Alan Walker cùng Sting Energy thổi hồn giai điệu giải Công thức 1

Lấy cảm hứng từ âm thanh, tốc độ và cảm xúc của giải đua xe Công thức 1, ca khúc “The Sting Within Me” tái hiện bầu không khí đặc trưng của các chặng đua mỗi cuối tuần.

Với giai điệu sôi động, ca khúc The Sting Within Me lấy cảm hứng từ âm thanh, tốc độ và cảm xúc của giải đua F1. Ca khúc đánh dấu màn hợp tác của Alan Walker và Sting Energy, với sự điều phối hợp tác và định hướng sáng tạo từ Warner Music India. Được trình diễn lần đầu tiên trong chặng đua Barcelona Grand Prix, ca khúc là cầu nối đưa giải đua xe F1, Alan Walker và thế hệ người hâm mộ mới đến gần nhau hơn.

Không đơn thuần là màn kết hợp giữa âm nhạc và môn thể thao tốc độ, ca khúc còn hiện thực hóa ý tưởng nhận sự quan tâm trên mạng xã hội: Tiếng gầm của động cơ F1 nghe giống như “Stinggg”. Từ khoảnh khắc được lan truyền, âm thanh ấy giờ đây được tái hiện qua buổi biểu diễn trực tiếp trước hàng nghìn người hâm mộ trong khuôn khổ chặng đua cuối tuần.

Chính sự giao thoa giữa âm nhạc điện tử và người hâm mộ giải F1 đã truyền cảm hứng cho Alan Walker hợp tác cùng Sting Energy và giải đua F1 để khai thác kho âm thanh chân thực của đường đua - từ tiếng gầm của động cơ đến những bản ghi đặc trưng của giải đấu. Những trao đổi giữa anh và George Russell, tay đua của đội Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, cũng góp phần định hình ca khúc The Sting Within Me.

Alan Walker chia sẻ: “Khi nghe mối liên kết giữa giải đua xe F1 và từ ‘Sting’, tôi biết mình không thể bỏ qua ý tưởng này. Tôi muốn ca khúc mang lại cảm giác áp lực và sự bùng nổ như khoảnh khắc cuộc đua bắt đầu. Việc được trình diễn trực tiếp ca khúc tại Barcelona càng khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn. Bởi tôi có thể cảm nhận rõ cảm xúc của khán giả ở thời điểm đó”.

Alan Walker biểu diễn ca khúc The Sting Within Me.

Chia sẻ về màn hợp tác, ông Eugene Willemsen, Tổng giám đốc điều hành khối Đồ uống quốc tế của PepsiCo toàn cầu, cho biết: “Từ khoảnh khắc viral trên mạng xã hội, Sting trở thành âm thanh của giải F1 trong tâm trí người hâm mộ. Qua ca khúc The Sting Within Me, chúng tôi muốn lan tỏa ý tưởng đó bằng cách biến nguồn năng lượng nguyên bản của giải đua F1 thành trải nghiệm mà khán giả có thể chia sẻ và tận hưởng. Đây là cách chúng tôi đưa giải đua hòa vào văn hóa đương đại theo cách gần gũi, nhanh chóng và phù hợp với thế hệ người hâm mộ mới”.

Bà Emily Prazer, Giám đốc Thương mại của giải đua xe Công thức 1, nhận định The Sting Within Me cho thấy sức ảnh hưởng của giải đua F1 đã vượt ra ngoài khuôn khổ của giải đua xe. Qua đó, người hâm mộ và người tiêu dùng có thể tận hưởng khoảnh khắc của môn thể thao trong đời sống thường nhật.

“Thông qua ca khúc, Sting kết nối khán giả với âm thanh mạnh mẽ và đầy cảm xúc - yếu tố làm nên sức hấp dẫn của giải đua F1, đồng thời góp phần mở rộng cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu”, bà Emily Prazer chia sẻ.

Trong khi đó, ông Jay Mehta, Tổng giám đốc Warner Music India & SAARC, nhận định Alan Walker đã truyền tải nguồn năng lượng của giải đua F1 vào âm nhạc, tái hiện tốc độ, cường độ và bầu không khí đặc trưng của môn thể thao này.

“Màn hợp tác lần này cho thấy mối liên kết ngày càng mạnh mẽ giữa âm nhạc và thể thao. Đồng thời, dự án cũng chứng minh định hướng của chúng tôi trong việc tạo nhiều cơ hội hợp tác và giá trị cho nghệ sĩ, đối tác cũng như khán giả, vượt ngoài khuôn khổ của ngành công nghiệp âm nhạc truyền thống”, ông Jay Mehta nhận định.

Màn trình diễn tại chặng đua Barcelona Grand Prix đánh dấu lần đầu tiên người hâm mộ được thưởng thức trực tiếp ca khúc The Sting Within Me, biến khoảnh khắc viral trên mạng xã hội thành trải nghiệm âm nhạc. Dự án khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng lớn của giải đua F1, không chỉ ở lĩnh vực thể thao mà còn hiện diện trong cả âm nhạc, thời trang, game và văn hóa số.