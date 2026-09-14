AVES: Startup công nghệ Việt kiến tạo giải pháp di chuyển thông minh

Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES Technology & Green Energy JSC) công bố định hướng phát triển, đặt trọng tâm vào công nghệ và di chuyển thông minh.

Với 3 trụ cột gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT, startup công nghệ Việt đang xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng Yên, hướng tới ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.

AVES ra đời với mong muốn đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống.

Được thành lập ngày 9/9 và đặt trụ sở tại Hà Nội, AVES xác định di chuyển xanh, thông minh là hướng phát triển trọng tâm, qua đó kết nối nhiều năng lực công nghệ, từ cơ khí, điện - điện tử đến AI, IoT và dữ liệu, nhằm tạo ra những sản phẩm phù hợp với xu hướng giao thông thông minh và chuyển đổi xanh.

AVES ra đời với mong muốn đưa công nghệ Việt vào sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, bắt đầu từ giải pháp di chuyển thông minh, xanh và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng. Startup công nghệ Việt kỳ vọng tạo ra sản phẩm không chỉ thuận tiện, hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy cách di chuyển bền vững hơn cho cộng đồng. Với AVES, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở sản phẩm được tạo ra, mà còn ở giá trị tích cực mang lại cho con người và xã hội.

Công ty công nghệ Việt đang triển khai R&D Tech Lab tại Hưng Yên, từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Để hiện thực hóa định hướng này, AVES đang từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự và năng lực vận hành trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng.

Về nhân sự, AVES hiện tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ phục vụ hoạt động R&D, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Về công nghệ, startup Việt đang triển khai xây dựng R&D Tech Lab tại Hưng Yên, kết nối nghiên cứu công nghệ với quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hình thành năng lực chủ động trong thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp di chuyển.

Bên cạnh xây dựng đội ngũ và năng lực công nghệ, AVES cũng mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo để tìm kiếm những góc nhìn mới về phương tiện và trải nghiệm di chuyển. Theo đó, doanh nghiệp khởi động AVES Future Mobility Challenge 2026, cuộc thi thiết kế kiểu dáng xe máy điện tương lai do AVES đồng hành với báo VnExpress tổ chức.

Cuộc thi hướng tới cộng đồng yêu thích và đam mê thiết kế xe, khuyến khích các ý tưởng mới về hình thái, công năng và trải nghiệm của phương tiện điện trong tương lai. Đây cũng là hoạt động để AVES hợp tác với các nhà thiết kế, người trẻ yêu công nghệ và cộng đồng sáng tạo, qua đó tìm kiếm ý tưởng và nhân tài có tiềm năng đồng hành cùng quá trình phát triển sản phẩm.

AVES hướng tới mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện đầu tiên đến với người dùng vào năm 2027.

Ông Lê Hoàng Long, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES, cho biết: “AVES bắt đầu từ mong muốn giản dị: Tạo ra sản phẩm công nghệ thực sự hữu ích, giúp việc di chuyển của người dùng thuận tiện và phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Chúng tôi đang tập trung xây dựng đội ngũ, hoàn thiện công nghệ và năng lực sản xuất, với mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện AVES đầu tiên gồm xe máy điện và xe đạp điện đến với người dùng vào mùa hè năm 2027”.

Ông Lê Hoàng Long là Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES.

Từ những bước đi đầu tiên tại Việt Nam, AVES hướng tới tạo ra sản phẩm công nghệ thiết thực hơn cho cuộc sống và giá trị bền vững hơn cho cộng đồng.