Bán tải Isuzu gây sốt ở nước bạn

Sự xuất hiện của mẫu bán tải Isuzu phiên bản giá rẻ đã giúp hãng xe Nhật Bản ghi nhận doanh số tốt tại Malaysia.

Isuzu Malaysia vừa công bố dòng xe bán tải Isuzu D-Max đã đạt 17,3% thị phần trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Malaysia trong quý II. Kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng 3% so với quý trước đó.

Phiên bản Standard 4x4 Auto tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất khi đóng góp 36% vào tổng doanh số của D-Max. Trong khi đó, phiên bản Single Cab Auto, mẫu bán tải cabin đơn đầu tiên tại Malaysia được trang bị hộp số tự động, chiếm tới 60% tổng lượng xe D-Max cabin đơn bán ra.

"Sự kết hợp giữa năng lực vận hành bền bỉ truyền thống của Isuzu D-Max cùng những nâng cấp mới về hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu mang lại cho người tiêu dùng Malaysia một mẫu xe bán tải toàn diện", Tomoyuki Yamaguchi đã chia sẻ với tờ Paultan.

Ra mắt vào tháng 3, Isuzu D-Max phiên bản 2026 được mang đến Malaysia với các nâng cấp đáng giá. Nổi bật của sự thay đổi là động cơ máy dầu tăng áp 4 xy lanh dung tích 2.2L mới, thay thế cho khối động cơ 1.9L đã có tuổi đời một thập kỷ.

Trong khi đó, các phiên bản cao cấp nhất X Terrain tiếp tục sử dụng khối động cơ 3.0L.

Tại Malaysia, Isuzu D-Max cabin đơn mới được trang bị máy diesel 2.2L. Ảnh: Isuzu.

Dòng sản phẩm Isuzu D-Max tại Malaysia hiện cung cấp tổng cộng 10 biến thể khác nhau, đi kèm các tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Biến thể Single Cab Auto được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng sức hút và đóng góp lớn vào doanh số chung của dòng xe này trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Isuzu D-Max bản cabin đơn của vừa được giới thiệu, trở thành mẫu bán tải có giá rẻ nhất thị trường, 492 triệu đồng. Phiên bản tại Việt Nam vẫn sở hữu động cơ diesel 1.9L cũ, cho công suất tối đa 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Song đối thủ của mẫu xe tại Việt Nam không phải là những mẫu bán tải cabin kép trang bị ngập tràn, giá cao, mà là những chiếc xe tải cỡ nhỏ, hướng đến nhóm khách hàng cần xe chở hàng gầm cao như Tera 100, Thaco Frontier TF230 hay Suzuki Carry Pro.