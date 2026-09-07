Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200) năm 2025, Vingroup dẫn đầu với gần 148.800 tỷ đồng , gấp 2,65 lần năm trước và tương đương khoảng 5,6% tổng thu ngân sách Nhà nước. Tổng cộng trong 5 năm, tập đoàn đã nộp ngân sách gần 307.000 tỷ đồng , phản ánh quy mô đóng góp ngày càng lớn, tương xứng sự tăng trưởng của toàn hệ sinh thái.

Đặc biệt, Vingroup nộp ngân sách nhiều hơn khoảng 57.800 tỷ đồng , tương đương 63% so với doanh nghiệp đứng thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Việc Vingroup trở thành doanh nghiệp nộp ngân sách lớn bậc nhất Việt Nam là dấu mốc mới trong hành trình hơn ba thập kỷ phát triển, đồng thời cho thấy diện mạo mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam với quy mô, năng lực ngày càng lớn và khả năng tạo ra nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển của quốc gia.

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn bậc nhất Việt Nam.

Được thành lập năm 1993, Vingroup hiện hoạt động trong 6 lĩnh vực cốt lõi, gồm công nghệ - công nghiệp; thương mại - dịch vụ; hạ tầng; năng lượng; thiện nguyện xã hội và văn hóa. Trong suốt hành trình phát triển, tập đoàn liên tục mở rộng “đường biên” mới, kiến tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn. Đến nay, các công ty trong hệ sinh thái đã hiện diện tại hơn 12 quốc gia và tạo việc làm cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu.

Trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, năm 2017, Vingroup tạo bước ngoặt với việc thành lập thương hiệu ôtô - xe máy VinFast. Đến nay, VinFast đã trở thành thương hiệu ôtô dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô và 1 triệu xe máy điện trên toàn cầu trong năm 2026. Đặc biệt, VinFast cũng là hãng xe Việt Nam đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ, thể hiện chiến lược vươn tầm quốc tế mạnh mẽ của hệ sinh thái Vingroup.

Trên nền tảng năng lực công nghiệp, Vingroup tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ mới thông qua VinSmart Future, VinSOC, VinCSS cùng doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất robot như VinMotion, VinRobotics, VinDynamics. Qua đó, tập đoàn từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ công nghệ quốc tế.

Mẫu robot hình người của Dynamics - công ty thành viên của Vingroup tham gia sự kiện công nghệ và robotics hàng đầu thế giới.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Vinhomes vững vàng vị thế thương hiệu bất động sản số 1 Việt Nam và thuộc top 20 thương hiệu bất động sản giá trị bậc nhất thế giới, với khoảng 50 dự án trên cả nước. Trong đó, 32 khu đô thị đã đi vào vận hành, phục vụ hơn 650.000 cư dân, góp phần mở rộng không gian đô thị và kiến tạo các cực tăng trưởng mới.

Vinpearl được Brand Finance xếp hạng thương hiệu khách sạn mạnh bậc nhất thế giới năm 2026, hiện vận hành 62 cơ sở tại 20 tỉnh, thành trên cả nước. Trong khi đó, Vincom Retail tiếp tục giữ vững vị thế nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam với 91 trung tâm thương mại trên toàn quốc.

Vinpearl là điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Đặc biệt, năm 2025, Vingroup mở rộng sang hai lĩnh vực chiến lược mới là hạ tầng và năng lượng xanh, thể hiện khát vọng phát huy nguồn lực tư nhân để tham gia kiến tạo nền tảng phát triển mới cho Việt Nam. Thông qua VinSpeed với hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM) và Hà Nội - Quảng Ninh đã được khởi công, cùng dự án năng lượng do VinEnergo triển khai tại nhiều địa phương, Vingroup từng bước góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Vingroup đầu tư mạnh mẽ cho lĩnh vực hạ tầng, góp phần thúc đẩy kết nối vùng và kiến tạo cực tăng trưởng mới.

Bên cạnh trụ cột kinh doanh, Vingroup tiếp tục tiên phong đầu tư cho y tế, giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo và văn hóa. Hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool hiện có 58 cơ sở với hơn 51.000 học sinh; VinUniversity phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế; Vinmec đã hình thành mạng lưới 17 cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến. Trong lĩnh vực văn hóa, Vingroup cùng công ty thành viên từng bước xây dựng không gian sáng tạo và sản phẩm văn hóa mới, góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Hệ thống Y tế Vinmec triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam.

Cùng với hoạt động kinh doanh, Vingroup luôn chú trọng trách nhiệm xã hội, nhất quán với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”. Thông qua Quỹ Thiện Tâm, Vingroup dành 35.000 tỷ đồng cho chương trình an sinh - nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; đồng thời bổ sung thêm 11.000 tỷ đồng cho hoạt động tri ân người có công với đất nước.

Với việc không ngừng mở rộng “đường biên phát triển”, Vingroup tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hiện diện quốc tế và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới, từ đó góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên toàn cầu và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của đất nước.