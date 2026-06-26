Anker ra mắt soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max

Anker Innovations giới thiệu bộ đôi tai nghe soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max tại Việt Nam, được định vị như “trợ lý giám đốc toàn năng” cho người dùng hiện đại.

Dòng sản phẩm mới được trang bị chip AI độc quyền Thus AI, hỗ trợ xử lý thông minh trực tiếp trên thiết bị, đồng thời ghi dấu ấn với chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới cho chất lượng đàm thoại trên tai nghe TWS.

Thus phá vỡ giả định 80 năm trong thiết kế chip

Trong nhiều thập kỷ, phần lớn chip điện tử vận hành dựa trên kiến trúc tách biệt giữa bộ nhớ và bộ xử lý. Dữ liệu phải liên tục di chuyển qua lại để thực hiện tính toán, khiến thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng trước khi tạo ra kết quả xử lý thực sự.

Dòng sản phẩm mới được trang bị chip AI độc quyền Thus AI.

Với Thus AI, Anker đưa ra cách tiếp cận khác cho thiết bị tiêu dùng nhỏ gọn như tai nghe không dây. Thay vì di chuyển dữ liệu giữa khu vực riêng biệt, nền tảng chip này ứng dụng kiến trúc neural-net compute-in-memory, cho phép tính toán trực tiếp trong bộ nhớ NOR Flash. Cách làm này giúp tối ưu năng lượng, tiết kiệm không gian vật lý và mở đường cho tác vụ AI phức tạp chạy trên tai nghe.

Giới thiệu nền tảng chip AI Thus

Thus AI là nền tảng xử lý đóng vai trò trung tâm trên Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max. Con chip này được thiết kế để hỗ trợ 3 lớp trải nghiệm chính gồm thấu hiểu, thích ứng và tinh chỉnh.

Ở lớp thấu hiểu, tai nghe tập trung vào khả năng nhận diện giọng nói chính xác trong nhiều môi trường. Ở lớp thích ứng, hệ thống tự điều chỉnh chống ồn theo bối cảnh thực tế. Trong khi đó, lớp tinh chỉnh giúp cá nhân hóa âm thanh theo thói quen nghe của từng người dùng.

Nhờ nền tảng này, Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max không chỉ là tai nghe phục vụ giải trí, mà còn trở thành công cụ hỗ trợ công việc, cuộc gọi, họp hành và giao tiếp đa ngôn ngữ.

Chiếc tai nghe có thể thấu hiểu người nói

Một trong những điểm nhấn của dòng sản phẩm là khả năng đàm thoại. Soundcore Liberty 5 Pro được Guinness World Records chứng nhận là tai nghe TWS có điểm chất lượng giọng nói khách quan cao bậc nhất.

Cả hai mẫu đều sở hữu hệ thống 10 cảm biến, gồm 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương. Trong khi microphone thu âm thanh từ môi trường xung quanh, cảm biến dẫn truyền qua xương ghi nhận rung động phát ra từ giọng nói của người dùng. Thus AI sau đó đối chiếu đồng thời tín hiệu này để tách giọng nói khỏi tiếng ồn.

Soundcore Liberty 5 Pro được chứng nhận là tai nghe có chất lượng đàm thoại rõ bậc nhất thế giới bởi Guinness World Records.

Nhờ vậy, người dùng có thể gọi điện rõ ràng trong quán cà phê, văn phòng mở, đường phố đông đúc hoặc khi di chuyển. Đây cũng là lý do Anker nhấn mạnh thông điệp “nghe gọi tự do, thấu hiểu từng lời”, hướng đến nhóm người dùng thường xuyên họp, gọi khách hàng hoặc làm việc linh hoạt ngoài văn phòng.

AI Note-Taker - trợ lý ghi chú AI trên Liberty 5 Pro Max

Liberty 5 Pro Max được bổ sung tính năng AI Note-Taker.

Liberty 5 Pro Max được bổ sung tính năng AI Note-Taker, biến tai nghe thành trợ lý ghi chú cuộc họp AI. Hộp sạc tích hợp màn hình AMOLED 1,78 inch, cho phép kích hoạt ghi âm phiên họp mà không cần phụ thuộc vào điện thoại.

Sau cuộc họp, thông qua ứng dụng soundcore, hệ thống có thể tạo bản ghi lời thoại, nhận diện người nói, tóm tắt nội dung chính và liệt kê đầu việc cần thực hiện. Đây là tính năng phù hợp người dùng thường xuyên tham gia họp nội bộ, gặp khách hàng hoặc cần lưu lại ý tưởng trong ngày làm việc.

Liberty 5 Pro Max cũng hỗ trợ dịch thông minh qua ứng dụng soundcore, giúp người dùng giao tiếp thuận tiện hơn trong cuộc gặp quốc tế, hội thảo hoặc tình huống cần chuyển đổi ngôn ngữ theo thời gian thực.

Những ưu điểm khác

Bên cạnh đàm thoại và AI, Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max còn được trang bị Adaptive ANC 4.0. Hệ thống này theo dõi tiếng ồn bên ngoài và tiếng ồn còn sót lại trong tai để điều chỉnh mức khử ồn theo thời gian thực, đồng thời giảm cảm giác áp lực khi đeo lâu.

Về âm thanh, HearID 5.0 tạo hồ sơ EQ cá nhân thông qua bài kiểm tra thính lực trong ứng dụng. Tính năng AI Sound Enhancement hỗ trợ cải thiện độ rõ và chi tiết của âm thanh khi nghe nhạc không dây. Bộ đôi cũng hỗ trợ Dolby Atmos, LDAC, kết nối đa điểm 3 thiết bị, Apple Find My, Google Fast Pair, Bluetooth 6.1 và chuẩn kháng bụi, nước IP55.

Thời lượng pin đạt 6,5 giờ khi bật ANC và tổng cộng 28 giờ khi dùng kèm hộp sạc. Tại Việt Nam, Liberty 5 Pro có giá 4,29 triệu đồng, trong khi Liberty 5 Pro Max có giá 5,99 triệu đồng. Cả hai được mở bán tại các cửa hàng chính hãng của Anker, soundcore trên sàn thương mại điện tử và hệ thống đại lý ủy quyền.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết qua website www.soundcore.com hoặc truy cập tại đây.