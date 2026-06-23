Bác đề xuất bắt buộc đóng BHXH với shipper, tài xế công nghệ

Theo Bộ Nội vụ, tài xế công nghệ, shipper và một số nhóm lao động trên nền tảng số vẫn phù hợp với hình thức BHXH tự nguyện nhờ cơ chế đóng linh hoạt và được Nhà nước hỗ trợ.

Bộ Nội vụ chưa chấp thuận đề xuất đưa tài xế công nghệ, shipper và một số nhóm lao động trên nền tảng số vào diện tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản phản hồi ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong quá trình góp ý dự thảo luật, UBND TP Hải Phòng và Sở Nội vụ TP.HCM đã đề xuất nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là khu vực lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số như tài xế công nghệ, shipper, người bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử có thu nhập chịu thuế.

Tương tự, Sở Nội vụ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và UBND TP Đà Nẵng cũng kiến nghị mở rộng diện bao phủ BHXH bắt buộc đối với nhóm lao động có việc làm và thu nhập thường xuyên nhưng quan hệ lao động chưa được xác lập đầy đủ, làm việc theo hợp đồng dưới một tháng hoặc không có hợp đồng lao động.

Các địa phương cho rằng những đối tượng như cộng tác viên, hướng dẫn viên du lịch thời vụ, lao động làm việc trên nền tảng số, nhân viên đại lý bảo hiểm, đại lý bảo hiểm thương mại, người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản... đều có nguồn thu nhập tương đối ổn định nhưng hiện chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Việc mở rộng đối tượng tham gia sẽ góp phần gia tăng độ bao phủ của hệ thống an sinh xã hội.

Phản hồi đề xuất này, Bộ Nội vụ cho biết các nhóm lao động nêu trên hiện không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mà có thể tham gia BHXH tự nguyện với phương thức đóng linh hoạt. Nhà nước hiện cũng đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Bộ Nội vụ, nếu chuyển các nhóm đối tượng này sang diện tham gia BHXH bắt buộc, họ sẽ không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho BHXH tự nguyện đồng thời phương thức đóng không đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với đối tượng tham gia.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cho biết chưa tiếp thu đề xuất mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động nền tảng số và một số nhóm lao động phi chính thức trong lần sửa đổi luật này. Thay vào đó, cơ quan này đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chính sách BHXH đối với các nhóm đối tượng trên.

Theo quy định hiện hành, nhiều tài xế công nghệ, shipper và người kinh doanh trên nền tảng số vẫn được xem là lao động tự do hoặc hợp tác kinh doanh, chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan quản lý và chuyên gia cho rằng đây là nhóm lao động đang tăng trưởng nhanh cùng với sự phát triển của nền kinh tế số. Họ có việc làm tương đối ổn định, phát sinh thu nhập thường xuyên và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường lao động, nhưng vẫn chưa được bao phủ đầy đủ bởi hệ thống BHXH bắt buộc.

Gần nhất tại kỳ họp thứ 114 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Công ước số 193 về việc làm bền vững trong nền kinh tế nền tảng số đã được thông qua với hơn 90% số phiếu tán thành. Công ước này đặt ra các tiêu chuẩn lao động cơ bản đối với tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng và nhiều lao động tự do khác hoạt động trên nền tảng trực tuyến, bao gồm các quy định về thu nhập, an sinh xã hội, điều kiện làm việc và quyền thương lượng tập thể.