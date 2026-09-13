Ba nốt đỏ xếp thành hàng, dấu hiệu không nên bỏ qua

Những nốt đỏ ngứa dữ dội tưởng do muỗi đốt lại có kiểu phân bố đặc trưng, giúp bác sĩ nhận diện thủ phạm là côn trùng hút máu.

Ban đầu, người đàn ông 31 tuổi nghĩ những nốt đỏ, ngứa trên da chỉ là vết muỗi đốt. Tuy nhiên, khi các tổn thương xuất hiện ngày càng nhiều, ngứa dữ dội và ảnh hưởng đến giấc ngủ, anh đến Phòng khám Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm khám.

Ba nốt đỏ xếp thành hàng, cách nhau vài cm trên da có thể là dấu hiệu đặc trưng của vết cắn do rệp giường hoặc bọ chét. Ảnh: BVCC.

Ba nốt đỏ có thể là dấu vết của rệp, bọ chét

Người bệnh cho biết làm công nhân xây dựng, thường xuyên sinh hoạt và ngủ nghỉ tại lán trại công trường với điều kiện tạm bợ. Anh có thói quen cởi trần khi ngủ.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Trang, khoa Da liễu, Trung tâm Da liễu - Dị ứng, qua thăm khám, ghi nhận trên da người bệnh xuất hiện nhiều sẩn đỏ, phù nhẹ. Một số tổn thương có chấm xuất huyết hoặc mụn nước ở trung tâm.

Các tổn thương tập trung chủ yếu ở tay, chân và thân mình. Đáng chú ý, nhiều nốt không xuất hiện rải rác mà thành từng cụm 3 nốt, xếp thành hàng thẳng hoặc hình tam giác, khoảng cách giữa các nốt vài cm.

Đây là kiểu tổn thương khá điển hình trong da liễu, được gọi là dấu hiệu “bữa sáng, bữa trưa, bữa tối” (Breakfast, lunch, dinner sign).

Theo bác sĩ Trang, rệp giường và bọ chét là những côn trùng hút máu có thể gây ra các sẩn ngứa cấp tính trên da. Không chỉ gây ngứa, cách các vết cắn phân bố còn có thể giúp bác sĩ định hướng tác nhân.

Ảnh lâm sàng của người bệnh khi đến khám. Ảnh: BVCC.

Rệp giường (Cimex lectularius) và bọ chét (Ctenocephalides) thường ẩn náu trong thảm, các khe nứt của sàn nhà, đồ nội thất phòng ngủ, khe tường hoặc những khu vực khó quan sát. Vật nuôi cũng có thể là nguồn mang theo bọ chét và khiến ký sinh trùng phát tán trong môi trường sống.

Khi tìm nơi hút máu, những côn trùng này có thể thăm dò da trước khi hút máu. Nếu quá trình hút máu bị gián đoạn do cơ thể cử động hoặc quần áo ma sát, chúng có thể tiếp tục cắn ở vị trí lân cận.

Các vết cắn liên tiếp vì thế có thể tạo thành những cụm nốt đỏ hoặc hàng nốt đặc trưng, được ví von như “ăn sáng, ăn trưa, ăn tối”.

Với trường hợp này, việc người bệnh thường xuyên ngủ tại lán trại công trường, điều kiện sinh hoạt tạm bợ và có thói quen cởi trần khi ngủ là những yếu tố cần được lưu ý khi tìm nguyên nhân gây tổn thương da.

Điều trị thế nào?

Theo ThS Quỳnh Trang, điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng và phản ứng viêm. Người bệnh có thể được sử dụng thuốc kháng histamine để giảm ngứa, kết hợp corticoid bôi tại chỗ nhằm giúp các tổn thương thoái triển.

Tuy nhiên, việc xử lý tổn thương trên da chỉ là một phần của điều trị. Nếu không loại bỏ côn trùng khỏi môi trường sống, tình trạng sẩn ngứa có thể tiếp tục tái diễn.

Do đó, người bệnh cần kiểm tra và vệ sinh khu vực ngủ nghỉ, loại bỏ ký sinh trùng tại nơi ở và những khu vực xung quanh. Với gia đình có vật nuôi, cần kiểm tra và xử lý nguồn ký sinh trùng trên vật nuôi để hạn chế tái nhiễm.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh không nên gãi các tổn thương vì có thể làm trầy xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm khuẩn thứ phát.

Khi bị ngứa, người bệnh cũng nên tránh tắm nước quá nóng. Nhiệt độ cao có thể làm tăng phản ứng viêm, từ đó khiến cảm giác ngứa trở nên nghiêm trọng hơn.

Việc nhận biết kiểu phân bố đặc trưng như dấu hiệu “bữa sáng, bữa trưa, bữa tối” có thể giúp định hướng nguyên nhân gây các sẩn ngứa. Quan trọng hơn, người bệnh cần tìm và xử lý nguồn côn trùng trong môi trường sống để kiểm soát bệnh và hạn chế tình trạng tái phát.