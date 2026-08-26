Bac A Bank thúc đẩy chuyển đổi số trong kỷ nguyên tài sản số

Khi tài sản số và công nghệ tài chính mở ra yêu cầu mới, Bac A Bank từng bước đầu tư vào ngân hàng số, hạ tầng kết nối và trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới. Với ngành ngân hàng, chuyển đổi số không chỉ dừng ở số hóa dịch vụ mà đang mở rộng sang xây dựng hệ sinh thái tài chính lấy trải nghiệm khách hàng và khả năng kết nối làm trọng tâm.

Đồng hành cùng chuyển động mới của nền kinh tế số

Trong dòng chảy đó, Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026 là không gian kết nối giữa các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng blockchain, tài sản số. Với chủ đề “Connect Vietnam to the Global Digital Asset Economy”, sự kiện tập trung vào hạ tầng công nghệ, tài sản số và các mô hình kinh tế mới, qua đó mở ra thêm góc nhìn về quá trình Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.

Sự đồng hành của Bac A Bank tại Conviction 2026 thể hiện sự quan tâm của ngân hàng với chuyển động mới của công nghệ và thị trường tài chính. Đây cũng là cơ hội để ngân hàng tiếp cận các xu hướng, mô hình và sáng kiến đang được phát triển trong hệ sinh thái tài sản số, từ đó có thêm góc nhìn cho quá trình đổi mới sản phẩm và dịch vụ trong tương lai.

Không gian triển lãm của Bac A Bank tại Conviction 2026.

Ở góc độ rộng hơn, sự tham gia của các tổ chức tài chính truyền thống tại những diễn đàn về blockchain và tài sản số cho thấy hệ thống tài chính đang chuyển dịch theo hướng mở hơn. Khi công nghệ, tài chính và các lĩnh vực kinh tế mới ngày càng giao thoa, khả năng kết nối nguồn lực trong nước với thị trường quốc tế sẽ trở thành một trong những tiền đề quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số

Những năm gần đây, chuyển đổi số đã thay đổi đáng kể cách khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính. Từ giao dịch trực tiếp tại quầy, người dùng ngày càng ưu tiên các nền tảng cho phép thực hiện nhiều nhu cầu tài chính và thanh toán trên môi trường số, với yêu cầu cao hơn về tính thuận tiện, tốc độ và an toàn.

Trước xu hướng này, Bac A Bank tập trung triển khai các dự án ngân hàng số như Bac A Bank Alpha Bank và Kiosk Banking, hướng tới trải nghiệm liền mạch hơn giữa các điểm chạm dịch vụ. Việc số hóa quy trình và tích hợp các tiện ích tài chính, thanh toán, tiêu dùng trên cùng nền tảng được kỳ vọng góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời mở rộng dư địa phát triển cho ngân hàng bán lẻ.

Khu vực trưng bày của Bac A Bank Alpha Bank.

Định hướng này cho thấy chuyển đổi số trong ngân hàng đang dịch chuyển từ việc đơn thuần đưa dịch vụ truyền thống lên môi trường trực tuyến sang xây dựng một hệ sinh thái có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào hoạt động tài chính, khả năng kết nối giữa ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các lĩnh vực kinh tế mới sẽ trở thành yếu tố quan trọng định hình thị trường.

Chủ động trước những chuyển động của thị trường tài sản số

Song song với quá trình phát triển ngân hàng số, sự hình thành và mở rộng của thị trường tài sản số tại Việt Nam đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống tài chính. Blockchain và các mô hình tài sản số mở ra những phương thức mới trong quản lý, giao dịch và xác thực tài sản, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng, bảo mật và quản trị rủi ro.

Loạt quà từ Bac A Bank trong Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026.

Trong bối cảnh đó, vai trò của ngân hàng không chỉ nằm ở việc cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống mà còn có thể mở rộng sang góp phần xây dựng môi trường tiếp cận tài sản số an toàn và minh bạch.

Với định hướng lấy an toàn làm tiêu chí hàng đầu, Bac A Bank từng bước nghiên cứu và quan sát những thay đổi của lĩnh vực tài sản số, hướng tới khả năng tham gia vào một hệ sinh thái tài chính rộng hơn khi các điều kiện về thị trường, công nghệ và hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng phát triển của ngành tài chính toàn cầu, khi ranh giới giữa ngân hàng truyền thống, công nghệ tài chính và các mô hình tài sản mới ngày càng được mở rộng. Việc chủ động cập nhật công nghệ và mô hình kinh doanh mới sẽ giúp các tổ chức tài chính có thêm cơ sở chuẩn bị cho những thay đổi trong hành vi người dùng cũng như cấu trúc thị trường trong tương lai.