Nguyên liệu tươi mỗi ngày cùng nước tương đặc trưng là yếu tố giúp quán được các thực khách yêu thích.

Với mô hình kinh doanh chủ yếu qua kênh trực tuyến, Bún nước tương Healthy lựa chọn hợp tác GrabFood ngay từ giai đoạn đầu để tìm kiếm khách hàng và từng bước xây dựng thương hiệu. Theo anh Nhàn, dữ liệu từ nền tảng giúp quán theo dõi nhu cầu, nhận biết những món được ưa chuộng và điều chỉnh cách vận hành phù hợp hơn với thói quen đặt món của người dùng.

Xuyên suốt “Giải đấu Quán đỉnh”, Bún nước tương Healthy theo đuổi chiến lược vừa mở rộng nhận diện, vừa tạo động lực để khách hàng trải nghiệm và quay lại. Quán đẩy mạnh nội dung trên Facebook và TikTok, triển khai các ưu đãi riêng theo từng giai đoạn, đồng thời tận dụng hoạt động quảng bá trên GrabFood và sự đồng hành của KOL để tiếp cận thêm người dùng. Quán cũng liên tục theo dõi phản hồi, điều chỉnh cách vận hành nhằm đảm bảo chất lượng món ăn và trải nghiệm được duy trì ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Nhiều hoạt động truyền thông được Bún nước tương Healthy triển khai với sự hỗ trợ từ GrabFood. Ảnh: Nhân vật cung cấp/Bún nước tương Healthy.

Song song việc thu hút khách hàng, anh Nhàn cũng chuẩn bị thêm nguồn lực và sắp xếp lại quy trình vận hành để đáp ứng lượng đơn tăng nhanh trong thời gian ngắn. “Mục tiêu của quán không chỉ là tạo ra nhiều đơn hàng trong ngày thi đấu, mà còn phải đảm bảo món ăn được chuẩn bị chỉn chu, giao đúng tiến độ, giữ được chất lượng khi đến tay người dùng”, anh Nhàn nói thêm.

Từ cú hích doanh số đến nền tảng tăng trưởng dài hạn

Những nỗ lực trong suốt cuộc thi không chỉ mang về danh hiệu, mà còn tạo ra nhiều thay đổi có thể nhìn thấy trong hoạt động kinh doanh của hai quán.

Với Bún nước tương Healthy, hiệu quả của giải đấu được thể hiện rõ ngay trong những ngày thi. Lượng đơn tăng liên tục khiến gian bếp luôn trong trạng thái tất bật, đội ngũ nhân sự phải phối hợp nhịp nhàng để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ được chất lượng món ăn khi giao đến tay khách hàng. Theo anh Nhàn, doanh số của quán trong thời gian diễn ra chương trình tăng khoảng 100-200% so với trước.

Điều khiến anh ấn tượng hơn cả là sức mua không giảm kể cả khi cuộc thi kết thúc. “Điều vui nhất là sau chương trình, doanh thu của quán vẫn duy trì cao hơn khoảng 30-40% so với trước khi tham gia. Tỷ trọng khách hàng mới trong tổng số khách cũng tăng khoảng 55-70%, cho thấy quán đã tiếp cận thêm nhiều người dùng mới”, anh Nhàn chia sẻ.

Sau chương trình, lượng đơn của cả hai quán tiếp tục tăng, đồng thời ghi nhận thêm nhiều khách hàng mới.

Với Bánh mì Huynh Hoa, kết quả của cuộc thi được nhìn thấy ở một khía cạnh khác. Vốn đã có độ nhận diện cao và lượng khách hàng trung thành, thương hiệu vẫn ghi nhận lượng khách hàng mới tăng vượt trội. Đồng thời, lượng tương tác trên các kênh mạng xã hội tăng gấp 3-4 lần so với trước khi tham gia chương trình.

Điểm xuất phát có thể khác nhau, nhưng cả Bánh mì Huynh Hoa và Bún nước tương Healthy đều chứng minh trên nền tảng số, không có lợi thế nào bền vững hơn một sản phẩm tốt và những khách hàng sẵn sàng quay lại. “Giải đấu Quán đỉnh” vì thế không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận thêm người dùng, mà còn là dịp để các thương hiệu kiểm chứng sức hút cá nhân và tiếp tục phát triển từ chính sự lựa chọn của thực khách.